Polskie przepisy drogowe wymagają nie tylko posiadania określonych elementów wyposażenia, ale też bezpiecznego przewożenia rzeczy i zgodności auta z homologacjami.

Naruszenie tych zasad może skutkować zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego podczas kontroli policji - nawet jeśli kierowca nie przekroczył prędkości czy nie złamał innych zasad ruchu drogowego.

Co musisz mieć w samochodzie?

Kodeks drogowy wskazuje, że wyposażenie auta musi być takie, by pojazd nie zagrażał bezpieczeństwu uczestników ruchu. Do obowiązkowych elementów należą:

trójkąt ostrzegawczy

gaśnica

W Polsce nie ma obowiązku wożenia apteczki, kamizelki odblaskowej ani zapasowych żarówek, choć to standard w innych krajach.

Czego nie wolno przewozić w samochodzie?

Prawo nie wymienia listy zakazanych przedmiotów, ale policjant podczas kontroli może ocenić, czy rzeczy znajdujące się w aucie stanowią potencjalne zagrożenie.

Jeśli uzna, że kierowca ma takie przedmioty, wtedy może zatrzymać dowód rejestracyjny pojazdu i nałożyć mandat.

Przykładowe przedmioty, które mogą zostać uznane za niebezpieczne, to m.in.: siekiery, maczety czy kije bejsbolowe.

Nie ma znaczenia, czy są w kabinie czy bagażniku. Ważne jest, w jaki sposób są przewożone i czy ich obecność ma logiczne uzasadnienie.

Nielegalne modyfikacje i wyposażenie dodatkowe

Osobną kategorią są zmiany i dodatki montowane w samochodzie niezgodnie z przepisami. Policjant może zatrzymać dowód rejestracyjny także wtedy, gdy pojazd ma np. przerobiony układ wydechowy powodujący nadmierną emisję spalin, niehomologowane światła do jazdy dziennej lub LED-y retrofit, nielegalne sygnały świetlne lub dźwiękowe, elementy upodabniające go do pojazdów uprzywilejowanych.

Również urządzenia zakłócające pomiary prędkości mogą skończyć się zatrzymaniem dowodu, jeśli są gotowe do użycia. Sama ich obecność zapakowanych może być jednak dozwolona.

Spowodował wypadek, uciekł, a w rozbitym aucie zostawił 82-latka Polsat News