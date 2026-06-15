Choć taryfikator mandatów za prędkość obowiązuje już od kilku lat, policjanci wciąż spotykają się z tymi samymi błędami. Szczególnie często dotyczą one dróg ekspresowych, na których dopuszczalna prędkość zależy od konstrukcji trasy. Warto przypomnieć sobie najważniejsze limity obowiązujące na polskich drogach, bo pomyłka może kosztować nawet kilka tysięcy złotych.

Ograniczenie prędkości w terenie zabudowanym

W terenie zabudowanym obowiązuje limit 50 km/h przez całą dobę. Część kierowców nadal pamięta przepisy sprzed kilku lat, kiedy nocą można było jechać 60 km/h. Zasada ta została jednak zniesiona i obecnie ograniczenie jest takie samo niezależnie od pory dnia.

Jakie limity obowiązują poza terenem zabudowanym?

Na jednojezdniowych drogach dwukierunkowych poza obszarem zabudowanym można jechać maksymalnie 90 km/h. Jeżeli droga posiada dwie jezdnie i co najmniej dwa pasy ruchu w każdym kierunku, limit wzrasta do 100 km/h.

Na drodze ekspresowej łatwo o kosztowną pomyłkę

Najwięcej nieporozumień dotyczy właśnie dróg ekspresowych. Wielu kierowców zakłada, że każda "ekspresówka" pozwala na jazdę z prędkością 120 km/h. Tak nie jest.

Limit 120 km/h obowiązuje wyłącznie na drogach ekspresowych dwujezdniowych. Jeżeli droga ekspresowa ma jedną jezdnię, maksymalna dopuszczalna prędkość wynosi 100 km/h. Kierowca, który ustawi tempomat na 120 km/h bez zwrócenia uwagi na rodzaj trasy, naraża się na mandat za przekroczenie prędkości.

Jaka jest dopuszczalna prędkość na autostradzie?

Najwyższy limit dla samochodów osobowych w Polsce obowiązuje na autostradach. Kierowcy mogą poruszać się tam z prędkością do 140 km/h, o ile znaki nie wskazują inaczej.

Samochód z przyczepą podlega innym przepisom

Nie wszyscy kierowcy wiedzą, że opisane limity dotyczą samochodów osobowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony oraz motocykli.

W przypadku zespołów pojazdów, czyli samochodów ciągnących przyczepę, obowiązują znacznie niższe ograniczenia. Na autostradach i drogach ekspresowych maksymalna prędkość wynosi 80 km/h. Takie same limity dotyczą również ciężarówek, natomiast autobusy mogą poruszać się z prędkością do 100 km/h pod warunkiem spełnienia dodatkowych wymagań technicznych.

Mandaty za przekroczenie prędkości w 2026 roku

Przekroczenie prędkości o maksymalnie 10 km/h oznacza mandat w wysokości 50 zł i 1 punkt karny. Wraz ze wzrostem przekroczenia rosną również kary. Oto taryfikator mandatów za przekroczenie prędkości:

do 10 km/h - 50 zł i 1 pkt karny,

o 11-15 km/h - 100 zł i 2 pkt karne,

o 16-20 km/h - 200 zł i 3 pkt karne,

o 21-25 km/h - 300 zł i 5 pkt karnych,

o 26-30 km/h - 400 zł i 7 pkt karnych,

o 31-40 km/h - 800 zł i 9 pkt karnych,

o 41-50 km/h - 1000 zł i 11 pkt karnych,

o 51-60 km/h - 1500 zł i 13 pkt karnych,

o 61-70 km/h - 2000 zł i 14 pkt karnych,

od 71 km/h - 2500 zł i 15 pkt karnych.

Najwyższa podstawowa stawka wynosi obecnie 2500 zł i 15 punktów karnych za przekroczenie limitu o ponad 70 km/h. Kierowcy objęci zasadą recydywy muszą liczyć się z podwojeniem kar. W takim przypadku mandat może sięgnąć nawet 5000 zł.





"Wydarzenia": Zła informacja dla kierowców. Wraca akcyza na paliwa Polsat News