Znak P-3 pojawia się najczęściej tam, gdzie wyprzedzanie jest bezpieczne tylko z jednego kierunku - na łukach, wzniesieniach i odcinkach o ograniczonej widoczności.

Ma ułatwiać życie kierowcom, ale ci czasem się przy niej gubią, szczególnie, że w tym przypadku przekroczenie ciągłej linii jest nie tylko wskazane, ale wręcz obowiązkowe.

Jak wygląda linia jednostronnie przekraczalna P-3 i czym różni się P-3a od P-3b?

Znak poziomy P-3 składa się z dwóch równoległych linii biegnących obok siebie - jednej ciągłej i jednej przerywanej - które rozdzielają przeciwne pasy ruchu. To, która z nich znajduje się po nasze stronie, zależy od kierunku jazdy i miejsca na drodze. Na prostych odcinkach linia przerywana pojawia się naprzemiennie: raz dopuszcza manewr dla jednego kierunku, raz dla przeciwnego.

Dzięki temu wyprzedzać mogą pojazdy jadące w obie strony, choć nie w tym samym momencie.

Znak P-3 występuje w dwóch wariantach. Dłuższy, P-3a, mający co najmniej 50 m, rozdziela przeciwne kierunki na dłuższych odcinkach między skrzyżowaniami. Krótszy, P-3b, stosuje się punktowo, zwłaszcza na skrzyżowaniach i przy wyjazdach z obiektów przydrożnych. Warto też pamiętać, że jeśli na drodze są jednocześnie linie białe i żółte, na przykład podczas robót, obowiązują żółte.

Kiedy można legalnie przejechać przez ciągłą linię P-3?

Wyprzedzanie wolno rozpocząć wyłącznie od strony linii przerywanej, a zakończyć - wracając na swój pas - można je również przez linię ciągłą. Oznacza to, że kierowca, który zgodnie z prawem ruszył do wyprzedzania od strony przerywanej, ma prawo i obowiązek dokończyć manewr nawet wtedy, gdy po jego stronie pojawi się już linia ciągła. To jedyny przypadek, w którym przepisy pozwalają legalnie przez nią przejechać.

Czego nie wolno robić na linii jednostronnie przekraczalnej?

Czego robić nie wolno? Rozpoczynać wyprzedzania od strony linii ciągłej ani wracać na pas przez linię przerywaną, jeśli manewr zaczęliśmy z przeciwnego kierunku. Wielu kierowców intuicyjnie zakłada, że skoro mogli wyjechać przez przerywaną, to mogą przez nią też wrócić. Podstawą prawną jest par. 86 rozporządzenia o znakach drogowych, który zakazuje przejeżdżania przez P-3 od strony ciągłej, z wyjątkiem powrotu na pas zajmowany przed rozpoczęciem wyprzedzania.

Co zrobić, gdy linia P-3 przechodzi w podwójną ciągłą?

Sprawa komplikuje się przy połączeniu z innymi liniami. Gdy P-3 przechodzi w podwójną linię ciągłą, wyprzedzanie trzeba zakończyć przed nią. Bywa też, że linia urywa się nagle, bez przejścia w inny znak - wtedy należy jak najszybciej wrócić na swój pas, nawet jeśli oznacza to przejechanie przez ciągłą tuż przed jej końcem.

Ile wynosi mandat za nieprawidłowe przekroczenie linii P-3?

Kara zależy od tego, którą linię przekroczymy niezgodnie z przepisami. Za najechanie na pojedynczą linię ciągłą grozi 100 zł mandatu i 1 punkt karny - stosunkowo niewiele. Przy podwójnej linii ciągłej stawka rośnie do 200 zł i 5 punktów karnych. Jeśli natomiast przy drodze stoi dodatkowo znak zakazu wyprzedzania, mandat sięga 1 tys. zł, a do tego dochodzi aż 15 punktów karnych.



