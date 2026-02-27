Spis treści: Obowiązkowe wyposażenie auta w 2026 r. Za brak grozi mandat Czy w samochodzie trzeba mieć apteczkę i kamizelkę odblaskową? Jaki mandat grozi za brak obowiązkowego wyposażenia pojazdu? Obowiązkowe wyposażenie samochodu w krajach Europy. Sprawdź przepisy przed wyjazdem

Rozbudowane kontrole przeprowadzane przez policjantów nie zawsze są efektem celowego działania ukierunkowanego na znalezienie uchybienia i ukaranie kierującego mandatem. W sporej części przypadków są to standardowe czynności, których głównym założeniem jest zadbanie o bezpieczeństwo ruchu drogowego. Chociaż akcje pod kątem prędkości czy badania trzeźwości przeprowadzane są wyjątkowo często, to coraz częściej funkcjonariusze podczas kontroli zaglądają do bagażnika, aby sprawdzić obowiązkowe wyposażenie pojazdu.

Przepisy w kwestii obowiązkowego wyposażenia pojazdu w Polsce pozostają niezmienne od wielu lat. Zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury każdy samochód zarejestrowany w Polsce musi posiadać:

gaśnicę z ważnym terminem przydatności,

trójkąt ostrzegawczy z homologacją.

Te dwa przedmioty obligatoryjnie muszą znajdować się na wyposażeniu auta. Co więcej, gaśnica powinna być umieszczona w miejscu fabrycznie do tego przeznaczonym lub łatwo dostępnym. Dodatkowo musi być trwale zamocowana uchwytem, aby nie stanowiła zagrożenia podczas kolizji czy wypadku. Z trójkąta należy obowiązkowo korzystać w przypadku zdarzenia drogowego i ustawić go w odległości określonej przepisami. Za jego niewystawienie lub ustawienie w nieprawidłowej odległości od pojazdu również grozi mandat karny w wysokości od 20 do 500 zł.

Czy w samochodzie trzeba mieć apteczkę i kamizelkę odblaskową?

Obowiązujące przepisy wprost wskazują, że tylko gaśnica z ważnym terminem przydatności i trójkąt ostrzegawczy z homologacją są obowiązkowymi elementami wyposażenia pojazdu. Zatem kierowcy nie muszą wozić ze sobą ani apteczki, ani kamizelki odblaskowej czy zapasowego kompletu żarówek. Nie oznacza to jednak, że nie warto.

Zaleca się, aby na wyposażeniu samochodu znajdowała się apteczka. Kosztuje niewiele, a może okazać się nieoceniona nie tylko w przypadku najechania na kolizję lub wypadek, ale również przy drobnym skaleczeniu. Dobrym rozwiązaniem jest także zakup kamizelek odblaskowych, które znacząco zwiększą widoczność po zmroku. Spora część kierowców w bagażniku wozi również prosty zestaw narzędzi, linkę holowniczą, kable rozruchowe czy latarkę.

Jaki mandat grozi za brak obowiązkowego wyposażenia pojazdu?

Podczas kontroli drogowej policjanci mają prawo sprawdzić obowiązkowe wyposażenie samochodu, a kierowcy powinni wiedzieć, gdzie znajduje się gaśnica oraz trójkąt ostrzegawczy. Brak takiej wiedzy również może skutkować mandatem karnym. Za brak tych dwóch elementów grozi grzywna w wysokości od 20 do 500 zł.

Obowiązkowe wyposażenie samochodu w krajach Europy. Sprawdź przepisy przed wyjazdem

Wybierając się w podróż samochodem poza granice kraju należy pamiętać, że obowiązkowe wyposażenie pojazdu określane jest indywidualnie przez każde państwo. We Włoszech, Norwegii, Austrii czy Niemczech wymagane jest posiadanie kamizelek odblaskowych. Z kolei w Bułgarii czy na Litwie kierowcy muszą mieć w samochodzie apteczkę, a w Chorwacji zapasowe żarówki (nie dotyczy pojazdów ze światłami ksenonowymi, neonowymi lub LED).

Chociaż zgodnie z Konwencją Wiedeńską samochód musi być wyposażony w elementy wymagane w kraju jego rejestracji to dobrym zwyczajem jest dokładne sprawdzenie przepisów obowiązujących w państwach, przez które przejeżdżamy. W teorii funkcjonariusze nie powinni karać za brak elementów niewymaganych w kraju rejestracji pojazdu, jednakże nie brakuje przypadków, gdy egzekwowane są lokalne przepisy i nakładane mandaty.

