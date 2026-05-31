Jeden z użytkowników Reddita opisał sytuację, która mocno go zaskoczyła. Po kolizji z samochodem, której - jak sam przyznaje - był sprawcą, otrzymał od ubezpieczyciela wezwanie do zapłaty 23,5 tys. zł. Kwota zrobiła na nim takie wrażenie, że zaczął zastanawiać się, czy nie padł ofiarą próby wyłudzenia.

Takie przypadki nie należą jednak do rzadkości. Wielu rowerzystów nie zdaje sobie sprawy, że za szkody wyrządzone innym uczestnikom ruchu odpowiadają własnym majątkiem. W efekcie nawet pozornie niegroźne zderzenie może zakończyć się koniecznością pokrycia kosztów naprawy samochodu lub innych roszczeń. Szczególnie dotkliwe konsekwencje grożą osobom, które nie mają wykupionego OC w życiu prywatnym.

Rowerzysta uszkodził samochód. Kto płaci za naprawę?

Kwota 23,5 tys. zł może wydawać się zaskakująco wysoka, ale w przypadku współczesnych samochodów takie rachunki nie są niczym nadzwyczajnym. Nawet pozornie niegroźna kolizja może oznaczać konieczność wymiany drogich reflektorów LED, elementów systemów wspomagających kierowcę, czujników, kamer czy uszkodzonych części nadwozia. Do kosztów naprawy często dochodzą również wydatki związane z holowaniem pojazdu oraz zapewnieniem samochodu zastępczego.

Jeżeli w zdarzeniu ucierpi kierowca lub pasażerowie, zakres roszczeń może być jeszcze szerszy. Oprócz kosztów leczenia pojawiają się wtedy świadczenia związane z doznanym uszczerbkiem na zdrowiu, bólem czy utratą możliwości wykonywania pracy. W praktyce oznacza to, że nawet zdarzenie, które na pierwszy rzut oka wygląda na niegroźne, może zakończyć się roszczeniem opiewającym na kilkanaście lub kilkadziesiąt tysięcy złotych. Wszystko odbywa się przy tym w ramach standardowych procedur likwidacji szkód.

Czy rowerzysta może mieć OC? To ubezpieczenie pokryje szkody

Wielu rowerzystów nie zdaje sobie sprawy, że przed takimi kosztami można się stosunkowo łatwo zabezpieczyć. Służy do tego OC w życiu prywatnym, czyli ubezpieczenie pokrywające szkody wyrządzone osobom trzecim w codziennych sytuacjach. Ochrona obejmuje również zdarzenia związane z korzystaniem z roweru, dzięki czemu ewentualne roszczenia nie obciążają bezpośrednio sprawcy, lecz są pokrywane przez ubezpieczyciela w granicach sumy gwarancyjnej.

Przemysław Rogacz, ekspert ds. ubezpieczeń precyzuje:

Osobom korzystającym z roweru do celów rekreacyjnych, niezawodowo, wystarczy zwykła polisa OC w życiu prywatnym. Koszt takiego ubezpieczenia jest znikomy, bo to ok. 50-60 zł na rok. Co więcej, taka polisa może chronić też najbliższą rodzinę, czyli np. dziecko które uszkodziło komuś samochód piłką, czy swoim rowerem.

W praktyce oznacza to, że jeśli rowerzysta spowoduje kolizję i uszkodzi cudzy samochód, koszty naprawy nie są pokrywane z jego własnej kieszeni. Roszczenie przejmuje ubezpieczyciel, który wypłaca odszkodowanie w ramach posiadanej polisy. Biorąc pod uwagę koszty napraw współczesnych pojazdów, OC w życiu prywatnym należy do najrozsądniejszych form zabezpieczenia, z jakich może skorzystać rowerzysta.

Ile kosztuje OC dla rowerzysty? Ceny zaczynają się od 50 zł

OC w życiu prywatnym należy do najtańszych ubezpieczeń dostępnych na rynku. Najprostsze warianty można znaleźć już za kilkadziesiąt złotych rocznie, a suma gwarancyjna często wynosi 100 tys. zł lub więcej. Polisę można wykupić jako osobny produkt albo dodać ją do ubezpieczenia mieszkania czy domu.

Jak zwraca uwagę Przemysław Rogacz, w przypadku polis mieszkaniowych warto dokładnie sprawdzić warunki ochrony. Niektóre umowy ograniczają odpowiedzialność ubezpieczyciela do zdarzeń związanych z samą nieruchomością lub jej bezpośrednim otoczeniem. Istotne znaczenie ma również suma gwarancyjna. Im jest wyższa, tym większa ochrona w sytuacji, gdy szkoda okaże się kosztowna i obejmie nie tylko naprawę pojazdu, ale także inne roszczenia poszkodowanego.

Brak OC może słono kosztować. Rowerzysta odpowiada własnym majątkiem

Choć wielu użytkowników dwóch kółek o tym zapomina, rower to pełnoprawny pojazd, a rowerzysta to uczestnik ruchu drogowego z określonymi obowiązkami. W razie wypadku z jego winy - to on ponosi odpowiedzialność.

I choć nie ma obowiązku posiadania OC dla rowerzystów, to życie już nieraz pokazało, że brak ubezpieczenia może zrujnować domowy budżet. Nawet jeśli to tylko chwilowa nieuwaga i drobna kolizja. W takiej sytuacji kilkadziesiąt złotych rocznie może oznaczać różnicę między spokojem a długami.

Rowerzysta uderzył w samochód Policja