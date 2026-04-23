Spis treści: Mandat za jazdę na rowerze pod wpływem alkoholu. Sięga nawet 2,5 tys. zł Prawo jazdy zostaje, ale możesz stracić coś innego. Zakaz prowadzenia pojazdów niemechanicznych Gdzie można jeździć rowerem po alkoholu? Czy można prowadzić rower pod wpływem alkoholu? Czy policja może kontrolować rowerzystów alkomatem?

Jeszcze dekadę temu konsekwencje jazdy rowerem pod wpływem alkoholu były zupełnie inne, a kontrola policji często kończyła się spuszczeniem powietrza z opon. Dziś nie ma w tej kwestii żadnych wątpliwości - jazda rowerem po alkoholu w Polsce jest zabroniona. Zmieniło się jednak to, jakie konsekwencje grożą rowerzystom. Najważniejsza różnica względem przeszłości jest taka, że za jazdę po alkoholu nie stracimy prawa jazdy. Nie oznacza to jednak bezkarności - funkcjonariusze nadal mają prawo zatrzymać cyklistę do kontroli, przebadać alkomatem i nałożyć bardzo dotkliwy mandat karny.

Mandat za jazdę na rowerze pod wpływem alkoholu. Sięga nawet 2,5 tys. zł

Obowiązujące stawki mandatów są najlepszym przykładem tego, że mimo zniesienia zatrzymywania prawa jazdy za jazdę rowerem pod wpływem alkoholu, wykroczenie to nadal traktowane jest bardzo poważnie. Ostateczna wysokość kary zależy jednak od ilości alkoholu w organizmie:

0,2-0,5 promila (stan po użyciu alkoholu) - mandat wynosi 1 tys. zł

powyżej 0,5 promila (stan nietrzeźwości) - mandat to minimum 2,5 tys. zł

To jednak dopiero początek możliwych konsekwencji. Jeśli policjant uzna, że rowerzysta stworzył zagrożenie w ruchu drogowym to sprawa może trafić do sądu. Wtedy kara finansowa może wzrosnąć nawet do 5 tys. zł, a w skrajnych przypadkach - np. przy recydywie lub spowodowaniu wypadku - nawet do 30 tys. zł.

Prawo jazdy zostaje, ale możesz stracić coś innego. Zakaz prowadzenia pojazdów niemechanicznych

Choć rowerzysta nie straci prawa jazdy to na karze finansowej spotkanie z policją może się nie skończyć. Sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów niemechanicznych nawet na 3 lata. W praktyce oznacza to zakaz jazdy nie tylko rowerem, ale również hulajnogą elektryczną czy innymi podobnymi środkami transportu.

Wskazuje na to art. 42 Kodeksu karnego, który stanowi: "sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów określonego rodzaju w razie skazania osoby uczestniczącej w ruchu za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, w szczególności jeżeli z okoliczności popełnionego przestępstwa wynika, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę zagraża bezpieczeństwu w komunikacji".

Policjanci mogą kontrolować trzeźwość rowerzystów. Komenda Miejska Policji w Gliwicach Policja

Gdzie można jeździć rowerem po alkoholu?

Teoretycznie przepisy ruchu drogowego nie obowiązują wszędzie. Zakaz jazdy rowerem pod wpływem dotyczy przede wszystkim dróg publicznych, ścieżek rowerowych, chodników oraz stref zamieszkania i ruchu. Rowerzystom, którzy decydują się na jazdę po spożyciu alkoholu, pozostają miejsca takie jak drogi leśne, pola czy prywatne posesje.

Czy można prowadzić rower pod wpływem alkoholu?

Również to pytanie bardzo często pojawia się wśród cyklistów. To efekt wcześniejszych przepisów, na mocy których pijany rowerzysta tracił uprawnienia do kierowania pojazdami. W Polsce po spożyciu alkoholu można prowadzić rower, ponieważ obowiązujące przepisy nie zabraniają poruszania się pieszo pod wpływem. Jeżeli zatem prowadzimy rower, a nie jedziemy na nim, nie narażamy się na mandat karny bez względu na ilość alkoholu w organizmie.

Czy policja może kontrolować rowerzystów alkomatem?

Choć kontrole rowerzystów nie są tak częste jak kierowców samochodów to policja ma pełne prawo zatrzymać cyklistę i sprawdzić jego stan trzeźwości. W przypadku wykrycia alkoholu funkcjonariusze mogą nie tylko nałożyć mandat, ale również zakazać dalszej jazdy. Dlatego zdecydowanie najlepszym rozwiązaniem jest wstrzymanie się ze spożyciem alkoholu do momentu zakończenia przejażdżki lub wybór napoju bezalkoholowego.

