Pomarańczowe koperty są już Polsce. Kto może na nich parkować?

Spis treści: Którzy kierowcy mogą zaparkować na pomarańczowej kopercie? Jakie przywileje daje karta mieszkańca Zakopanego? Ile kosztuje parking miejski w Zakopanem?

Zakopane to miasto kojarzone z wieloma atrakcjami, ale także z tłumami turystów, korkami i brakiem wolnych miejsc parkingowych. Dla osób odwiedzających stolicę Tatr oznacza to często spore niedogodności, ale co mają powiedzieć tamtejsi mieszkańcy?

Zaparkowanie samochodu w pobliżu urzędów, przychodni czy nawet sklepów graniczy z cudem. Miejsca parkingowe są zajmowane na długie godziny, często przez osoby, które zostawiają auto i ruszają na piesze szlaki lub zwiedzanie Krupówek. W efekcie mieszkańcy, którzy chcą załatwić sprawy urzędowe lub odebrać dziecko ze szkoły, nie mają gdzie się zatrzymać.

Problem pogłębia fakt, że część przyjezdnych parkuje w niedozwolonych miejscach - na chodnikach, w bramach, przy skrzyżowaniach, a nawet przed wejściami do budynków publicznych. Skargi mieszkańców mnożyły się od lat. Teraz władze miasta postanowiły zareagować.

Którzy kierowcy mogą zaparkować na pomarańczowej kopercie?

W Zakopanem pojawiły się specjalne oznaczenia wybranych miejsc parkingowych - pomarańczowe koperty. Wyznaczono je w bezpośrednim sąsiedztwie instytucji publicznych, takich jak Urząd Miasta, ZUS, Sąd Rejonowy, banki czy główne przystanki autobusowe.

Zasady korzystania z tych miejsc są jasno określone: mogą tam parkować wyłącznie mieszkańcy Zakopanego, posiadający Zakopiańską Kartę Mieszkańca z aktywnym abonamentem "Zakopiańczyk", a maksymalny czas parkowania to 60 minut. Po tym czasie kierowca powinien opuścić miejsce lub uiścić opłatę w parkomacie, podając numer rejestracyjny pojazdu powiązanego z kartą.

Dla osób spoza Zakopanego - w tym turystów i mieszkańców sąsiednich gmin - miejsca te są niedostępne. Samochody bez uprawnienia mogą zostać ukarane mandatem nawet do 300 zł. W założeniu mają to być miejsca rotacyjne, umożliwiające szybki dostęp do usług publicznych dla osób mieszkających w mieście.

Jakie przywileje daje karta mieszkańca Zakopanego?

Władze miasta rozszerzyły również możliwości, jakie daje Zakopiańska Karta Mieszkańca. Posiadacze abonamentu "Zakopiańczyk" mogą też raz dziennie zaparkować bezpłatnie w strefie płatnego parkowania na 120 minut lub dwukrotnie po 60 minut, a po wykorzystaniu darmowego limitu - płacić za każdą kolejną godzinę mniej niż turyści.

Ile kosztuje parking miejski w Zakopanem?

Wraz z wprowadzeniem nowych zasad, zróżnicowano także stawki za parkowanie w mieście. Wyższe ceny dotyczą wyłącznie osób spoza Zakopanego. Różnice są odczuwalne - oto aktualny cennik parkowania w Zakopanem (dla turystów):

Strefa A (centrum, np. Krupówki)

pierwsza godzina - 8 zł

druga godzina - 9,60 zł

trzecia godzina - 11,50 zł

każda kolejna - 8 zł

minimalna opłata (30 min) - 5 zł

Strefa B

pierwsza godzina - 6 zł

druga godzina - 7 zł

trzecia godzina - 8 zł

kolejne - 6 zł

całodniowy postój - 45 zł

minimalna opłata (30 min) - 4 zł

Strefa C

pierwsza godzina - 6 zł

druga godzina - 7zł

trzecia godzina - 8,20 zł

kolejne - 6 zł

minimalna opłata (30 min) - 4 zł

Strefa D

pierwsza godzina - 8,40 zł

druga godzina - 10,00 zł

trzecia godzina - 12 zł

kolejne - 8,40 zł