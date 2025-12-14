Co oznacza znak ze strzałką i czerwoną kropką? Niesie ważną informację
Znak ze strzałką zakręcają przed czerwoną kropką zaskakuje wielu kierowców. Warto wiedzieć, co on oznacza, bo chociaż za jego zignorowanie nie grozi mandat, to jednak pozwala on oszczędzić nerwy i czas.
W skrócie
- Czerwona kropka na niemieckich autostradach wskazuje specjalne trasy objazdowe omijające korki.
- Symbol ten jest szczególnie przydatny w rejonie Ratyzbony, gdzie często tworzą się zatory.
- System działa od 2004 roku, a informacje o objazdach przekazywane są przez radio oraz na tablicach elektrycznych.
Czerwona kropka na niebieskich tablicach z nazwami miast i zjazdów nie jest de facto przepisem ani znakiem ostrzegawczym, tylko elementem mającym pomóc kierowcom w ominięciu zakorkowanego odcinka. Wskazuje ona tzw. czerwoną trasę, czyli drogę wyprowadzającą ruch poza najbardziej zakorkowane odcinki autostrad. Symbol widać na bramownicach nad jezdnią, na tablicach zjazdowych i na kolejnych drogowskazach prowadzących już po drogach lokalnych w Niemczech.
Jak działa czerwona kropka na znakach?
System ten działa od 2004 roku. Gdy widać, że zator potrwa dłużej (w praktyce mówi się o około półtorej godziny), służby drogowe w komunikatach radiowych informują o czerwonej trasie i kierują ruch poza zakorkowany odcinek. O tym, że warto zjechać na czerwoną trasę, najczęściej informują lokalne serwisy drogowe w radiu oraz komunikaty na tablicach o zmiennej treści.
W praktyce działa to tak, że jeśli słyszymy zapowiedź korka, należy na znakach wypatrywać czerwonej kropki (jadąc na północ) lub okręgu (jadąc na południe). Wówczas należy zjechać na odpowiedni zjazd i trzymać się tych symboli na kolejnych skrzyżowaniach. Klasyczne drogowskazy poprowadzą nas do miejsca, w którym wrócimy na autostradę już za zakorkowanym odcinkiem.
Czy są inne kolory kropek na autostradach?
Otóż tak, bowiem historycznie w Bawarii stosowano też niebieskie oznaczenia objazdów, uruchomione m.in. przy okazji igrzysk w Monachium w 1972 roku. Dziś ten system w zasadzie nie jest aktywnie używany i ma znaczenie jedynie historyczne, choć pojedyncze znaki można jeszcze spotkać.
Oznaczenia z czerwonymi kropkami można spotkać w Bawarii, a konkretnie w okolicach Ratyzbony, a także w pobliżu tunelu Pfaffensteiner na autostradzie A93, gdzie kierowcy często stoją godzinami w korkach (przez tunel przejeżdża 70 tysięcy aut dziennie).
Oczywiście trzeba pamiętać, że objazd prowadzi drogami o innym limicie prędkości i większej liczbie skrzyżowań, więc jazda bywa wolniejsza, ale płynniejsza. Po ominięciu zatoru oznaczenia wprowadzą kierowców z powrotem na autostradę.