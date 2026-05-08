Włosi zaostrzają prawo dla hulajnóg. Bez tego zapłacisz 800 euro mandatu

Zignorowanie nowych zasad grozi nie tylko mandatem liczonym w tysiącach złotych, ale nawet konfiskatą sprzętu.

Nowe wymogi techniczne dla hulajnóg we Włoszech. Kierunkowskazy i światło stop obowiązkowe

To właśnie zmiany w konstrukcji pojazdów będą największym problemem dla właścicieli starszych lub tańszych modeli e-hulajnóg. Według nowych przepisów każda hulajnoga poruszająca się po włoskich drogach musi być wyposażona w kierunkowskazy z przodu i z tyłu oraz sprawne światło hamowania.

Większość popularnych w Polsce urządzeń wyposażono jedynie odblaski lub stałe oświetlenie pozycyjne, co w świetle nowych przepisów czyni je nielegalnymi. Dodatkowo Włosi wprowadzają bezwzględny obowiązek jazdy w kasku dla wszystkich użytkowników, niezależnie od wieku. Do tej pory w wielu krajach europejskich wymóg ten dotyczył jedynie dzieci i młodzieży.

Gdzie można jeździć hulajnogą elektryczną we Włoszech?

Obszar, po którym można legalnie poruszać się e-hulajnogą, zostanie mocno ograniczony. Urządzenia te będą dopuszczone do ruchu wyłącznie na drogach wewnątrz obszarów zabudowanych, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km/h. Jazda po drogach poza terenem zabudowanym staje się całkowicie zakazana.

W strefach dla pieszych i deptakach kierowcy hulajnóg będą musieli zwolnić do prędkości pieszego, która została określona na maksymalnie 6 km/h.

Tablica rejestracyjna i ubezpieczenie dla każdej hulajnogi

Włochy wprowadzają także ogólnokrajowy system identyfikacji e-hulajnóg. Każdy pojazd będzie musiał posiadać oficjalną naklejkę z numerem identyfikacyjnym, przypisaną do konkretnej osoby. Można ją uzyskać przez internet lub w wyznaczonych punktach na terenie Włoch. To rozwiązanie budzi najwięcej wątpliwości wśród turystów - polskie przepisy nie przewidują tablic rejestracyjnych dla hulajnóg, a nie jest jeszcze jasne, czy włoskie służby będą uznawać zagraniczne systemy oznaczeń.

Kolejnym krokiem będzie obowiązkowe ubezpieczenie OC. Według komunikatów włoskiego ministerstwa transportu, wymóg posiadania polisy wejdzie w życie nieco później, bo 16 lipca 2026 roku. Po tej dacie jazda bez ważnego ubezpieczenia będzie traktowana jako poważne wykroczenie.

Jakie mandaty grożą za brak wyposażenia hulajnogi we Włoszech?

Włoski taryfikator kar za przewinienia na e-hulajnogach może okazać się kosztowny dla polskiego turysty, poniżej przewidziane stawki mandatów za najważniejsze przewinienia:

Brak kierunkowskazów lub światła stop: od 200 do 800 euro (ok. 850 - 3400 zł).

Jazda bez kasku: od 50 do 200 euro (ok. 210 - 850 zł).

Brak tablicy rejestracyjnej lub ubezpieczenia: od 100 do 400 euro (ok. 420 - 1700 zł).

Wjazd na drogę z zakazem ruchu dla hulajnóg: 250 euro (ok. 1060 zł).

Warto mieć na uwadze, że oprócz kary finansowej funkcjonariusze mają prawo do zatrzymania i konfiskaty pojazdu. Jeśli planujemy zwiedzanie Rzymu czy Florencji na dwóch kółkach, bezpieczniejszym i tańszym rozwiązaniem może okazać się skorzystanie z lokalnych wypożyczalni, których flota będzie musiała zostać dostosowana do nowych przepisów przez operatorów.

