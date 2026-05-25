250 zł za złamanie przepisu. Nowy znak drogowy P+D

W Polsce mamy ponad 300 różnych znaków drogowych (pionowych i poziomych). Kierowca ma obowiązek znać i przestrzegać każdego z nich. Co gorsza, znaki drogowe w Europie nie są zestandaryzowane, więc wyjeżdżając za granicę powinniśmy wiedzieć, jak interpretować oznakowanie drogowe kraju, do którego wjeżdżamy. Na szczęście zwykle znaki są podobne - ograniczenia prędkości, zakazy wjazdu, oznaczenia przejść dla pieszych mają bardzo podobny wygląd. Ale czasem za granicą występują znaki, których u nas nie ma w ogóle i trudno się domyślić, co oznaczają.

Znak drogowy P+D - co oznacza dla kierowcy?

Jednym z takich znaków jest znak P+D, który wprowadzili Czesi. Dołączył on do znaków P+R oraz K+R, które, choć obowiązują dłużej, też mogą być dla polskich obywateli kompletnie niezrozumiałe.

Znak IP13f, czyli granatowy prostokąt z literami P+D (Park plus Drive) to oznaczenie miejsca parkowania pojazdów osób, które zamierzają niezwłocznie skorzystać z usługi carpoolingu. Chodzi o kontynuowanie podróży z inną osobą, innym samochodem. Czeski prawodawca chce w ten sposób zachęcić obywateli do wspólnego korzystania z samochodów. Np. jadąc do pracy można na obrzeżu miasta zostawić swoje auto i dosiąść się do kolegi, zmniejszając w ten sposób natężenie ruchu w mieście i redukując koszty dojazdu.

Co oznaczają znaki P+R i K+R?

Znak IP 13f dołączył do wprowadzonych wcześniej znaków IP 13d oraz IP 13e. Wszystkie wyglądają tak samo, ale różnią się wykorzystanymi literami. P+R oznacza miejsce parkingowe typu Park and Ride - rozwiązanie znane też u nas jako "zaparkuj i jedź". Chodzi o punkty, w których można zostawić auto i przesiąść się do komunikacji miejskiej. Często posiadając bilet okresowy na komunikację, samochód można zostawić w takim miejscu zupełnie za darmo.

Za to trzeci rodzaj - K+R, to tzw. Kiss and Ride ("pocałuj i jedź"). Rozwiązanie to jest popularne również w Polsce - na terenie lotnisk, czy dworców. Daje ono możliwość zatrzymania się na kilka minut, w celu pożegnania, czy odprowadzenia do budynku osoby, którą przywieźliśmy na lotnisko czy dworzec.

Jaki mandat za parkowanie w Czechach?

Choć wszystkie te znaki wyglądają podobnie, warto zwracać uwagę na to, jakie litery się na nich znajdują. Mandat za nieprawidłowe parkowanie w Czechach wynosi 1000 do 1500 koron, czyli od około 175 do 250 zł.

