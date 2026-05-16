To koniec dowodów rejestracyjnych. Ministerstwo podało termin

W skrócie Nie będą już wydawane papierowe dowody rejestracyjne, dokument funkcjonować będzie cyfrowo jako wpis w bazie danych.

Nowelizacja przepisów umożliwi elektroniczne załatwianie spraw związanych z rejestracją pojazdów, prawem jazdy i zgłaszaniem sprzedaży samochodu.

Likwidacja fizycznych dokumentów i wdrożenie nowych rozwiązań planowane jest na czerwiec 2028, a cyfrowe prawo jazdy ma być obowiązujące do listopada 2029.

Jest już projekt nowelizacji Prawa o ruchu drogowym, która sprawi, że papierowe dowody rejestracyjne nie będą już wydawane. Ministerstwo Cyfryzacji chce, aby dokument funkcjonował jedynie w formie cyfrowej, jako wpis w bazie danych.

Brzmi to jak rewolucja, ale pamiętajmy, że już dzisiaj nie trzeba dowodu rejestracyjnego wozić ze sobą. Wszystkie dane dostępne są w CEPiK-u i podczas kontroli policjanci tam sprawdzają wszystkie interesujące ich informacje na temat pojazdu oraz kierowcy.

Koniec papierowych dowodów rejestracyjnych

Gdy nowe przepisy wejdą w życie, dokument w formie fizycznej domyślnie nie będzie w ogóle wydawany. Jeśli jednak właściciel pojazdu, będzie chciał taki dowód rejestracyjny otrzymać, to będzie mógł o to zawnioskować. Wówczas dokument będzie można odebrać osobiście w urzędzie lub poprosić o wysłanie go pocztą.

Likwidacja fizycznego dowodu rejestracyjnego to nie koniec nowości, jakie chce wprowadzić Ministerstwo Cyfryzacji. Nowe przepisy mają też umożliwić złożenie wniosku o wydanie, wymianę i przedłużenie prawa jazdy, a także karty kwalifikacji kierowcy m.in. w aplikacji mObywatel. Online zgłosimy także utratę lub zniszczenie prawa jazdy oraz potwierdzenie odbioru dokumentu w przypadku jego doręczenia pocztą. Ponadto przez internet rodzice będą mogli wyrazić zgodę na przystąpienie niepełnoletniego dziecka do procesu nabywania uprawnień.

Sprzedaż samochodu będzie można zgłosić przez internet

Elektronicznie będzie też można między innymi zawrzeć umowę sprzedaży pojazdu, zgłosić sprzedaż, powiadomić zakład ubezpieczeń o przeniesieniu prawa własności pojazdu oraz zgłosić utratę tablic rejestracyjnych i dowodu rejestracyjnego.

Ponadto urzędy wydające prawa jazdy będą pobierały z centralnej ewidencji kierowców dane dotyczące choćby orzeczeń lekarskich i psychologicznych czy ukończenia kursu reedukacyjnego, zniknie więc konieczność osobistego dostarczania papierowych zaświadczeń.

- Wprowadzenie możliwości załatwiania spraw elektronicznie oraz uproszczeń w procedurach rejestracji pojazdów przyczyni się do skrócenia czasu załatwienia spraw urzędowych, zmniejszenia liczby dokumentów oraz procedur niezbędnych do załatwienia spraw urzędowych - informuje Ministerstwo Cyfryzacji w Ocenie Skutków Regulacji.

Kiedy zostaną wycofane papierowe dowody rejestracyjne?

By wdrożenie wszystkich powyższych funkcjonalności było możliwe konieczne będzie rozszerzenie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów i kierowców (CEPiK). To również przewiduje nowelizacja przepisów.

Projekt nowelizacji ustawy został skierowany do opiniowania między innymi przez Prezesa UODO, Związek Powiatów Polskich, Unię Metropolii Polskich, związki zawodowe i organizacje pracodawców. Jednostki te mają czas do końca maja na wysłanie ewentualnych uwag do projektu. Rząd chce by nowe przepisy weszły w życie w czerwcu 2028, a więc za dwa lata.

Znikną także fizyczne prawa jazdy

Warto dodać, że planowana jest likwidacja nie tylko fizycznego dowodu rejestracyjnego, ale również prawa jazdy. Tego z kolei chce Unia Europejska. Dokument fizyczny zastąpi wersja cyfrowa, która będzie ustandaryzowanym dokumentem ważnym we wszystkich krajach unijnych i dostępnym w unijnej aplikacji. Również w tym wypadku dokument fizyczny będzie wydawany na życzenie kierowcy.

Przepisy o cyfrowym prawie jazdy mają zostać wdrożone przez państwa członkowskie do listopada 2029 roku.

