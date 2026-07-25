Spis treści: Jak szybko można jechać w terenie zabudowanym? Jakie limity prędkości obowiązują poza terenem zabudowanym? Jaka jest dopuszczalna prędkość na autostradzie? Samochód z przyczepą podlega innym przepisom Taryfikator mandatów za prędkość w 2026 roku

Choć taryfikator mandatów za prędkość obowiązuje już od kilku lat, policjanci wciąż spotykają się z tymi samymi błędami. Szczególnie często dotyczą one dróg ekspresowych, na których dopuszczalna prędkość zależy od konstrukcji trasy. Warto przypomnieć sobie najważniejsze limity obowiązujące na polskich drogach, bo pomyłka może kosztować nawet kilka tysięcy złotych.

Jak szybko można jechać w terenie zabudowanym?

W terenie zabudowanym obowiązuje limit 50 km/h przez całą dobę. Część kierowców nadal pamięta przepisy sprzed kilku lat, kiedy nocą można było jechać 60 km/h. Zasada ta została jednak zniesiona i obecnie ograniczenie jest takie samo niezależnie od pory dnia.

Jakie limity prędkości obowiązują poza terenem zabudowanym?

Na jednojezdniowych drogach dwukierunkowych poza obszarem zabudowanym można jechać maksymalnie 90 km/h. Jeżeli droga posiada dwie jezdnie i co najmniej dwa pasy ruchu w każdym kierunku, limit wzrasta do 100 km/h.

Najwięcej nieporozumień dotyczy dróg ekspresowych. Wielu kierowców zakłada, że każda "ekspresówka" pozwala na jazdę z prędkością 120 km/h. Tak nie jest.

Limit 120 km/h obowiązuje wyłącznie na drogach ekspresowych dwujezdniowych. Jeżeli droga ekspresowa ma jedną jezdnię, maksymalna dopuszczalna prędkość wynosi 100 km/h. Kierowca, który ustawi tempomat na 120 km/h bez zwrócenia uwagi na rodzaj trasy, naraża się na mandat za przekroczenie prędkości.

Jaka jest dopuszczalna prędkość na autostradzie?

Najwyższy limit prędkości dla samochodów osobowych w Polsce obowiązuje na autostradach i wynosi 140 km/h, o ile znaki drogowe nie wprowadzają niższego ograniczenia. To jeden z najwyższych dopuszczalnych limitów w Europie, dlatego autostrady projektowane są z myślą o bezpiecznym poruszaniu się z dużymi prędkościami - mają szerokie pasy ruchu, pasy awaryjne oraz bezkolizyjne węzły.

Kierowcy powinni jednak pamiętać, że limit nie oznacza obowiązku jazdy z maksymalną dozwoloną prędkością. Warunki atmosferyczne, natężenie ruchu, widoczność czy stan nawierzchni mogą wymagać znacznego jej ograniczenia. Zgodnie z przepisami uczestnik ruchu ma obowiązek dostosować prędkość do warunków panujących na drodze, nawet jeśli oznacza to jazdę znacznie wolniejszą niż dopuszczalne 140 km/h.

Samochód z przyczepą podlega innym przepisom

Nie wszyscy kierowcy wiedzą, że opisane limity dotyczą samochodów osobowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony oraz motocykli.

W przypadku zespołów pojazdów, czyli samochodów ciągnących przyczepę, obowiązują znacznie niższe ograniczenia. Na autostradach i drogach ekspresowych maksymalna prędkość wynosi 80 km/h. Takie same limity dotyczą również ciężarówek, natomiast autobusy mogą poruszać się z prędkością do 100 km/h pod warunkiem spełnienia dodatkowych wymagań technicznych.

Taryfikator mandatów za prędkość w 2026 roku

Przekroczenie prędkości o maksymalnie 10 km/h oznacza mandat w wysokości 50 zł i 1 punkt karny. Wraz ze wzrostem przekroczenia rosną również kary. Oto taryfikator mandatów za przekroczenie prędkości:

do 10 km/h - 50 zł, 1 pkt karny

od 11 km/h do 15 km/h - 100 zł, 2 pkt. karne

od 16 km/h do 20 km/h - 200 zł, 3 pkt. karne

od 21 km/h do 25 km/h - 300 zł, 5 pkt. karnych

od 26 km/h do 30 km/h - 400 zł, 7 pkt. karnych

ponad 30 km/h - 800 zł (recydywa 1600 zł), 9 pkt. karnych

ponad 40 km/h - 1000 zł (recydywa 2000 zł), 11 pkt. karnych

ponad 50 km/h - 1500 zł (recydywa 3000 zł), 13 pkt. karnych

ponad 60 km/h - 2000 zł (recydywa 4000 zł), 14 pkt. karnych

ponad 70 km/h - 2500 zł (recydywa 5000 zł), 15 pkt. karnych



