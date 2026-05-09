Bardzo rzadki i ważny znak drogowy zaskakuje kierowców. Co oznacza?

Jakiś czas temu w sieci pojawiło się zdjęcie prezentujące bardzo rzadki znak drogowy w mieście Bengaluru w Indiach. Szybko okazało się, że większość kierowców nie miała pojęcia, co oznaczają cztery czarne poziome kropki na białym tle. Sprawę szybko wyjaśnili przedstawiciele policji drogowej w Whitefield.

W mediach społecznościowych pojawiła się odpowiedź funkcjonariuszy, która rozwiała wszelkie wątpliwości. Jest to znak ostrzegawczy informujący o możliwości pojawienia się osoby niewidomej na drodze. Kierowcy powinni zachować w tym miejscu szczególną ostrożność. W pobliżu miejsca, gdzie zrobiono zdjęcie takiego znaku znajdowała się szkoła dla niewidomych.

Rozwiń

Kilku komentatorów zwróciło uwagę funkcjonariuszom policji, że nie mieli pojęcia o nowym znaku drogowym. Niektórzy nawet zakwestionowali jego ważność, powołując się na ustawę dotyczącą indyjskich przepisów drogowych. Sytuację szybko wyjaśniono - specjalny znak został dopuszczony przez lokalne władze.

Kierowcy w Polsce są ostrzegani przed niewidomymi pieszymi znakiem A-30 stosowanym wraz z tabliczkami wskazującymi rodzaj niebezpieczeństwa za pomocą symbolu lub napisu. W miejscach szczególnie uczęszczanych przez osoby niewidome lub głuche wraz ze znakiem z symbolem wykrzyknika na żółtym tle pojawia się dodatkowa tabliczka "niewidomi" lub "głusi".

Polski samochód elektryczny w 2029 roku? "Podobne zapowiedzi już słyszeliśmy" Polsat News