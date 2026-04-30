Połączenie wody i alkoholu pozostaje jednym z najczęstszych i jednocześnie najbardziej lekceważonych zagrożeń związanych z wypoczynkiem. Ratownicy i służby od lat zwracają uwagę, że problem nie dotyczy wyłącznie kąpieli - ryzyko pojawia się także podczas korzystania z żaglówek, kajaków, rowerów wodnych czy innych popularnych form rekreacji na akwenach. W praktyce oznacza to nie tylko zagrożenie dla zdrowia i życia, ale również potencjalne konsekwencje prawne. Jak w takich sytuacjach interpretują to obowiązujące przepisy?

Przepisy dotyczące pływania po alkoholu

Drogi wodne w świetle prawa nie funkcjonują poza systemem kontroli - obowiązują tam zasady zbliżone do tych znanych z ruchu drogowego. Coraz częściej widać to w praktyce, bo na jeziorach i rzekach pojawiają się patrole policji na łodziach motorowych. Funkcjonariusze sprawdzają uprawnienia do prowadzenia jednostek, jeśli są wymagane, a także trzeźwość osób sterujących. Podstawą prawną w przypadku prowadzenia jednostki mechanicznej po alkoholu pozostaje art. 87 Kodeksu wykroczeń, który stanowi:

Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 2500 złotych. § 3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 orzeka się zakaz prowadzenia pojazdów.

Interpretacja przepisów nie pozostawia dużego pola do dyskusji - prowadzenie łodzi motorowej czy skutera wodnego po alkoholu jest traktowane tak samo jak jazda samochodem. Przy stężeniu od 0,2 do 0,5 promila mówimy o wykroczeniu, za które grozi co najmniej 2500 zł grzywny (a w sądzie nawet do 30 tys. zł) oraz zakaz prowadzenia pojazdów od sześciu miesięcy do trzech lat.

Po przekroczeniu 0,5 promila kwalifikacja zmienia się na przestępstwo. Sprawa trafia do sądu, który może orzec zakaz prowadzenia pojazdów nawet na 15 lat (minimum rok), a w skrajnych przypadkach także karę pozbawienia wolności. Do tego dochodzi obowiązkowa wpłata na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości od 5 do 60 tys. zł. Co istotne, zakaz może zostać nałożony również na osobę, która formalnie nie posiada jeszcze uprawnień do prowadzenia pojazdów.

Czy można pływać, jachtem, rowerem wodnym lub kajakiem po alkoholu?

Inaczej przepisy traktują jednostki napędzane wyłącznie siłą mięśni. W takim przypadku nie ma ryzyka utraty uprawnień, ale odpowiedzialność finansowa pozostaje realna. Przy stężeniu alkoholu od 0,2 do 0,5 promila grozi co najmniej 1000 zł grzywny, a powyżej 0,5 promila - minimum 2500 zł.

To nie zamyka tematu, bo liczy się również bezpieczeństwo całej załogi. Jeśli policja uzna, że na pokładzie - np. żaglówki - nie ma trzeźwej osoby z wymaganymi uprawnieniami, jednostka może zostać odholowana do portu. Warto też rozróżnić tryb żeglugi: korzystanie z jachtu pod napędem mechanicznym jest już przez sądy oceniane tak samo jak prowadzenie samochodu.

Istotny jest również moment i miejsce. Ograniczenia dotyczące alkoholu obowiązują w trakcie żeglugi oraz postoju na kotwicy. Nie obejmują natomiast jednostek zacumowanych w porcie.

