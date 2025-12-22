Jeden znak, który zmienia ocenę wypadku

Znak A-18b ostrzega przed możliwością wtargnięcia dzikich zwierząt na jezdnię. Formalnie to tylko informacja o potencjalnym zagrożeniu, a nie zakaz czy nakaz konkretnego zachowania. W praktyce jednak jego obecność ma realne konsekwencje prawne i ubezpieczeniowe.

Ubezpieczyciele często argumentują, że skoro kierowca został uprzedzony o zagrożeniu, powinien był dostosować prędkość i sposób jazdy do warunków. Jeżeli mimo to doszło do zderzenia, oznacza to - w ich ocenie - brak zachowania szczególnej ostrożności. A to już wystarcza, by zakwestionować odpowiedzialność po stronie polisy.

Paradoks, z którym zderzają się kierowcy

Problem polega na tym, że znak A-18b nie precyzuje, jak dokładnie należy się zachować. Nie określa prędkości, nie wskazuje odcinka realnego zagrożenia, nie daje żadnych narzędzi do przewidzenia zachowania zwierzęcia. Dzika czy sarny nie da się "zauważyć wcześniej" tylko dlatego, że stoi znak.

Mimo to w dokumentach likwidacyjnych często pojawia się prosty schemat: skoro było ostrzeżenie, to kierowca musiał liczyć się z ryzykiem. Jeśli doszło do kolizji, to znaczy, że ryzyko zostało zlekceważone. To moment, w którym intuicyjne poczucie sprawiedliwości zderza się z formalną interpretacją przepisów.

Dlaczego podobne sprawy kończą się różnie

W teorii odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez dziką zwierzynę może spoczywać na kilku podmiotach - od zarządcy drogi po koło łowieckie. W praktyce jednak znak ostrzegawczy często zamyka tę drogę. Skoro zagrożenie było oznakowane, trudniej wykazać zaniedbanie po stronie innych instytucji.

Efekt jest taki, że dwa bardzo podobne wypadki mogą zakończyć się zupełnie innymi decyzjami. Jeden kierowca dostaje odszkodowanie, drugi słyszy, że sam powinien był przewidzieć zdarzenie, choć w obu przypadkach okoliczności były niemal identyczne.

To nie jest problem wyłącznie dróg "leśnych"

Wielu kierowców zakłada, że znak A-18b dotyczy głównie lokalnych tras prowadzących przez lasy lub tereny rzadko uczęszczane. Tymczasem takie oznakowanie pojawia się również przy drogach krajowych, wojewódzkich, a nawet na odcinkach o dużym natężeniu ruchu.

To oznacza, że ryzyko nie jest marginalne. Znak, który w teorii ma ostrzegać, w praktyce może stać się argumentem użytym przeciwko kierowcy - zwłaszcza wtedy, gdy sprawa trafia do ubezpieczyciela.

Kolizja z dzikim zwierzęciem nie zawsze jest traktowana jak nieprzewidywalny wypadek. W niektórych przypadkach to właśnie obecność znaku ostrzegawczego działa na niekorzyść kierowcy, zamiast go chronić.

I dlatego coraz więcej takich historii kończy się nie wypłatą odszkodowania, lecz sporem - prowadzonym już nie na drodze, ale przy biurku, z przepisami i ogólnymi warunkami ubezpieczenia w ręku.

