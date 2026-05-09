Spis treści: Dlaczego cofanie na autostradzie we Włoszech jest tak drogie? Jak działa przycisk Assistenza i kiedy go użyć? Jak zapłacić za przejazd autostradą po otrzymaniu kwitu?

W takiej sytuacji wielu kierowców odruchowo wrzuca wsteczny bieg, by spróbować szczęścia na sąsiednim pasie. To najgorszy możliwy ruch, jaki można wykonać na włoskiej bramce na autostradzie.

Dlaczego cofanie na autostradzie we Włoszech jest tak drogie?

Włoski kodeks drogowy (Codice della strada) w artykułach 176 ust. 19 i 20 traktuje cofanie lub zawracanie w obrębie punktu poboru opłat jako bardzo poważne wykroczenie. Przepisy są w tej kwestii nieubłagane - nie ma znaczenia, czy cofnęliśmy się o dwa metry, bo automat nie przyjął monety, czy próbowaliśmy zmienić pas na ten z mniejszą kolejką.

Minimalna grzywna za taki manewr wynosi obecnie 430 euro, co w przeliczeniu daje ponad 1800 zł. Na samym mandacie może się jednak nie skończyć. Włoskie służby mają prawo nałożyć na kierowcę również trzymiesięczny zakaz prowadzenia pojazdów, oczywiście ważny wyłącznie na terenie Włoch.

Jak działa przycisk Assistenza i kiedy go użyć?

Jeśli utkniemy na pasie, za który nie możemy zapłacić, albo szlaban po prostu się nie podnosi, należy zachować spokój i pod żadnym pozorem nie opuszczać pojazdu ani nie próbować cofać. Na każdym automacie płatniczym znajduje się czerwony lub żółty przycisk opisany jako "Assistenza".

Po jego naciśnięciu połączymy się z operatorem lub pracownikiem stacji. Nawet jeśli nie znamy języka włoskiego, obsługa zazwyczaj rozumie problem już po samym położeniu auta na pasie. W większości przypadków szlaban zostanie podniesiony, a my otrzymamy specjalny wydruk z napisem "Mancato Pagamento" (nieopłacono).

Jak zapłacić za przejazd autostradą po otrzymaniu kwitu?

Otrzymanie kwitu "Mancato Pagamento" nie oznacza, że przejazd był darmowy. Na dokumencie znajdziemy bowiem informacje o opłacie, którą trzeba uregulować. System zarejestruje również zdjęcie tablic rejestracyjnych, aby upewnić się, że należność zostanie ściągnięta.

Dobra wiadomość jest taka, że na uregulowanie płatności mamy aż 15 dni. Można to zrobić online na stronie zarządcy autostrady, w punktach Punto Blu lub w niektórych placówkach pocztowych we Włoszech.

Warto wiedzieć, że jeśli wjedziemy na pas Telepass bez odpowiedniego urządzenia, procedura jest identyczna. Należy podjechać do przodu, odebrać wydruk lub pozwolić systemowi sczytać numer rejestracyjny, a następnie opłacić przejazd po fakcie.

