Spis treści: Przekroczenie DMC może zostać potraktowane jak jazda bez uprawnień Jakie prawo jazdy jest potrzebne do ciągnięcia przyczepy kempingowej? Nie zawsze potrzebujesz prawa jazdy B+E. Jest tańsze rozwiązanie Przeciążona przyczepa kempingowa to nie tylko gorsze prowadzenie Odbierasz przyczepę z wypożyczalni? Sprawdź nie tylko dokumenty

Dopuszczalna masa całkowita, czyli DMC, określa maksymalną masę pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach. Nie chodzi wyłącznie o wagę samej przyczepy - do DMC wlicza się również przewożony bagaż, wyposażenie oraz wszystkie dodatkowe przedmioty znajdujące się w pojeździe. A zatem nawet po odebraniu przyczepy z wypożyczalni - nawet mieszczącej się w dopuszczalnym limicie - bardzo łatwo go przekroczyć. Zdarza się, że wystarczy tylko zapakować rowery, bagaże, markizę, przedsionek, meble turystyczne i zapasy żywności, aby nie móc już prowadzić zestawu posiadając wyłącznie kategorię B.

Przekroczenie DMC może zostać potraktowane jak jazda bez uprawnień

Obowiązujące w Polsce przepisy bardzo surowo podchodzą do przekroczenia dopuszczalnej masy całkowitej zestawu pojazdów. Jeżeli masa przyczepy przekroczy wartości przewidziane dla samochodu ciągnącego lub kierowca nie posiada odpowiednich uprawnień do prowadzenia takiego zestawu to odpowie na podstawie art. 94 § 1 Kodeksu wykroczeń.

Konsekwencje są bardzo dotkliwe, a sąd może orzec grzywnę do 30 tys. zł, karę ograniczenia wolności, areszt, a także zakaz prowadzenia pojazdów. Wypożyczalnia ma również prawo obciążyć kierowcę kosztami naprawy uszkodzonej przyczepy, jeżeli naruszono warunki umowy.

Jakie prawo jazdy jest potrzebne do ciągnięcia przyczepy kempingowej?

Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna, a sama kategoria B nie zawsze wystarczy. Jeżeli samochód osobowy ma DMC do 3500 kg, a zestaw z przyczepą inną niż lekka przekracza 3500 kg to potrzebne jest prawo jazdy kategorii B+E. W niektórych przypadkach wystarczy także rozszerzenie B96, które w Polsce wiąże się z obowiązkiem zdania wyłączenie dodatkowego egzaminu.

Przed wyjazdem koniecznie należy sprawdzić dane wpisane w dowodzie rejestracyjnym samochodu. Szczególnie istotne są rubryki O.1 i O.2, które określają maksymalną masę przyczepy z hamulcem i bez hamulca, jaką może holować pojazd. Z kolei w pozycji F.1 znajduje się dopuszczalna masa całkowita samego samochodu.

DMC zestawu w dowodzie dopuszcza aż 4410 kg, ale prawo jazdy pozwala tylko na 3,5 t. Jeśli przekroczymy tę wartość oznacza to że jedziemy bez uprawnień. INTERIA.PL

Nie zawsze potrzebujesz prawa jazdy B+E. Jest tańsze rozwiązanie

Alternatywą dla kategorii B+E jest tzw. kod 96, który rozszerza uprawnienia posiadacza kategorii B. Pozwala on ciągnąć samochodem o DMC do 3,5 t przyczepę inną niż lekka, pod warunkiem że łączna dopuszczalna masa całkowita zestawu nie przekroczy 4250 kg, a masa przyczepy nie będzie większa od rzeczywistej masy samochodu holującego.

Dzięki temu można legalnie holować duże przyczepy kempingowe, lawety czy przyczepy do transportu łodzi lub koni. Uzyskanie kodu 96 jest znacznie prostsze i tańsze niż kategorii B+E. Wystarczy posiadać prawo jazdy kategorii B oraz zdać państwowy egzamin praktyczny. W 2026 r. koszt takiego egzaminu wynosi 229 zł.

Przeciążona przyczepa kempingowa to nie tylko gorsze prowadzenie

Prawne konsekwencje wynikające z jazdy z przeciążoną przyczepą to jedno, ale zmotoryzowani powinni również wiedzieć, że pokonywanie kilometrów może być prawdziwym utrapieniem. Przeciążona przyczepa znacząco wydłuża drogę hamowania, pogarsza stabilność prowadzenia zestawu oraz zwiększa ryzyko uszkodzenia zawieszenia, opon czy zużycie układu hamulcowego.

Zalecamy zatem, aby przed wyjazdem nie tylko sprawdzić opinie o wypożyczalni oraz pozostałe kwestie formalne związane z DMC i kategorią prawa jazdy, ale także sumiennie zważyć bagaż oraz wszystkie zabierane rzeczy.

Przed wyjazdem z przyczepą kempingową warto dokładnie sprawdzić DMC oraz masę rzeczywistą załadowanego zestawu. Michał Domański INTERIA.PL

Odbierasz przyczepę z wypożyczalni? Sprawdź nie tylko dokumenty

Eksperci przypominają, że przed podpisaniem umowy warto dokładnie obejrzeć przyczepę nie tylko pod kątem wizualnym, ale także technicznym. Sprawdzić należy stan dyszla, samego zaczepu, działanie układu hamulcowego i świateł oraz szczelność instalacji gazowej. Warto również upewnić się, że koło zapasowe znajduje się na swoim miejscu, a polisa OC jest ważna. Osoby planujące podróż poza Unię Europejską powinny dodatkowo sprawdzić, czy potrzebna będzie Zielona Karta.