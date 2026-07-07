Sygnalizator z plusem zaskakuje kierowców. Działa inaczej niż myślisz

W skrócie Nietypowy sygnalizator z czerwonym symbolem przypominającym znak plus, spotykany głównie w Paryżu, informuje kierowców skręcających w lewo, że ruch z naprzeciwka jest zatrzymany.

Symbol ten nie nakazuje zatrzymania pojazdu ani nie oznacza zakazu wjazdu na skrzyżowanie, a ostateczna ocena sytuacji i decyzja o wykonaniu manewru zawsze należy do kierującego.

Rozwiązanie to, mające na celu poprawę płynności ruchu, z czasem zaczęto wycofywać i zastępować bardziej intuicyjnymi sygnalizatorami kierunkowymi ze względu na trudności z jego interpretacją przez zagranicznych kierowców.

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Przepisy ruchu drogowego w wielu europejskich krajach są do siebie zbliżone, jednak szczegóły dotyczące poszczególnych rozwiązań, takich jak sygnalizacja świetlna, mogą się znacząco różnić. Polski kierowca przyzwyczajony jest przede wszystkim do klasycznego zestawu sygnałów: czerwonego, żółtego i zielonego światła. Uzupełniają go między innymi zielone strzałki warunkowe oraz sygnalizatory przeznaczone dla określonych kierunków jazdy.

Poza granicami Polski można jednak natrafić na dodatkowe rozwiązania, które nie są powszechnie stosowane w naszym kraju. Jednym z nich jest francuski sygnalizator z czerwonym symbolem przypominającym znak plus. Mimo że swoim wyglądem może sugerować kolejny wariant czerwonego światła, jego zadanie jest zupełnie inne.

Czerwony krzyż przekazuje kierowcom istotną informację

Nietypowy symbol, określany jako krzyż grecki, pojawia się przede wszystkim przy wybranych skrzyżowaniach w Paryżu. Jego zadaniem jest przekazywanie informacji kierowcom wykonującym skręt w lewo. Gdy czerwony znak zostaje aktywowany, oznacza to, że pojazdy poruszające się z przeciwnego kierunku mają zatrzymany ruch.

Sygnalizator z czerwonym plusem, lub greckim krzyżem, pełni istotną funkcję informacyjną / Fot. urbandesign@reddit materiał zewnętrzny

Dzięki temu kierowca skręcający w lewo otrzymuje sygnał, że może bezpieczniej wykonać manewr, ponieważ nie powinien spodziewać się pojazdów nadjeżdżających z naprzeciwka. Charakterystyczny jest również sposób montażu tego urządzenia. Sygnalizator umieszczany jest w odwrotnej orientacji względem standardowych świateł, aby pozostawał dobrze widoczny dla kierujących znajdujących się po drugiej stronie skrzyżowania.

Kierowca nadal musi samodzielnie ocenić sytuację

Mimo nietypowego wyglądu sygnalizator z czerwonym plusem nie pełni funkcji klasycznego czerwonego światła. Nie oznacza zakazu wjazdu na skrzyżowanie ani nie nakazuje automatycznego zatrzymania pojazdu. Jego rola ogranicza się przede wszystkim do przekazania dodatkowej informacji dotyczącej organizacji ruchu.

Ostateczna decyzja zawsze należy jednak do kierowcy. To on musi ocenić, czy warunki na drodze pozwalają na bezpieczne wykonanie manewru, zachować ostrożność i obserwować otoczenie. Sam symbol nie zastępuje obowiązku kontroli sytuacji na skrzyżowaniu. Zapalony lub wygaszony znak wskazuje jedynie, jaki może być stan ruchu na przeciwnym kierunku jazdy.

Rozwiązanie, które z czasem zaczęło znikać

Sygnalizatory z krzyżem greckim były dawniej znacznie częściej spotykane. Według informacji publikowanych na francuskich stronach poświęconych przepisom ruchu drogowego podobne rozwiązania stosowano nie tylko we Francji, ale również w Belgii. W przeszłości mogły one stanowić element tradycyjnych zestawów sygnalizacji świetlnej, obok czerwonych, żółtych i zielonych świateł.

Ich wprowadzenie miało przede wszystkim poprawić płynność ruchu. Lepsza organizacja przejazdu przez skrzyżowania pozwalała ograniczyć tworzenie się korków, szczególnie w godzinach największego natężenia ruchu. Kierowcy mogli sprawniej pokonywać niektóre odcinki dróg i krócej oczekiwać na możliwość wykonania skrętu.

Z czasem zauważono jednak, że nietypowe oznaczenie może powodować trudności z właściwą interpretacją, zwłaszcza wśród kierowców podróżujących z innych państw. Z tego powodu rozwiązanie zaczęto wycofywać z przepisów, a w wielu miejscach zastąpiono je bardziej intuicyjnymi sygnalizatorami kierunkowymi. Mimo to pojedyncze egzemplarze nadal można zobaczyć na niektórych francuskich skrzyżowaniach.

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