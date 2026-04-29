Podrobiona karta parkingowa? Mandat to dopiero początek problemów

Paula Lazarek

Czy warto ryzykować dla kilku złotych oszczędności na parkowaniu? W praktyce taka decyzja może skończyć się nie tylko mandatem, ale również sprawą karną i poważnymi kosztami.

Biały samochód osobowy na miejscu dla osób z niepełnosprawnościami, w tle kamienica z drzwiami i oknami.
Podrabianie karty parkingowej - ile wynosi mandat i jaka kara grozi kierowcy?

Spis treści:

  1. Podrabianie karty parkingowej - co grozi kierowcy?
  2. Fałszywa karta parkingowa - mandat i punkty karne
  3. Podrabianie karty parkingowej - kara więzienia
  4. Kontrola karty parkingowej - co sprawdzają służby?

Podrabianie karty parkingowej - co grozi kierowcy?

W Warszawie podczas kontroli parkowania, strażnicy miejscy zauważyli nieprawidłowości w karcie parkingowej umieszczonej za szybą auta stojącego na miejscu dla osób niepełnosprawnych.

Jak ustalono, zmieniono w niej cyfrę 3 na 8, wydłużając ważność dokumentu do 2028 roku. Na miejsce wezwano policję, a pojazd przygotowano do odholowania. Kierująca przyznała, że sama przerobiła dokument należący do zmarłej osoby. Chciała uniknąć opłat w strefie płatnego parkowania i korzystać z tzw. koperty.

Fałszywa karta parkingowa - mandat i punkty karne

Kierowca, który bezprawnie parkuje na miejscu dla osób z niepełnosprawnościami, musi liczyć się z konkretnymi karami - mandat w wysokości 800 zł, 6 punktów karnych oraz odholowanie pojazdu na koszt właściciela.

Koszt odholowania i postoju na parkingu depozytowym to zwykle kilkaset złotych. W praktyce całkowity wydatek może przekroczyć 1 tys. zł.

Karta parkingowa jest dokumentem imiennym i przysługuje wyłącznie osobom z orzeczoną niepełnosprawnością. Jej używanie przez inne osoby jest nielegalne.

Podrabianie karty parkingowej - kara więzienia

Najpoważniejsze konsekwencje wynikają z przepisów karnych. Fałszowanie dokumentu lub jego przerabianie w celu użycia jako autentycznego jest przestępstwem.

Za podrabianie karty parkingowej grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat oraz postępowanie karne zakończone skazaniem.

Nie ma znaczenia, czy zmieniono cały dokument, czy tylko jego część - np. datę ważności.

Kontrola karty parkingowej - co sprawdzają służby?

Podczas kontroli funkcjonariusze sprawdzają nie tylko obecność karty, ale również jej autentyczność. Weryfikowane są m.in. termin ważności, oznaczenia i zabezpieczenia, zgodność danych. W przypadku wykrycia nieprawidłowości kierowca musi liczyć się z natychmiastową interwencją.

