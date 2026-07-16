W skrócie Czerwony znak "X" wyświetlany nad pasem ruchu oznacza, że dany pas został wyłączony z ruchu i nie wolno z niego korzystać, bez względu na powód jego zamknięcia.

Zignorowanie znaku czerwonego "X" grozi mandatem od 1500 do 2500 zł i 10 punktami karnymi, a przy stworzeniu zagrożenia grzywna może wynieść nawet 30 tys. zł.

Sygnalizacja świetlna w postaci czerwonego "X" lub zielonej strzałki pojawia się nie tylko w tunelach, ale też na autostradach oraz przy bramkach poboru opłat.

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Nowoczesne systemy informacji dla kierowców nie służą wyłącznie do wyświetlania komunikatów o korkach, objazdach czy trudnych warunkach pogodowych. W wielu przypadkach pełnią funkcję pełnoprawnych znaków drogowych, których znaczenie jest takie samo jak tradycyjnego oznakowania. Jednym z najważniejszych sygnałów wyświetlanych nad jezdnią jest czerwony znak "X", pojawiający się nad konkretnym pasem ruchu.

Czerwony X oznacza, że pas jest zamknięty

Czerwony "X" wyświetlany na czarnym tle można zobaczyć przede wszystkim nad pasami autostrad i dróg ekspresowych, ale także przy bramkach autostradowych oraz przed wjazdami do tuneli. Ponieważ znajduje się wysoko nad jezdnią i nie przypomina klasycznego znaku drogowego, część kierowców nie zwraca na niego uwagi lub błędnie uznaje go jedynie za informację.

W rzeczywistości jego znaczenie jest szalenie istotne - pas oznaczony czerwonym "X" został bowiem wyłączony z ruchu i nie wolno z niego korzystać. Powody mogą być różne. Czasem chodzi o prowadzone prace remontowe, obecność maszyn drogowych czy pojazdu, który uległ awarii. W wyjątkowych sytuacjach zamknięty pas może zostać udostępniony pojazdom jadącym z przeciwnego kierunku. Wjazd na taki odcinek oznaczałby więc jazdę pod prąd. Szczególnie niebezpieczne staje się to w tunelach, gdzie ograniczona widoczność dodatkowo zwiększa ryzyko poważnego wypadku.

Nie tylko w tunelu. Znak obowiązuje także przy bramkach

Czerwony "X" pojawia się również nad pasami prowadzącymi do bramek autostradowych. W takim przypadku informuje, że dana bramka jest nieczynna i nie obsługuje kierowców. Wjazd na taki pas może zmusić do wycofania pojazdu lub wykonania niebezpiecznych manewrów w miejscu o dużym natężeniu ruchu, co zwiększa ryzyko kolizji, a nawet karambolu.

Pasy dopuszczone do ruchu są z kolei oznaczane zieloną strzałką wyświetlaną na tym samym rodzaju tablic. To właśnie ona wskazuje, z którego pasa można bezpiecznie korzystać. Warto więc zwracać uwagę nie tylko na znaki ustawione przy drodze, ale również na komunikaty pojawiające się nad jezdnią, ponieważ mają one taką samą moc obowiązującą.

Zignorowanie znaku może skończyć się bardzo drogo

Wjazd na pas oznaczony czerwonym "X" może mieć poważne konsekwencje. Podczas kontroli policjant może nałożyć mandat w wysokości od 1500 do 2500 zł oraz 10 punktów karnych. To jednak dopiero początek możliwych problemów.

Jeżeli kierowca swoim zachowaniem stworzy zagrożenie w ruchu drogowym, na przykład jadąc pod prąd na autostradzie lub w tunelu, sprawa może trafić do sądu. W takim przypadku możliwa jest grzywna sięgająca nawet 30 tys. zł, utrata prawa jazdy, a w najpoważniejszych sytuacjach także kara pozbawienia wolności.

Niezależnie od odpowiedzialności prawnej pozostaje jeszcze ryzyko doprowadzenia do wypadku. Na zamkniętym pasie mogą znajdować się drogowcy, służby zabezpieczające miejsce zdarzenia, pracownicy koszący pobocza, ustawiający oznakowanie lub usuwający skutki awarii ciężarówki. Wjazd na taki odcinek naraża nie tylko kierowcę, ale również osoby wykonujące swoją pracę przy drodze.

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