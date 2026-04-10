W skrócie Pozioma biała kreska na tablicach kierunkowych w Niemczech oddziela dwie grupy nazw miejscowości i wskazuje kierunki zjazdu na autostradzie.

Miejscowości nad kreską wskazują lewy pas zjazdu, a miejscowości pod kreską – prawy pas.

Tablice z kreską najczęściej można spotkać przy dużych węzłach autostradowych, skrzyżowaniach dróg ekspresowych z krajowymi oraz na zjazdach obwodnic.

Kto zrozumie ten prosty system, skorzysta na tym i ułatwi sobie zjazd z niemieckiej autostrady - często rozwidlenia, zwłaszcza w pobliżu dużych miast, mogą się wydawać skomplikowane, zwłaszcza, jeśli nie podróżujemy danym odcinkiem regularnie. Na tablicach z niebieskim tłem, stosowanych przy autostradach i drogach ekspresowych, kreska jest biała i oddziela od siebie dwie grupy miejscowości.

Co oznacza pozioma kreska na tablicy z nazwami miejscowości?

Pozioma kreska na tablicy kierunkowej przy zjeździe oznacza, że zjazd rozdziela się na dwa kierunki, a każdy z nich ma własny pas ruchu. Miejscowości wymienione nad kreską znajdują się w kierunku dostępnym z lewego pasa zjazdu, a miejscowości pod kreską - z prawego. Kreska pojawia się na tablicach ustawianych przed zjazdem, dzięki czemu kierowca jeszcze przed wjechaniem na pas wyłączania wie, który pas wybrać.

Gdzie najczęściej spotkamy tablice z kreską?

Typowe miejsca to duże węzły autostradowe, skrzyżowania dróg ekspresowych z drogami krajowymi oraz zjazdy na obwodnicach miast, gdzie ruch rozdziela się na dwa wyraźne kierunki. Im większy węzeł i im intensywniejszy ruch, tym bardziej przydatna jest ta informacja, bo na zatłoczonym zjeździe nagła zmiana pasa bywa niebezpieczna.

Przykładowo, zjeżdżając z autostrady przy dużym węźle, kierowca widzi tablicę z dwiema grupami miejscowości rozdzielonymi białą kreską. Jeśli jego cel znajduje się w górnej grupie, powinien trzymać się lewego pasa zjazdu. Jeśli w dolnej, prawego.

Zbliżając się do zjazdu, warto zwrócić uwagę na tablice ustawione 500 i 300 metrów przed początkiem pasa wyłączania. Jeśli na tablicy pojawia się pozioma kreska dzieląca nazwy miejscowości na dwie grupy, należy sprawdzić, po której stronie kreski znajduje się nasz cel. Górna grupa to lewy pas zjazdu, dolna to prawy. Wjazd na pas wyłączania we właściwym rzędzie eliminuje konieczność manewrowania na samym zjeździe.

Jeśli na tablicy nie ma kreski, zjazd prowadzi w jednym kierunku i wybór pasa nie ma znaczenia aż do ewentualnego dalszego rozwidlenia, które będzie oznakowane osobnymi tablicami.

