Spis treści: Pierwszeństwo na pasie rozbiegowym Wymuszanie wjazdu na autostradę Zatrzymanie się na końcu pasa rozbiegowego

Kiedyś, gdy autostrad i dróg ekspresowych było niewiele, a ruch na nich niewielki, kwestia korzystania z pasa rozbiegowego nie była podnoszona tak często. Dziś, gdy wiele dużych miast ma swoje kilkupasmowe obwodnice, a sieć takich dróg oplotła cały kraj, coraz więcej kierowców ma trudności, by sprawnie wjechać na autostradę.

Pierwszeństwo na pasie rozbiegowym

Pas rozbiegowy służy jednemu celowi - osiągnięciu prędkości zbliżonej do prędkości pojazdów jadących prawym pasem autostrady i płynnemu włączeniu się do ruchu. Kierowca, który dojeżdża do końca pasa z prędkością 60-70 km/h, podczas gdy na prawym pasie samochody jadą 120 km/h, zmusza innych do gwałtownego hamowania lub zmiany pasa. To jeden z najczęstszych scenariuszy, które obserwuję regularnie choćby na Autostradowej Obwodnicy Wrocławia. Większość kierowców nie rozpędza się wystarczająco, a im bliżej końca pasa, tym szansa na płynny wjazd na prawy pas jest mniejsza.

Najlepiej do rozpędzenia się wykorzystać jak największą część pasa rozbiegowego. Polskie przepisy nie zabraniają jechania po pasie rozbiegowym szybciej niż po sąsiednim pasie autostrady - wyprzedzanie z prawej strony na pasie rozbiegowym jest dopuszczalne, o ile odbywa się bezpiecznie. Zbyt ostrożne, powolne wjeżdżanie paradoksalnie zwiększa zagrożenie, bo kierowca dociera do końca pasa bez odpowiedniej prędkości.

Wymuszanie wjazdu na autostradę

Drugi częsty błąd wynika z przekonania, że kierowcy jadący prawem pasem muszą zrobić miejsce wjeżdżającemu pojazdowi, albo że obowiązuje tu zasada jazdy na suwak. Żadne z tych założeń nie jest prawdziwe. Art. 22 ust. 4 ustawy Prawo o ruchu drogowym mówi jasno: kierujący pojazdem zmieniający pas ruchu jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdowi jadącemu po pasie, na który zamierza wjechać.

To kierowca na pasie rozbiegowym musi szukać luki i dostosować swoją prędkość tak, żeby wjechać na prawy pas bez zmuszania kogokolwiek do hamowania czy niebezpiecznego manewru. Wjazd bez wystarczającego odstępu od pojazdów na prawym pasie to nie tylko wykroczenie, ale przede wszystkim proszenie się o kolizję przy prędkościach autostradowych.

Oczywiście kierowcy jadący prawym pasem autostrady powinni zachować zdrowy rozsądek i jeśli mogą, ułatwić wjazd - zmienić pas na lewy lub skorygować prędkość. Przepisy tego nie wymagają, ale drogowa kultura nikomu nie zaszkodzi.

Zatrzymanie się na końcu pasa rozbiegowego

Najtrudniejsza sytuacja pojawia się, gdy kierowca dojeżdża do końca pasa rozbiegowego i nie znajduje luki. Co wtedy? Z jednej strony nie wolno wymusić wjazdu, z drugiej - zatrzymanie się na autostradzie jest zabronione. Pas rozbiegowy jest częścią autostrady, więc zasada zakazu zatrzymywania się obowiązuje również na nim.

W praktyce, jeśli luka się nie pojawia, kierowca powinien zwolnić i próbować wjechać przy najbliższej okazji, zanim pas rozbiegowy się skończy. Kluczem jest odpowiednia prędkość od samego początku - kto rozpędzi się wcześnie i jedzie z prędkością zbliżoną do ruchu na autostradzie, niemal zawsze znajdzie lukę na całej długości pasa. Problemy mają ci, którzy dojeżdżają do końca pasa zbyt wolno i zostają bez opcji.

Warto wyjaśnić jeszcze jedną kwestię, która budzi sporo nieporozumień. Załóżmy, że pas rozbiegowy po jakimś czasie przekształca się w pas do zjazdu z autostrady lub drogi ekspresowej. Jak powinien zachować się kierowca poruszający się prawem pasem zamierzający na niego wjechać?

Znak A-7 "ustąp pierwszeństwa", który pojawia się przed wlotem, dotyczy wyłącznie samego wlotu - czyli miejsca, w którym droga dojazdowa łączy się z autostradą. Pas rozbiegowy to pełnoprawny pas ruchu, taki sam jak wszystkie pozostałe. Nie jest w żadnym wypadku podporządkowany. Jeśli więc zamierzamy na niego wjechać z prawego pasa autostrady, musimy ustąpić tym, którzy się na nim znajdują.

