W skrócie Zimowe warunki na drodze zwiększają ryzyko kolizji, szczególnie na nieodśnieżonych ulicach.

Odpowiedzialność prawna za stłuczkę zwykle spoczywa na kierowcy, nawet jeśli droga była źle utrzymana.

Istnieje możliwość podważenia winy i próby przeniesienia odpowiedzialności na zarządcę drogi, ale udowodnienie tego przed sądem jest trudne.

Trudne warunki drogowe znacznie zwiększają ryzyko wypadku. Chociaż kolizje zimą zwykle zdarzają się przy niewielkich prędkościach, śnieg i lód na jezdni sprzyjają poślizgom, przez co nawet chwilowa utrata koncentracji lub brak zachowania bezpiecznego odstępu może doprowadzić do najechania na tył innego pojazdu. Na szczęście takie stłuczki rzadko powodują poważne obrażenia, choć są bardzo stresujące dla uczestników. Czy jeśli do kolizji dojdzie na nieodśnieżonej drodze, odpowiedzialność automatycznie przypisywana jest kierowcy?

Jak zachować się w przypadku kolizji?

Pierwszym obowiązkiem uczestników zdarzenia jest upewnienie się, że wszyscy są cali i zdrowi. W razie obrażeń należy wezwać pomoc medyczną. Jeśli nie ma poszkodowanych, należy zabezpieczyć miejsce zdarzenia poprzez włączenie świateł awaryjnych oraz ustawienie trójkąta ostrzegawczego.

W przypadku wezwania policji bardzo często to kierowca jadący z tyłu zostaje uznany za sprawcę kolizji. Takie stanowisko opiera się na przepisach ustawy Prawo o ruchu drogowym, a dokładnie na art. 19 ust. 1 oraz art. 19 ust. 2 pkt 3, zgodnie z którymi kierujący ma obowiązek utrzymywać odstęp niezbędny do uniknięcia zderzenia w razie hamowania oraz poruszać się z prędkością zapewniającą panowanie nad pojazdem, adekwatną do warunków panujących na drodze. Naruszenie tych zasad skutkuje mandatem w wysokości 1020 zł oraz naliczeniem 10 punktów karnych. Surowość kary wynika z faktu zakwalifikowania czynu jako stworzenia zagrożenia w ruchu lądowym.

Zarządca drogi jej nie odśnieżył. Czy można go zaskarżyć?

Gdy dojdziemy do wniosku, że droga, na której doszło do kolizji, nie była odpowiednio utrzymana, mamy - przynajmniej teoretycznie - dwa rozwiązania pozwalające uniknąć mandatu. Pierwszym z nich jest niewzywanie policji, lecz polubowne załatwienie sprawy z drugim poszkodowanym. Polega to na spisaniu oświadczenia o zdarzeniu i rozliczeniu szkody z ubezpieczenia OC.

Jeżeli policja została już wezwana na miejsce zdarzenia, drugim wyjściem jest nieprzyjęcie mandatu. Oznacza to skierowanie sprawy do sądu, gdzie kierowca może próbować udowodnić, że odpowiedzialność za kolizję spoczywa na zarządcy drogi. Warto jednak pamiętać, że nawet przedstawienie materiału dowodowego w postaci fotografii czy zeznań świadków nie gwarantuje korzystnego rozstrzygnięcia. Sąd z dużym prawdopodobieństwem nie przychyli się do takiej argumentacji, jeśli śnieg na drodze pojawił się niedawno, a nie zalegał tam od dłuższego czasu.

