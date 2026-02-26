Spis treści: Jaka jest minimalna odległość między pojazdami na autostradzie? Zasada dwóch sekund - jak zmierzyć bezpieczny odstęp? Minimalny odstęp w tunelach - osobne przepisy Mandat za jazdę na zderzaku - ile punktów i jaka kara? Jak policja kontroluje odstępy między pojazdami?

Przeciętny kierowca potrzebuje około sekundy, żeby zareagować na zagrożenie i wcisnąć pedał hamulca. Do tego dochodzi kolejne 0,3 sekundy, zanim hamulce zaczną działać. Przy prędkości 100 km/h samochód pokonuje w tym czasie prawie 36 metrów - a wielu kierowców jedzie zaledwie kilka metrów za poprzedzającym pojazdem.

Jaka jest minimalna odległość między pojazdami na autostradzie?

Na autostradach i drogach ekspresowych obowiązuje tak zwana zasada 50 proc. - minimalna odległość wyrażona w metrach musi wynosić co najmniej połowę liczby określającej prędkość w km/h. Przy 140 km/h to 70 metrów, przy 120 km/h - 60 metrów, przy 100 km/h - 50 metrów. Przepis ten wynika wprost z ustawy Prawo o ruchu drogowym i nie stosuje się go jedynie podczas wykonywania manewru wyprzedzania.

Przepis o połowie prędkości dotyczy wyłącznie autostrad i dróg ekspresowych. Na pozostałych drogach obowiązuje art. 19 ustawy Prawo o ruchu drogowym, który nakazuje kierowcy "utrzymywać odstęp niezbędny do uniknięcia zderzenia w razie hamowania lub zatrzymania się poprzedzającego pojazdu". To sformułowanie jest celowo ogólne i daje policjantowi pole do oceny, czy kierowca zachował bezpieczny dystans w konkretnych sytuacjach drogowych.

Zasada dwóch sekund - jak zmierzyć bezpieczny odstęp?

Ponieważ oszacowanie odległości w metrach podczas jazdy jest trudne, w praktyce sprawdza się zasada dwóch sekund. Wystarczy wybrać punkt odniesienia na drodze - znak drogowy, słupek, drzewo - i zacząć liczyć od momentu, gdy poprzedzający pojazd go minie. Jeśli my mijamy ten sam punkt przed upływem dwóch sekund, jedziemy za blisko.

Na autostradach pomocne są tak zwane słupki pikietażowe rozstawione co 100 metrów. W warunkach ograniczonej widoczności, na mokrej lub oblodzonej nawierzchni, odstęp warto zwiększyć do czterech, a nawet pięciu sekund.

Jest jeszcze jeden argument za utrzymywaniem większego dystansu, o którym rzadko się mówi - widoczność. Jadąc tuż za innym autem, szczególnie dostawczym czy ciężarówką, kierowca widzi jedynie tył poprzedzającego pojazdu. Wystarczy odjechać na kilkanaście metrów, żeby pole widzenia się poprawiło i umożliwiło wcześniejsze dostrzeżenie zagrożenia.

Minimalny odstęp w tunelach - osobne przepisy

Ustawa Prawo o ruchu drogowym przewiduje też odrębne zasady dla tuneli o długości przekraczającej 500 metrów poza obszarem zabudowanym, których w Polsce jest zaledwie kilka. Samochody osobowe, pojazdy do 3,5 t oraz autobusy muszą zachować minimum 50 metrów odstępu. Zespoły pojazdów i pojazdy cięższe - co najmniej 80 metrów. Zarządca drogi może wprowadzić jeszcze większe minimalne odległości, oznaczając je odpowiednimi znakami.

Mandat za jazdę na zderzaku - ile punktów i jaka kara?

Za niezachowanie minimalnego odstępu na autostradzie lub drodze ekspresowej grozi mandat od 300 do 500 zł i 6 punktów karnych. Na pozostałych drogach kara wynika z ogólnego przepisu o niedostosowaniu odstępu do warunków ruchu. W przypadku kolizji polegającej na najechaniu na tył poprzedzającego pojazdu to kierowca jadący z tyłu jest niemal zawsze uznawany za winnego.

Jak policja kontroluje odstępy między pojazdami?

Policjanci dysponują laserowymi miernikami odległości, które pozwalają precyzyjnie zmierzyć dystans między jadącymi pojazdami. Typowa taktyka wygląda tak, że jeden patrol wykonuje pomiary ze stałego punktu - na przykład z wiaduktu nad autostradą - a drugi zespół, ustawiony kilkaset metrów dalej, zatrzymuje kierowców, którzy nie zachowali wymaganej odległości. Coraz częściej wykorzystywane są też drony z kamerami wysokiej rozdzielczości, które dokumentują wykroczenia z powietrza.

