Policja zagląda do auta i zadaje jedno pytanie. Nie wiesz, płacisz 3000 zł

Krzysztof Pochłód

Zwykle jedynym pytaniem, jakie kierowcy słyszą podczas policyjnej kontroli drogowej to: "Czy wie pan, za co pana zatrzymałem?". Tymczasem o ile takie pytanie jest niezgodne z procedurą, o tyle policjant może zadać kierowcy szereg innych pytań, na które ten musi znać odpowiedź, jeśli nie chce dostać kolejnego mandatu.

Dwóch policjantów w kamizelkach odblaskowych z napisem 'Policja' stoi przy radiowozie na służbie.
Policjanci mogą zadać kierowcy na przykład pytanie o obowiązkowe wyposażenie pojazduPIOTR KAMIONKAReporter

Jakie są najczęstsze powody policyjnej kontroli drogowej?

Przypomnijmy na początek to, jakie są najczęstsze przyczyny kontroli drogowej:

  • tak zwane trzeźwe poranki, czyli akcje weryfikacji trzeźwości kierowców, podczas których losowi kierowcy zatrzymywani są w celu zmierzenia stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu,
  • złamanie przepisów dotyczących limitu prędkości, czyli po prostu zbyt szybka jazda udokumentowana radarem przez policjanta drogówki,
  • złamanie innych przepisów na oczach policjantów lub zarejestrowanych przez kamerę nieoznakowanego radiowozu albo policyjnego drona.

Podczas kontroli drogowej - bez względu na jej przyczynę - policjanci nie tylko karzą za dokonane wykroczenia, ale też mogą dokonać kontroli trzeźwości. Nie zawsze jednak na tym kończy się kontrola drogowa. Czasem policjanci - jeśli mają podejrzenia co do kierowcy lub pasażerów - dokonują przeszukania samochodu. By przeszukania dokonać, również wystarczy samo podejrzenie popełnienia wykroczenia lub przestępstwa.

Obowiązkowe wyposażenie samochodu w Polsce

Zdarza się, że policjanci sprawdzają też stan techniczny samochodu, spisują jego przebieg oraz kontrolują wyposażenie auta pod względem obowiązkowego wyposażenia. A te, oprócz elementów zintegrowanych z konstrukcją samochodu, są dwa. Każdy samochód musi być wyposażony w:

  • trójkąt ostrzegawczy,
  • gaśnicę samochodową

Wbrew informacjom, jakie jakiś czas temu pojawiły się na niektórych portalach, nadal w Polsce nie ma obowiązku wożenia w samochodzie apteczki. Rządzący pracują jednak nad takimi przepisami i wiele wskazuje na to, że w niedalekiej przyszłości wejdą one w życie.

Gdzie w samochodzie znajduje się gaśnica i trójkąt ostrzegawczy?

Kierowca ma obowiązek nie tylko te elementy posiadać, ale też odpowiednio je przewozić. A także wiedzieć, gdzie je przewozi. Jeśli gaśnica nie jest odpowiednio zamocowana, to może stwarzać zagrożenie dla pasażerów, np. podczas nagłego hamowania czy wypadku.

Zobacz również:

Pakowanie samochodu na wakacje warto zacząć zanim pierwsza walizka trafi do bagażnika. Najpierw trzeba sprawdzić, gdzie są trójkąt, kompresor i zestaw naprawczy do opon.
Eksploatacja

Pakujesz auto na wakacje? Najpierw zajrzyj pod podłogę bagażnika

Adam Majcherek
Adam Majcherek

Nieodpowiednio przewożona gaśnica może sprawić, że policjant wystawi mandat w wysokości do 200 zł. Podstawą takiej grzywny jest używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim.

To jednak nie koniec, bo wachlarz możliwych podstaw do ukarania kierowcy jest większy. Brak gaśnicy w samochodzie lub niewiedza na temat tego, gdzie się ona znajduje (policjant nie będzie szukał gaśnicy podczas kontroli - jeśli kierowca nie będzie potrafił jej pokazać, policjant uzna, że w aucie jej nie ma), może skutkować grzywną w wysokości od 20 do nawet 3 tys. zł.

Wówczas podstawą do ukarania kierowcy taką kwotą jest opisany w kodeksie wykroczeń art. 97, mówiący o naruszeniu przepisów o bezpieczeństwie lub porządku w ruchu drogowym. Trzeba jednak pamiętać, że najwyższa kwota mandatu w tym przypadku pada niezwykle rzadko.

"Maksymalnie kilkanaście groszy na litrze". Minister energii w "Graffiti" o cenach paliwPolsat News

Najnowsze