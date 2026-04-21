W ostatnich dniach na drogach roi się od rowerzystów. Problem jednak w tym, że jak każdego roku wraca jedno pytanie, które budzi kontrowersje zarówno wśród kierowców, jak i fanów dwóch kółek - mowa o sytuacji, w której rowerzysta porusza się drogą przy krawędzi jezdni, a na jej środku znajduje się linia ciągła. Aby uniknąć mandatu karnego, niezbędne jest zaznajomienie się z obowiązującymi przepisami.

Podwójna ciągła i rowerzysta. Przepisy nie pozostawiają złudzeń

Kluczowe znaczenie mają tutaj dwa przepisy. Pierwszy dotyczy samego wyprzedzania rowerzysty, drugi znaków poziomych na drodze. Zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym kierowca wyprzedzający rowerzystę musi zachować szczególną ostrożność i odstęp nie mniejszy niż 1 metr. To absolutna podstawa, która ma zapewnić bezpieczeństwo osobie jadącej jednośladem.

Druga kwestia to linia podwójna ciągła (P-4). Zgodnie z § 86 ust. 5 rozporządzenia ministrów infrastruktury oraz spraw wewnętrznych i administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych takiej linii nie wolno przekraczać ani najeżdżać. I tutaj pojawia się kluczowy problem - w wielu sytuacjach bez naruszenia tej linii nie da się zachować wymaganego jednego metra odstępu.

Czy można wyprzedzić rowerzystę na podwójnej ciągłej? Mandat to nawet 300 zł

W praktyce oznacza to jedno - jeśli nie jesteś w stanie wyprzedzić rowerzysty bez najechania na linię ciągłą i jednocześnie zachować bezpiecznego odstępu to wykonanie manewru jest zabronione. Dotyczy to również sytuacji, gdy droga jest pusta i widoczność jest dobra.

Wielu kierowców bagatelizuje temat i zakłada, że "delikatne" najechanie na linię nic nie zmienia. Problem jednak w tym, że przepisy nie przewidują żadnej tolerancji. Za przekroczenie podwójnej linii ciągłej grozi mandat w wysokości 200 zł i 5 punktów karnych. To jednak może być dopiero początek problemów, bo jeśli przy okazji nie zostanie zachowany odpowiedni odstęp od rowerzysty to kara rośnie do 300 zł, a do konta kierowcy zostanie dopisanych 6 punktów karnych.

W skrajnych przypadkach, gdy policja uzna, że doszło do stworzenia zagrożenia w ruchu drogowym, sprawa może trafić do sądu. Wtedy grzywna może wynieść nawet kilka tysięcy złotych.

Przekroczenie linii ciągłej. Wysokość mandatu może się różnić

Podwójna linia ciągła, czyli znak P-4, to nie jedyne oznakowanie poziome, którego kierowca nie może przekraczać ani najeżdżać. Dokładnie te same zasady dotyczą linii pojedynczej ciągłej (P-2) oraz linii krawędziowej ciągłej (P-7b):

za niestosowanie się do znaku P-4 grozi mandat w wysokości 200 zł mandatu i 5 punktów karnych,

za niestosowanie się do znaku P-2 grozi mandat w wysokości 100 zł i 1 punkt karny,

za niestosowanie się do znaku P-7b grozi mandat w wysokości 100 zł i 1 punkt karny.

Podczas wyprzedzania rowerzysty nie można najechać lub przekroczyć linii ciągłej. 123RF/PICSEL

Szeroka droga zmienia wszystko. Kiedy można wyprzedzić rowerzystę na linii ciągłej?

Nie oznacza to jednak, że wyprzedzanie rowerzysty przy linii ciągłej jest zawsze zabronione. Kluczowe znaczenie ma szerokość pasa ruchu - jeśli jezdnia jest na tyle szeroka, że kierowca jest w stanie zmieścić się w swoim pasie, zachować minimum metr odstępu i nie najechać na linię, to manewr wyprzedzania jest dozwolony. Problem w tym, że w praktyce takie sytuacje zdarzają się rzadko.

Wyprzedzanie rowerzysty a zakaz wyprzedzania. Zasada jest prosta

Zmotoryzowani zastanawiają się również, czy wyprzedzenie rowerzysty - z zachowaniem wszystkich zasad - jest możliwe w sytuacji, gdy na danym fragmencie obowiązuje zakaz wyprzedzania, czyli znak B-25. Odpowiedź jest jednak bardzo prosta, ponieważ znak B-25 zabrania wyprzedzania pojazdów wielośladowych, czyli samochodów, autobusów czy pojazdów ciężarowych.

Nie odnosi się on jednak do motocykli ani rowerów, a to oznacza, że w takim miejscu można wyprzedzić rowerzystę, ale tylko pod warunkiem, że nie łamiemy innych przepisów, czyli np. nie przekraczamy linii ciągłej i zachowujemy odległość nie mniejszą niż 1 metr.

