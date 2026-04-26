Ten znak nie ostrzega o luźnej nawierzchni. Jego złamanie kosztuje 800 zł

Polscy kierowcy mogą łatwo się pomylić. Hiszpański znak z białym tłem i czarnym samochodem otoczonym kropkami wygląda łudząco podobnie do polskiego znaku A-28, który ostrzega przed odcinkiem drogi pokrytej żwirem, grysem lub luźnym materiałem. Znak ten trafia zwykle tam, gdzie niedawno przeprowadzono naprawy lub odświeżenie nawierzchni, albo w okolice wyjazdów z kamieniołomów czy żwirowni.

Polski znak A-28 i hiszpański znak oznaczający strefę ZBE 123RF/PICSEL

Znak drogowy z samochodem i kropkami - co oznacza?

Wybierając się na południe Europy warto zwrócić uwagę na znaki, których nie zobaczymy na naszych drogach. Jest to szczególnie ważne gdy są tak podobne do naszych - jak ten, który od pewnego czasu pojawia się we wszystkich większych miastach Hiszpanii.

Nowy znak drogowy oznacza teren, na którym obowiązuje strefa czystego transportu. Strefy Niskiej Emisji (ZBE) w Hiszpanii powstały na mocy Ustawy o Zmianie Klimatycznej i Transformacji Energetycznej. Wymagała ona, aby miasta i gminy liczące powyżej 50 000 mieszkańców utworzyły Strefę Niskiej Emisji najpóźniej do 1 stycznia 2023 roku. ZBE definiuje się jako obszar wyznaczony przez administrację publiczną, w którym obowiązują ograniczenia dostępu, ruchu i parkowania pojazdów w celu poprawy jakości powietrza i ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.

Wjazd do stref ZBE w Hiszpanii regulowany jest za pomocą etykiet środowiskowych DGT (hiszpańskiego urzędu ds. ruchu drogowego). Oto ich podział:

Etykieta Zero: samochody elektryczne i hybrydy plug-in o zasięgu elektrycznym min. 40 km

Etykieta Eco: hybrydy, auta z LPG lub CNG spełniające normy Euro 4-6 (benzyna) i Euro 6 (diesel)

Etykieta C: samochody benzynowe Euro 4-6 oraz diesle Euro 6

Etykieta B: starsze auta benzynowe (Euro 3) i diesle (Euro 4-5)

Ograniczenia dostępu zależą od miasta, ale ogólnie pojazdy z etykietą C i B mogą wjeżdżać do stref, pod warunkiem że nie parkują na ulicy, ale w publicznym parkingu. Pojazdy bez żadnej etykiety środowiskowej - starsze modele benzynowe i diesla, nie mogą poruszać się po tych strefach.

Czy zagraniczny kierowca może kupić hiszpańską etykietę?

Nie. Turyści z Polski nie mogą kupić etykiety DGT dla swojego auta. Jednak to nie zwalnia ich z obowiązku przestrzegania przepisów.

Niektóre miasta, takie jak Barcelona, wymagają od zagranicznych kierowców wcześniejszej rejestracji pojazdu w systemie, aby potwierdzić spełnianie norm emisji. W przeciwnym razie system automatycznie uzna pojazd za niespełniający wymogów i może nałożyć karę.

Jaki mandat za zignorowanie znaku z samochodem z kropkami?

Wjazd do strefy bez odpowiedniej nalepki karany jest mandatem w wysokości 200 euro, czyli równowartości ok. 800 zł.

