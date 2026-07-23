Za ten gadżet na szybie zabiorą dowód. Wielu kierowców go używa

Spis treści: Jaki mandat grozi za korzystanie z telefonu w czasie jazdy? Czy można dostać mandat za telefon zamontowany w uchwycie? Jaki mandat można dostać za uchwyt na szybie?

Jaki mandat grozi za korzystanie z telefonu w czasie jazdy?

Raczej oczywiste dla kierowców jest, że korzystanie z telefonu trzymanego w ręku, nawet do obserwowania wskazówek nawigacji, może zakończyć się mandatem - wówczas możemy stracić 500 zł, a nasze konto zostanie obciążone aż 12 punktami karnymi.

Najlepszym rozwiązaniem jest umieszczenie smartfonu w uchwycie, ale i w tym przypadku może skończyć się to mandatem.

Czy można dostać mandat za telefon zamontowany w uchwycie?

Telefon i uchwyt nie mogą ograniczać widoczność na przedniej szybie. Dotyczy to także umieszczanych w tej części auta ekranów z nawigacją czy wideorejestratorów, ale też zasłaniających przednią szybę zawieszek czy maskotek umieszczonych na desce rozdzielczej.

Urządzenia te mogą ograniczać widoczność kierowców szczególnie w miejscach, gdzie wymagana jest wzmożona uwaga i baczniejsze obserwowanie otoczenia - w rejonach skrzyżowań i przejść dla pieszych.

Jeśli policjant zauważy, że umieszczony w danym miejscu przedniej szyby uchwyt na telefon wpływa na naszą widoczność, może powołać się na artykuł 66 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Ustęp 1 artykułu stanowi:

"Pojazd uczestniczący w ruchu ma być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby korzystanie z niego:

1) nie zagrażało bezpieczeństwu osób nim jadących lub innych uczestników ruchu, nie naruszało porządku ruchu na drodze i nie narażało kogokolwiek na szkodę;

5) zapewniało dostateczne pole widzenia kierowcy oraz łatwe, wygodne i pewne posługiwanie się urządzeniami do kierowania, hamowania, sygnalizacji i oświetlenia drogi przy równoczesnym jej obserwowaniu, z wyłączeniem pojazdu w pełni zautomatyzowanego;"

Jaki mandat można dostać za uchwyt na szybie?

W przypadku gdy uchwyt jest za duży lub ulokowany w miejscu, które w znaczący sposób może wpłynąć na to, jak zareagujemy w czasie jazdy - mandat, na tzw. zasadach ogólnych, może sięgnąć kwoty 3 tys. zł.

Kara może być niższa, policja może nawet dać nam tylko upomnienie. W skrajnych przypadkach jednak może zakończyć się nawet zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego.

Najprostszym rozwiązaniem na uniknięcie mandatu jest zdjęcie z deski rozdzielczej gadżetów, a w przypadku np. uchwytów na telefon, umieszczać je w takich miejscach, które nie będą ograniczać naszej widoczności, dobrym pomysłem jest zastosowanie uchwytu na kratkę nawiewu.