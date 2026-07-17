W skrócie Prezydent podpisał nowelizację ustawy zwalniającą kierowców aut osobowych z przyczepami z obowiązku wnoszenia opłat za drogi w systemie e-TOLL.

Nowe przepisy likwidują karę 500 zł za brak opłaty e-TOLL dla kierowców osobówek z przyczepami, pozostawiając wyższe stawki tylko dla pojazdów ciężarowych.

Zmiany wejdą w życie 60 dni po publikacji w Dzienniku Ustaw, co oznacza, że zwolnienie z opłat zacznie obowiązywać prawdopodobnie w drugiej połowie września 2026 roku.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu , otwiera się w nowym oknie

Kwestia opłat za drogi może w Polsce zaskoczyć kierowców. Użytkownik zwykłego samochodu osobowego musi zapłacić tylko za korzystanie z tych odcinków autostrad A4, A2 i A1, które są w zarządzie koncesjonariuszy. Jeśli jednak prowadzony pojazd lub zespół pojazdów przekracza masę 3,5 t, to zgodnie z przepisami należy płacić tak, jak w przypadku ciężarówek. To oznacza konieczność rejestracji w systemie e-TOLL i wnoszenia opłat za korzystanie z płatnych w nim dróg krajowych, a ich łączna długość to 5870 km. Teraz wszystko się zmieni.

Auto osobowe i przyczepa bez opłat w e-TOLL

Zgodnie z podpisaną przez prezydenta nowelizacją zmianie ulegnie art. 13 Ustawy o drogach publicznych, wskazujący pojazdy, za które należy wnosić opłaty. Nowe brzmienie tego przepisu będzie następujące:

Art. 13. 1. Korzystający z dróg publicznych są obowiązani do ponoszenia opłat za (...) przejazdy po drogach krajowych pojazdów samochodowych (...) o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, za które uważa się także zespół pojazdów składający się z pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony oraz przyczepy lub naczepy (...).

Obecnie przepis ten nakłada obowiązek wnoszenia opłaty za drogi za "zespół pojazdów składający się z pojazdu samochodowego oraz przyczepy lub naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony". To właśnie przez ten przepis kierowcy, którzy po prostu jadą na wakacje autem osobowym z przyczepą kempingową czy podłodziową, muszą płacić za drogi tak jak zawodowi przewoźnicy.

Zmiana wysokości kary za jazdę bez opłaty

W nowych przepisach zmieniono również regulacje dotyczące kar nakładanych za jazdę bez wniesienia obowiązującej kierowcę opłaty za drogi w systemie e-TOLL. Do tej pory w Ustawie o drogach publicznych obowiązywała zaskakująca zasada. Choć kierujący samochodem osobowym czy dostawczym o DMC do 3,5 t z przyczepą był zobowiązany do płacenia w systemie e-TOLL, to wysokość kary była inna niż za ciężarówkę.

Obecnie za brak opłaty w systemie e-TOLL w przypadku kierowcy zespołu złożonego z pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 3,5 t i przyczepy kara wynosi 500 zł. Nowelizacja likwiduje jednak tę karę. W przepisach zostanie więc tylko kara w wysokości 1500 zł za przejazd bez wniesienia opłaty pojazdem ciężarowym czy autobusem.

Od kiedy zwolnienie z opłat e-TOLL?

Zlikwidowanie przepisów nakładających na zwykłych kierowców obowiązek opłacania przejazdów w systemie e-TOLL to z pewnością dobra wiadomość. Gorsza jest taka, że w czasie tych wakacji wszystko pozostanie po staremu. Nowelizacja przepisów została uchwalona przez Sejm 29 maja 2026 r. Potem nowelizacja trafiła pod obrady Senatu i do kancelarii prezydenta. Ostatecznie została podpisana 17 lipca.

Jak czytamy w nowelizacji, zmiany dotyczące opłat za drogi wejdą w życie 60 dni po opublikowaniu przepisów w Dzienniku Ustaw. Najprawdopodobniej zwolnienie z opłat w systemie e-TOLL będzie obowiązywało od drugiej połowy września 2026 r.





Lexus ES stał się większy i szybszy. Waży 2,2 tony, robi setkę w 5,5 s INTERIA.PL