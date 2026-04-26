Spis treści: Ograniczenie prędkości w terenie zabudowanym i niezabudowanym Ograniczenie prędkości na drodze ekspresowej i autostradzie w Polsce Ograniczenia prędkości dla zespołów pojazdów Taryfikator mandatów za prędkość

Najczęstszym tłumaczeniem kierowców podczas kontroli drogowej z powodu prędkości są teksty o tym, że śpieszą się, nie zauważyli ograniczenia, lub myśleli, że na danym odcinku można jechać szybciej. Żadne z tych tłumaczeń nie zwalnia kierowców z przestrzegania przepisów oraz ograniczeń, dlatego warto przypomnieć sobie najważniejsze limity prędkości i najczęściej występujące ograniczenia na polskich drogach.

Ograniczenie prędkości w terenie zabudowanym i niezabudowanym

Limit prędkości w terenie zabudowanym wynosi obecnie 50 km/h, chyba, że znaki wskazują inaczej. Co ważne limit ten obecnie obowiązuje przez całą dobę. Jeszcze kilka lat temu inny limit obowiązywał w ciągu dnia, a inny w godzinach nocnych (od 23 do 5 rano można było jechać 60 km/h). Ta zasada została zniesiona w 2021 roku.

Poza terenem zabudowanym, na drogach jednojezdniowych dwukierunkowych można poruszać się z prędkością 90 km/h. Na drogach dwujezdniowych dwukierunkowych, o dwóch pasach ruchu można jechać maksymalnie 100 km/h.

Ograniczenie prędkości na drodze ekspresowej i autostradzie w Polsce

Limit prędkości na polskich autostradach wynosi 140 km/h. Na drogach ekspresowych limit prędkości zależy przede wszystkim od konstrukcji drogi, co często powoduje, że nieświadomi kierowcy przekraczają prędkość.

Jeśli droga ekspresowa jest dwujezdniowa i dwukierunkowa (a taka jest zdecydowana większość dróg ekspresowych w Polsce) maksymalna prędkość jest ograniczona do 120 km/h. Błąd popełniają jednak kierowcy, którzy z taką prędkością poruszają się po drogach ekspresowych jednojezdniowych, bowiem w takim przypadku prędkość jest ograniczona do 100 km/h.

Ograniczenia prędkości dla zespołów pojazdów

Opisane powyżej prędkości dotyczą samochodów do 3,5 tony (osobowych i ciężarowych) i motocykli, a pozostałe pojazdy i zespoły pojazdów podlegają pod zupełnie inne ograniczenia:

Autobusy: 100 km/h na autostradzie i drodze ekspresowej, 90 w terenie niezabudowanym, 50 w terenie zabudowanym

Ciężarówki: 80 km/h na autostradach, drogach ekspresowych i zwykłych, 50 w terenie zabudowanym

zespoły pojazdów (np. samochody z przyczepą): 80 km/h na autostradach, drogach ekspresowych i zwykłych, 50 w terenie zabudowanym

Taryfikator mandatów za prędkość

Od września 2022 znacznie wzrosły też kary za przekroczenie prędkości, co oznacza, że każde takie wykroczenie będzie kosztować kierowcę znacznie więcej. Oto taryfikator mandatów za przekroczenie prędkości:

do 10 km/h - 50 zł i 1 pkt karny,

o 11-15 km/h - 100 zł i 2 pkt karne,

o 16-20 km/h - 200 zł i 3 pkt karne,

o 21-25 km/h - 300 zł i 5 pkt karnych,

o 26-30 km/h - 400 zł i 7 pkt karnych,

o 31-40 km/h - 800 zł i 9 pkt karnych,

o 41-50 km/h - 1000 zł i 11 pkt karnych,

o 51-60 km/h - 1500 zł i 13 pkt karnych,

o 61-70 km/h - 2000 zł i 14 pkt karnych,

od 71 km/h - 2500 zł i 15 pkt karnych.

Razem z nowym taryfikatorem, 17 września 2022 roku weszła też zasada recydywy, czyli podwójnej stawki mandatu dla kierowcy, który popełnił drugi raz to samo wykroczenie w ciągu dwóch lat. Do recydywy nie łapią się lżejsze przewiny, czyli przekroczenie prędkości o maksymalne 30 km/h. Oto stawki za większe przekroczenia:

o 31-40 km/h - 1600 zł i 9 pkt karnych,

o 41-50 km/h - 2000 zł i 11 pkt karnych,

o 51-60 km/h - 3000 zł i 13 pkt karnych,

o 61-70 km/h - 4000 zł i 14 pkt karnych,

od 71 km/h - 5000 zł i 15 pkt karnych.

Changan Deepal S05 to początek chińskiej ofensywy w Europie. Wkrótce w Polsce INTERIA.PL