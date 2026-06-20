Pomarańczowe koperty są już Polsce. Kto może na nich parkować?
Kierowcy zwykle kojarzą tylko niebieskie koperty na miejscach parkingowych, które przeznaczone są dla osób niepełnosprawnych. Tymczasem koperty mogą mieć różne kolory, zależnie od przeznaczenia danego miejsca parkingowego. Znaczenie tych pomarańczowych jest szczególnie istotne w okresie wakacyjnych wyjazdów.
Spis treści:
- Kto może parkować na pomarańczowych kopertach?
- Co daje karta mieszkańca Zakopanego?
- Ile kosztuje parkowanie w Zakopanem?
Zakopane to miasto kojarzone z wieloma rzeczami, wśród których są też niestety takie jak wielkie tłumy turystów, korki i brak wolnych miejsc parkingowych. Dla osób odwiedzających stolicę Tatr oznacza to często spore niedogodności, ale co mają powiedzieć tamtejsi mieszkańcy?
Zaparkowanie samochodu w pobliżu urzędów, przychodni czy nawet sklepów graniczy z cudem. Miejsca parkingowe są zajmowane na długie godziny, często przez osoby, które zostawiają auto i ruszają na piesze szlaki lub zwiedzanie Krupówek. W efekcie mieszkańcy, którzy chcą załatwić sprawy urzędowe lub odebrać dziecko ze szkoły, nie mają gdzie się zatrzymać.
Problem pogłębia fakt, że część przyjezdnych parkuje w niedozwolonych miejscach - na chodnikach, w bramach, przy skrzyżowaniach, a nawet przed wejściami do budynków publicznych. Skargi mieszkańców mnożyły się od lat. Teraz władze miasta postanowiły zareagować.
Kto może parkować na pomarańczowych kopertach?
W Zakopanem pojawiły się specjalne oznaczenia wybranych miejsc parkingowych - pomarańczowe koperty. Wyznaczono je w bezpośrednim sąsiedztwie instytucji publicznych, takich jak Urząd Miasta, ZUS, Sąd Rejonowy, banki czy główne przystanki autobusowe.
Zasady korzystania z tych miejsc są jasno określone: mogą tam parkować wyłącznie mieszkańcy Zakopanego, posiadający Zakopiańską Kartę Mieszkańca z aktywnym abonamentem "Zakopiańczyk", a maksymalny czas parkowania to 60 minut. Po tym czasie kierowca powinien opuścić miejsce lub uiścić opłatę w parkomacie, podając numer rejestracyjny pojazdu powiązanego z kartą.
Dla osób spoza Zakopanego - w tym turystów i mieszkańców sąsiednich gmin - miejsca te są niedostępne. Samochody bez uprawnienia mogą zostać ukarane mandatem nawet do 300 zł. W założeniu mają to być miejsca rotacyjne, umożliwiające szybki dostęp do usług publicznych dla osób mieszkających w mieście.
Co daje karta mieszkańca Zakopanego?
Władze miasta rozszerzyły również możliwości, jakie daje Zakopiańska Karta Mieszkańca. Posiadacze abonamentu "Zakopiańczyk" mogą też raz dziennie zaparkować bezpłatnie w strefie płatnego parkowania na 120 minut lub dwukrotnie po 60 minut, a po wykorzystaniu darmowego limitu - płacić za każdą kolejną godzinę mniej niż turyści.
Ile kosztuje parkowanie w Zakopanem?
Wraz z wprowadzeniem nowych zasad, zróżnicowano także stawki za parkowanie w mieście. Wyższe ceny dotyczą wyłącznie osób spoza Zakopanego. Różnice są odczuwalne - oto aktualny cennik parkowania w Zakopanem (dla turystów):
Strefa A (centrum, np. Krupówki)
- pierwsza godzina - 8 zł
- druga godzina - 9,60 zł
- trzecia godzina - 11,50 zł
- każda kolejna - 8 zł
- minimalna opłata (30 min) - 5 zł
Strefa B
- pierwsza godzina - 6 zł
- druga godzina - 7 zł
- trzecia godzina - 8 zł
- kolejne - 6 zł
- całodniowy postój - 45 zł
- minimalna opłata (30 min) - 4 zł
Strefa C
- pierwsza godzina - 6 zł
- druga godzina - 7zł
- trzecia godzina - 8,20 zł
- kolejne - 6 zł
- minimalna opłata (30 min) - 4 zł
Strefa D
- pierwsza godzina - 8,40 zł
- druga godzina - 10,00 zł
- trzecia godzina - 12 zł
- kolejne - 8,40 zł