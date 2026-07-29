Za taki uchwyt na szybie będzie wysoki mandat. Błąd wielu kierowców

Spis treści: Uchwyt na telefon na przedniej szybie. Kiedy policjant wystawi mandat? Czy na światłach można korzystać z telefonu? Gdzie najlepiej zamontować telefon w samochodzie, aby uniknąć mandatu?

Korzystanie z nawigacji lub prowadzenie rozmów przez zestaw głośnomówiący z wykorzystaniem telefonu zamocowanego w uchwycie jest zgodne z przepisami. Problem pojawia się jednak wtedy, gdy samo miejsce montażu urządzenia ogranicza kierowcy pole widzenia.

Dotyczy to przede wszystkim uchwytów przyklejonych do przedniej szyby, a zwłaszcza jeśli znajdują się w obszarze, który utrudnia kierowcy widoczność. Podobne zasady odnoszą się również do kamer samochodowych, ekranów nawigacji czy nawet ozdób zawieszonych na lusterku i dużych przedmiotów ustawionych na desce rozdzielczej.

Uchwyt na telefon na przedniej szybie. Kiedy policjant wystawi mandat?

Przepisy nie wskazują wprost, gdzie można zamontować uchwyt na telefon, ale brak takich zapisów nie oznacza pełnej dowolności. Jeżeli funkcjonariusz uzna, że sposób zamontowania telefonu ogranicza kierowcy widoczność to może powołać się na art. 66 ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Przepis zobowiązuje właściciela pojazdu do utrzymywania go w takim stanie, aby zapewniał kierowcy odpowiednie pole widzenia oraz nie stwarzał zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Jeżeli uchwyt na telefon ogranicza kierowcy widoczność to policjant może nałożyć mandat karny. 123RF/PICSEL

Za korzystanie z telefonu trzymanego w dłoni podczas jazdy kierowcy grozi 500 zł mandatu oraz 12 punktów karnych. W przypadku uchwytu sytuacja wygląda inaczej, ponieważ nie istnieje odrębna pozycja w taryfikatorze przewidująca karę za jego niewłaściwe umieszczenie. Policjant może jednak zastosować przepisy ogólne dotyczące stanu technicznego i wyposażenia pojazdu.

Maksymalny mandat może sięgnąć nawet 3 tys. zł. Funkcjonariusz może również poprzestać na pouczeniu, jeśli uzna, że naruszenie nie stwarzało istotnego zagrożenia. Jeżeli zamontowane wyposażenie w realny sposób wpływa na bezpieczeństwo jazdy to możliwe jest także zatrzymanie dowodu rejestracyjnego pojazdu.

Czy na światłach można korzystać z telefonu?

Nawet zatrzymanie się na czerwonym świetle lub stanie w korku nie oznacza, że można bezkarnie sięgnąć po telefon. Z punktu widzenia przepisów kierowca wciąż prowadzi pojazd, ponieważ uczestniczy w ruchu drogowym. W efekcie pisanie wiadomości, sprawdzenie nawigacji czy przeglądanie aplikacji trzymająć telefon w ręce może skończyć się mandatem w tej samej wysokości, czyli 500 zł. Dodatkowo do konta kierowcy zostanie dopisanych 12 punktów karnych.

Coraz popularniejsze stają się uchwyty na telefon montowane w kratce nawiewu, które nie ograniczają widoczności. 123RF/PICSEL

Gdzie najlepiej zamontować telefon w samochodzie, aby uniknąć mandatu?

Eksperci zwracają uwagę, że najbezpieczniej montować telefon w miejscu, które nie ogranicza widoczności przez przednią szybę. Coraz większą popularnością cieszą się zatem uchwyty mocowane do kratki nawiewu, które nie zasłaniają pola widzenia, pozwalają wygodnie korzystać z nawigacji i dodatkowo chłodzą smartfona. W nowszych samochodach warto korzystać z systemów Android Auto lub Apple CarPlay jeśli są na liście wyposażenia, dzięki którym większość funkcji telefonu wyświetlana jest na fabrycznym ekranie samochodu.