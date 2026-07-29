Za taki uchwyt na szybie będzie wysoki mandat. Błąd wielu kierowców

Wiktor Seredyński

Wiktor Seredyński

Korzystanie z telefonu trzymanego w dłoni podczas jazdy jest surowo zabronione. Niewielu kierowców wie, że problemy mogą pojawić się również wtedy, gdy smartfon znajduje się w uchwycie. W niektórych sytuacjach policjant może uznać, że jego umiejscowienie zagraża bezpieczeństwu, a konsekwencje mogą być znacznie poważniejsze niż tylko mandat karny.

Policjanci w kamizelkach kontrolują czarne auto zatrzymane przy znaku ograniczenia do 30 km/h.
Za źle zamontowany uchwyt na telefon na przedniej szybie grozi nie tylko mandat karny.Stanislaw Bielski Reporter

Spis treści:

  1. Uchwyt na telefon na przedniej szybie. Kiedy policjant wystawi mandat?
  2. Czy na światłach można korzystać z telefonu?
  3. Gdzie najlepiej zamontować telefon w samochodzie, aby uniknąć mandatu?

Korzystanie z nawigacji lub prowadzenie rozmów przez zestaw głośnomówiący z wykorzystaniem telefonu zamocowanego w uchwycie jest zgodne z przepisami. Problem pojawia się jednak wtedy, gdy samo miejsce montażu urządzenia ogranicza kierowcy pole widzenia.

Dotyczy to przede wszystkim uchwytów przyklejonych do przedniej szyby, a zwłaszcza jeśli znajdują się w obszarze, który utrudnia kierowcy widoczność. Podobne zasady odnoszą się również do kamer samochodowych, ekranów nawigacji czy nawet ozdób zawieszonych na lusterku i dużych przedmiotów ustawionych na desce rozdzielczej.

Uchwyt na telefon na przedniej szybie. Kiedy policjant wystawi mandat?

Przepisy nie wskazują wprost, gdzie można zamontować uchwyt na telefon, ale brak takich zapisów nie oznacza pełnej dowolności. Jeżeli funkcjonariusz uzna, że sposób zamontowania telefonu ogranicza kierowcy widoczność to może powołać się na art. 66 ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Przepis zobowiązuje właściciela pojazdu do utrzymywania go w takim stanie, aby zapewniał kierowcy odpowiednie pole widzenia oraz nie stwarzał zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Smartfon marki HTC zamocowany w zielono-czarnym uchwycie samochodowym na desce rozdzielczej pojazdu.
Jeżeli uchwyt na telefon ogranicza kierowcy widoczność to policjant może nałożyć mandat karny.123RF/PICSEL

Za korzystanie z telefonu trzymanego w dłoni podczas jazdy kierowcy grozi 500 zł mandatu oraz 12 punktów karnych. W przypadku uchwytu sytuacja wygląda inaczej, ponieważ nie istnieje odrębna pozycja w taryfikatorze przewidująca karę za jego niewłaściwe umieszczenie. Policjant może jednak zastosować przepisy ogólne dotyczące stanu technicznego i wyposażenia pojazdu.

Maksymalny mandat może sięgnąć nawet 3 tys. zł. Funkcjonariusz może również poprzestać na pouczeniu, jeśli uzna, że naruszenie nie stwarzało istotnego zagrożenia. Jeżeli zamontowane wyposażenie w realny sposób wpływa na bezpieczeństwo jazdy to możliwe jest także zatrzymanie dowodu rejestracyjnego pojazdu.

Zobacz również:

Czy błysk flesza zawsze oznacza, że otrzymamy mandat?
Porady

Błysk flesza fotoradaru to nie wyrok. Kiedy zdjęcie trafia do kosza?

Krzysztof Pochłód

Czy na światłach można korzystać z telefonu?

Nawet zatrzymanie się na czerwonym świetle lub stanie w korku nie oznacza, że można bezkarnie sięgnąć po telefon. Z punktu widzenia przepisów kierowca wciąż prowadzi pojazd, ponieważ uczestniczy w ruchu drogowym. W efekcie pisanie wiadomości, sprawdzenie nawigacji czy przeglądanie aplikacji trzymająć telefon w ręce może skończyć się mandatem w tej samej wysokości, czyli 500 zł. Dodatkowo do konta kierowcy zostanie dopisanych 12 punktów karnych.

Kierowca trzymający kierownicę samochodu, na desce rozdzielczej zamontowany telefon z włączoną nawigacją GPS oraz wyświetlony zegar cyfrowy pokazujący godzinę 12:01.
Coraz popularniejsze stają się uchwyty na telefon montowane w kratce nawiewu, które nie ograniczają widoczności.123RF/PICSEL

Gdzie najlepiej zamontować telefon w samochodzie, aby uniknąć mandatu?

Eksperci zwracają uwagę, że najbezpieczniej montować telefon w miejscu, które nie ogranicza widoczności przez przednią szybę. Coraz większą popularnością cieszą się zatem uchwyty mocowane do kratki nawiewu, które nie zasłaniają pola widzenia, pozwalają wygodnie korzystać z nawigacji i dodatkowo chłodzą smartfona. W nowszych samochodach warto korzystać z systemów Android Auto lub Apple CarPlay jeśli są na liście wyposażenia, dzięki którym większość funkcji telefonu wyświetlana jest na fabrycznym ekranie samochodu.

GAC Aion V ma lodówkę, fotele z biznes klasy, ale potrafi wkurzyć kierowcę INTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze