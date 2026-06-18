Spis treści: Gdzie można spać w samochodzie w Polsce? Gdzie spanie w aucie jest nielegalne? Spanie w samochodzie w Niemczech, Holandii i innych krajach Europy Jak bezpiecznie spać w aucie?

Samo spanie w samochodzie nie jest w Polsce niczym zabronionym. Problem pojawia się wtedy, gdy pojazd stoi tam, gdzie stać nie powinien - bo właśnie miejsce postoju, a nie fakt samego spania, decyduje o tym, czy nocleg jest legalny, czy skończy się mandatem albo odholowaniem auta.

Gdzie można spać w samochodzie w Polsce?

Najbezpieczniejszym wyborem są Miejsca Obsługi Podróżnych, czyli MOP-y, dostępne przy autostradach i drogach ekspresowych. Poza parkingiem znajdziemy tam zazwyczaj toalety, wodę pitną i często stację paliw. Podobnie działają parkingi przy stacjach benzynowych - są całą dobę czynne, dobrze oświetlone i uczęszczane, co wpływa korzystnie zarówno na bezpieczeństwo, jak i na spokój snu.

Dozwolone są też ogólnodostępne parkingi publiczne, pod warunkiem że nie obowiązuje na nich limit czasu postoju ani godziny zamknięcia. Przed zaparkowaniem warto sprawdzić oznaczenia - znaki B-35 (zakaz postoju) i B-36 (zakaz zatrzymywania się) wykluczają nocleg w danym miejscu pod rygorem mandat. Co prawda wynosi on tylko 100 zł, ale pobudka z pukającym w szybę policjantem lub strażnikiem miejskim to ostatnia rzecz, którą chcemy przeżyć na urlopie. Na parkingach przy galeriach handlowych czy osiedlach często obowiązują wewnętrzne regulaminy zakazujące nocowania - właściciel terenu może wezwać policję lub firmę holowniczą.

Gdzie spanie w aucie jest nielegalne?

Pobocze autostrady lub drogi ekspresowej to miejsce postoju wyłącznie awaryjnego - zatrzymanie tam auta bez uzasadnionej przyczyny jest zabronione i stwarza zagrożenie. Tak samo nielegalne jest parkowanie na obszarach chronionych: w rezerwatach przyrody, lasach i parkach narodowych. Za pozostawienie pojazdu na terenie leśnym mandat może wystawić nie tylko policja, ale i służba leśna.

Nawet gdy auto stoi legalnie, zakłócanie ciszy nocnej jest osobnym wykroczeniem. Głośna muzyka czy hałasowanie podczas rozstawiania rzeczy mogą skończyć się interwencją.

Spanie w samochodzie w Niemczech, Holandii i innych krajach Europy

Przepisy poza Polską bywają znacznie bardziej restrykcyjne i przed wyjazdem warto sprawdzić zasady obowiązujące w konkretnym kraju. W Niemczech i Austrii krótkotrwały nocleg w aucie jest tolerowany, ale zazwyczaj przez jedną noc w tym samym miejscu i na parkingach przy drogach lub stacjach paliw. W Holandii nocowanie w niedozwolonym miejscu grozi grzywną do 500 euro od osoby.

W krajach skandynawskich spanie w aucie jest co do zasady dozwolone, pod warunkiem zachowania odległości co najmniej 150 metrów od zabudowań mieszkalnych. W części krajów południowej Europy (np. Grecja) oraz w Belgii nocleg poza oficjalnymi kempingami lub wyznaczonymi strefami jest wprost zakazany.

Jak bezpiecznie spać w aucie?

Wybór miejsca to pierwsza i najważniejsza decyzja. Dobrze oświetlony, uczęszczany parking przy MOP-ie lub stacji paliw to opcja bezpieczniejsza niż odludne miejsce przy leśnej drodze. Okna warto zostawić lekko uchylone - zapewni to wentylację i zmniejszy ryzyko skraplania wilgoci wewnątrz. Specjalne osłony na szyby blokują poranne słońce i zapewniają prywatność.

Przed snem należy wyłączyć zbędne urządzenia elektryczne, żeby nie rozładować akumulatora. W autach typu kombi, van lub SUV ze składaną kanapą spanie jest znacznie wygodniejsze niż na przednim fotelu - to warto wziąć pod uwagę już przy planowaniu trasy i pakowania bagażu.





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