Pułapka na parkingach w Austrii. Kary mniejsze, ale nadal dotkliwe

Spis treści: Naruszenie posiadania w Austrii. Za co kierowcy dostają wezwania? Nowe przepisy o parkowaniu w Austrii Odwołanie od kary za parkowanie. Kiedy warto iść do sądu?

Od 2026 roku obowiązują nowe przepisy, ale listy z wezwaniami do zapłaty nadal przychodzą do polskich kierowców. Ich ignorowanie może zakończyć się interwencją prywatnej firmy komorniczej i jeszcze wyższymi kosztami. Takich spraw, nie tylko wśród Polaków, są tysiące , a ofiarami najczęściej padają turyści.

Naruszenie posiadania w Austrii. Za co kierowcy dostają wezwania?

Do niedawna wyglądało to często tak, że właściciel prywatnego terenu montował kamerę, która bez przerwy rejestrowała ruch. Gdy jakikolwiek pojazd wjechał na jego grunt, nagranie trafiało do współpracującej z nim kancelarii. Ta z kolei wysyłała do właściciela samochodu pismo, grożąc sprawą sądową.

Austriackie prawo chroni własność prywatną bardzo rygorystycznie, więc na przykład tłumaczenie, że oznaczanie było niewidoczne, rzadko przynosiło efekt. Do tej pory minimalne, trwające kilkanaście sekund naruszenia pozwalały na wystawianie rachunków na kwoty rzędu 400 euro.

Nowe przepisy o parkowaniu w Austrii

Sytuacja stała się na tyle poważna, że po naciskach ze strony organizacji konsumenckich wprowadzono zmiany w prawie. Głównym celem reformy było odcięcie tlenu firmom, które traktowały pomyłki kierowców jako maszynkę do robienia pieniędzy. Podstawa do obliczania kosztów adwokackich w takich sprawach została obniżona do zaledwie 40 euro.

Opłata sądowa wynosi obecnie 70 euro. Oznacza to, że przy doliczeniu opłat za ustalenie danych właściciela pojazdu, całe postępowanie zamknie się w okolicach 200 euro.

W walce z tymi absurdami siły połączyły największe austriackie organizacje, w tym automobilkluby OAMTC i ARBO, a także stowarzyszenia konsumenckie i izby pracy. Dodatkowo izba gospodarcza wydała nowe wytyczne dla operatorów parkingów pod supermarketami, wymagając od nich pełnej transparentności i jasnego oznakowania warunków postoju.

Odwołanie od kary za parkowanie. Kiedy warto iść do sądu?

Nowelizacja przepisów otwiera też przed kierowcami zupełnie nowe możliwości obrony. Przez najbliższe lata sprawy dotyczące drobnych naruszeń własności przez pojazdy mechaniczne mogą trafiać aż do austriackiego Sądu Najwyższego. Do tej pory sądy w różnych landach wydawały sprzeczne wyroki w niemal identycznych sprawach, co zniechęcało kierowców do obrony.

Otrzymanie pisma z zagranicznej kancelarii zawsze wywołuje stres, ale prawnicy radzą, by w pierwszej kolejności na chłodno zweryfikować wszystkie fakty - sprawdzić datę, miejsce zdarzenia i numer rejestracyjny pojazdu na załączonych zdjęciach. Jeśli dokumenty się zgadzają, warto skonsultować się z ekspertami prawnymi, którzy ocenią, czy żądana kwota odpowiada nowym, niższym limitom i czy sprawa w ogóle kwalifikuje się jako rzeczywiste naruszenie posiadania.

Myślałem, że GT3 bez dachu to pomyłka. Porsche udowodniło, że się mylę INTERIA.PL