Spis treści: Obowiązkowe wyposażenie każdego samochodu Czego nie wolno przewozić w aucie Nielegalne modyfikacje i dodatkowe wyposażenie

W praktyce kierowca musi więc pilnować nie tylko tego, by w samochodzie znajdowały się wymagane elementy wyposażenia. Równie istotne jest to, co przewozi w kabinie i bagażniku oraz jakie modyfikacje zostały wprowadzone w pojeździe. Podczas kontroli policjant może zakwestionować zarówno brak gaśnicy czy trójkąta, jak i obecność źle zabezpieczonego ładunku albo niezgodne z prawem oświetlenie.

Obowiązkowe wyposażenie każdego samochodu

Przepisy precyzyjnie wskazują, jakie elementy obowiązkowego wyposażenia muszą znajdować się w każdym samochodzie. Choć lista nie jest długa, brak któregokolwiek z nich może podczas kontroli zakończyć się mandatem.

Obowiązkowe wyposażenie to:

trójkąt ostrzegawczy,

gaśnica.

W przeciwieństwie do niektórych krajów europejskich, w Polsce nie trzeba wozić apteczki, kamizelki odblaskowej czy zapasowego kompletu żarówek. Wymogi są więc stosunkowo łagodne. Trwają prace nad dodaniem do tej krótkiej listy apteczki - ma trafić do obowiązkowego wyposażenia samochodu od drugiego kwartału przyszłego roku.

Czego nie wolno przewozić w aucie

Prawo pozwala również ukarać kierowcę za przewożenie przedmiotów, które mogą zagrażać osobom znajdującym się w samochodzie lub innym uczestnikom ruchu. Podczas kontroli policjant może w takiej sytuacji nałożyć mandat, a w określonych przypadkach także zatrzymać dowód rejestracyjny pojazdu.

Chodzi przede wszystkim o przedmioty, które nie zostały odpowiednio zabezpieczone i przy gwałtownym hamowaniu lub zderzeniu mogłyby spowodować obrażenia. Mogą to być m.in., ale nie tylko:

siekiery,

widły,

noże,

maczety,

kije bejsbolowe.

Znaczenie ma sposób przewożenia danego przedmiotu i cel transportu. Siekiera schowana w bagażniku podczas wyjazdu na działkę raczej nie wzbudzi podejrzeń. Inaczej może zostać oceniony zestaw maczet przewożony bez wyraźnego uzasadnienia.

Przepisy nie wskazują jednak zamkniętego katalogu przedmiotów, których nie wolno wozić w samochodzie. Każdą sytuację funkcjonariusz ocenia indywidualnie. Jeżeli uzna, że dany przedmiot - na przykład niezabezpieczona siekiera leżąca w kabinie - stwarza realne zagrożenie, może podjąć interwencję, wystawić mandat, a nawet zatrzymać dowód rejestracyjny.

Podstawą prawną takiej decyzji może być art. 66 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym, zgodnie z którym:

Pojazd uczestniczący w ruchu ma być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby korzystanie z niego nie zagrażało bezpieczeństwu osób w nim jadących lub innych uczestników ruchu.

Oznacza to, że nie tyle sam fakt przewożenia np. siekiery jest zakazany, co sposób jej transportu i uzasadnienie jej obecności w pojeździe. Luzem przewożony, niezabezpieczony przedmiot może zostać uznany za niebezpieczny, nawet jeśli znajduje się w bagażniku.

Nielegalne modyfikacje i dodatkowe wyposażenie

Osobną kategorią są elementy montowane w aucie niezgodnie z przepisami. Kierowca musi liczyć się z konsekwencjami, jeśli pojazd:

emituje zbyt dużo spalin (np. z powodu przerobionego wydechu),

ma niehomologowane światła do jazdy dziennej,

został wyposażony w LED-y typu retrofit bez homologacji (np. w reflektorach H7 czy H4),

ma zamontowane nielegalne sygnały dźwiękowe lub świetlne,

upodabnia się konstrukcyjnie do pojazdu uprzywilejowanego (np. jak radiowóz lub ambulans).

W takich przypadkach policjant może nie tylko ukarać mandatem, ale również zatrzymać dowód rejestracyjny i skierować auto na badanie techniczne.

Przepisy zabraniają również korzystania z urządzeń zakłócających kontrolę prędkości, potocznie nazywanych antyradarami. Samo przewożenie takiego sprzętu nie jest jednak wykroczeniem, pod warunkiem że urządzenie pozostaje wyłączone i odpowiednio zapakowane.

Prawo określa więc nie tylko obowiązkowe wyposażenie samochodu, lecz także elementy, których nie wolno używać ani montować. Niezgodne z przepisami przeróbki lub niewłaściwie przewożone przedmioty mogą skutkować mandatem, zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego i skierowaniem pojazdu na dodatkowe badanie techniczne.

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