Różnica między tymi znakami jest duża. Kto jej nie zna zapłaci 5 tys. zł

Co oznaczają znaki B-43 i B-33?

W pewnych podstawowych kwestiach znaki B-33 oraz B-43 są takie same - oba nakazują jazdę z prędkością nie większą, niż wpisana w czerwonym okręgu. Różnica polega na tym, że znak B-33 to "ograniczenie prędkości", zaś B-43 to "strefa ograniczonej prędkości". A to zmienia podstawową zasadę, jaką jest odwołanie obowiązywania tych znaków.

W przypadku zwykłego znaku ograniczającego prędkość, wystarczy przejechać skrzyżowanie, żeby przestał obowiązywać. Tymczasem znak B-43 nadal pozostaje w mocy, o czym wielu kierowców zapomina. Tymczasem ustawia się go na obszarach, gdzie ryzyko wypadku, na przykład z pieszymi, jest wyraźnie większe, więc stosowanie się do takiego ograniczenia jest bardzo ważne.

Co odwołuje znak B-43 "strefa ograniczonej prędkości"?

Tak jak wspomnieliśmy, w przeciwieństwie do większości znaków drogowych, znaku B-43 nie odwołuje skrzyżowanie. Robi to dopiero znak - B-44, czyli "koniec strefy ograniczonej prędkości". Warto pamiętać, że po przekroczeniu tego znaku nadal obowiązują ograniczenia prędkości - odpowiednie dla danego rodzaju drogi i obszaru. Zwykle jest to 50 km/h.

Jaki mandat za ignorowanie znaków B-43 i B-33?

Przekroczenie prędkości w całej strefie jest zagrożone podobnymi sankcjami, jak w przypadku przekroczenia prędkości w miejscu, gdzie obowiązuje standardowy znak B-33. Kierowca musi się liczyć z możliwością otrzymania mandatu i punktów karnych. Obecny taryfikator mandatów za prędkość wygląda następująco:

do 10 km/h - 50 zł, 1 pkt karny

od 11 km/h do 15 km/h - 100 zł, 2 pkt. karne

od 16 km/h do 20 km/h - 200 zł, 3 pkt. karne

od 21 km/h do 25 km/h - 300 zł, 5 pkt. karnych

od 26 km/h do 30 km/h - 400 zł, 7 pkt. karnych

ponad 30 km/h - 800 zł (recydywa 1600 zł), 9 pkt. karnych

ponad 40 km/h - 1000 zł (recydywa 2000 zł), 11 pkt. karnych

ponad 50 km/h - 1500 zł (recydywa 3000 zł), 13 pkt. karnych

ponad 60 km/h - 2000 zł (recydywa 4000 zł), 14 pkt. karnych

ponad 70 km/h - 2500 zł (recydywa 5000 zł), 15 pkt. karnych

Gdzie najczęściej stosuje się znaki B-43?

Znak B-43 jest często stosowany w miejscach, gdzie konieczna jest poprawa bezpieczeństwa na obszarach gęsto zaludnionych. Zwykle spotkać go można na wąskich uliczkach osiedlowych, które często zastawione są zaparkowanymi samochodami, spomiędzy których w każdej chwili może wyjść pieszy. Z drugiej strony nie są to jedynie drogi dojazdowe do bloków czy domów jednorodzinnych, więc nie ma uzasadnienia, aby ustanawiać tam strefę zamieszkania.

Mercedes CLA 250+ z zasięgiem 791 km. Sprawdzam Samochód Roku 2026 INTERIA.PL