Spis treści: Kiedy wyprzedzanie z prawej strony jest legalne? Wyprzedzanie tramwaju z prawej strony. Ale uwaga na wyjątki Kiedy wyprzedzanie z prawej strony jest zabronione?

Zasada jest jedna: pojazdy co do zasady wyprzedzamy z lewej strony. Od tej reguły jest jednak kilka wyjątków. I w drugą stronę - nie zawsze wyprzedzanie z prawej strony jest legalne, choć miejsce wygląda na takie, w którym można to robić. Wyjaśniamy.

Kiedy wyprzedzanie z prawej strony jest legalne?

Najprostszy przypadek to jezdnia jednokierunkowa. Na każdej drodze, gdzie kierunki ruchu są fizycznie oddzielone - na przykład barierami czy/i pasem zieleni- wyprzedzanie z prawej strony jest w pełni dopuszczalne, niezależnie od liczby pasów. Dotyczy to autostrad, większości dróg ekspresowych oraz ulic jednokierunkowych w miastach. Na autostradzie wyprzedzenie wolniej jadącego pojazdu prawym pasem nie jest więc żadnym wykroczeniem.

Na jezdniach dwukierunkowych przepisy są bardziej restrykcyjne. W obszarze zabudowanym wyprzedzanie z prawej strony jest dozwolone, gdy w danym kierunku wyznaczone są co najmniej dwa pasy ruchu. Poza obszarem zabudowanym wymagane są minimum trzy pasy w tym samym kierunku. W Polsce ten drugi warunek spełniają nieliczne drogi.

Osobna sytuacja w przepisach wyprzedzanie pojazdu sygnalizującego skręt w lewo. Jeśli auto z przodu ma włączony lewy kierunkowskaz i zwalnia do skrętu, przepisy nie tylko pozwalają wyprzedzić je z prawej strony, ale wręcz nakazują - z lewej strony manewr ten jest rzecz jasna niedozwolony.

Wyprzedzanie tramwaju z prawej strony. Ale uwaga na wyjątki

Sytuacje, w których jezdnię dzielimy z pojazdami szynowymi rządzą się regułą odwrotną. Tramwaj wyprzedzamy co do zasady z prawej strony. Ta zasada ma jednak dwa wyjątki, w których wolno to zrobić z lewej.

Pierwszy to jezdnia jednokierunkowa - tam tramwaj można wyprzedzić z lewej, bo cały ruch odbywa się w tym samym kierunku i nie ma ryzyka konfliktu z pojazdem nadjeżdżającym z naprzeciwka. Drugi wyjątek to sytuacja, gdy układ torów fizycznie uniemożliwia wyprzedzenie z prawej strony - tory poprowadzone przy prawej krawędzi jezdni lub w innym miejscu, które blokuje dostęp z prawej strony.

Kiedy wyprzedzanie z prawej strony jest zabronione?

Na drodze jednojezdniowej dwukierunkowej z jednym pasem w każdą stronę - czyli na typowej drodze krajowej poza miastem - wyprzedzanie z prawej strony jest niedozwolone. Tu wyprzedzamy wyłącznie z lewej, z wykorzystaniem pasa ruchu jadącego z naprzeciwka, z zachowaniem wszystkich zasad dotyczących tego manewru.

Zakaz dotyczy też miejsc, gdzie wyprzedzanie w ogóle jest niedopuszczalne - ostrych zakrętów, szczytów wzniesień, skrzyżowań bez pierwszeństwa. To, czy możemy wykonać manewr wyprzedzania z prawej strony nie zwalnia z obowiązku oceny, czy warunki w danym miejscu w ogóle pozwalają na bezpieczne wyprzedzenie.





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