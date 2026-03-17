Pas do skrętu i brak kierunkowskazu. Czy można za to dostać mandat?
Kierowca ma obowiązek sygnalizować zamiar wykonania manewru skrętu i raczej nikomu nie trzeba tłumaczyć, dlaczego jest to kluczowe z punktu widzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Lecz co w sytuacji, gdy jedyne co kierowca może zrobić, to skręcić? Jego zamiary są w takim przypadku oczywiste dla innych uczestników ruchu - czy pomimo tego nadal musi włączyć kierunkowskaz?
Kiedy używanie kierunkowskazów jest obowiązkowe?
Pas z wyznaczonym kierunkiem jazdy działa podobnie jak znak nakazu jazdy, a on przecież w żaden sposób nie zwalnia nas z obowiązku włączania kierunkowskazu. Podstawa prawna w tym przypadku jest dokładnie określona w Prawie o ruchu drogowym, a konkretnie art. 22:
Kierujący pojazdem jest obowiązany zawczasu i wyraźnie sygnalizować kierunkowskazem zamiar zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu oraz zaprzestać sygnalizowania niezwłocznie po wykonaniu manewru.
Co istotne - przepis nie przewiduje konkretnych przypadków wprowadzających taki obowiązek. W związku z tym dotyczy on wszystkich sytuacji drogowych. Zatem również sytuacji, gdy stoimy na pasie, z którego można wyłącznie skręcić w konkretnym kierunku.
Jaki mandat za brak kierunkowskazu?
Brak włączonego kierunkowskazu podczas jazdy pasem kierunkowym jest kwalifikowane jako wykroczenie. Policjant może w takiej sytuacji ukarać mandatem w wysokości 200 złotych. Oprócz tego kierowca otrzyma dwa punkty karne.
Kiedy włączać kierunkowskazy na rondzie?
Zupełnie osobną kwestią, która niezmiennie wywołuje sporo emocji, jest to, kiedy kierunkowskazów należy używać na rondzie. Przepisy są takie same jak na każdym innym skrzyżowaniu, ale część kierowców ma problemy z przełożeniem tych zasad na ruch okrężny. A wygląda to następująco:
- Jazda po obwiedni ronda nie powoduje zmiany kierunku jazdy w rozumieniu przepisów ruchu drogowego (podobnie jak jazda po zakręcie), a zatem nie ma potrzeby sygnalizowania zamiaru skręcenia w lewo przed wjazdem na rondo ani podczas jazdy po jego obwiedni.
- Zmiana kierunku jazdy następuje podczas wyjeżdżania z ronda w którąś z dróg wylotowych (bo wówczas mamy możliwość skręcenia w prawo, ale także możliwość dalszej jazdy po rondzie, a więc dwa kierunki jazdy do wyboru) i w takim przypadku należy sygnalizować prawym kierunkowskazem zamiar zjechania z ronda. Sygnalizowanie nie może odbywać się zbyt wcześnie i wprowadzać w błąd innych uczestników ruchu.
- Jeżeli na rondzie jest kilka pasów ruchu, to przed każdą zmianą pasa należy taki zamiar sygnalizować prawym lub lewym kierunkowskazem, a także ustąpić pierwszeństwa pojazdowi poruszającemu się pasem, na którym zamierzamy wjechać albo wjeżdżającemu na ten pas z prawej strony.
- Na rondzie można dowolnie zmieniać pasy ruchu (o ile nie zabraniają tego znaki poziome) i nie obowiązuje tutaj zasada, że przed skręceniem należy zbliżyć się do prawej krawędzi jezdni, jeżeli zamierzamy skręcić w prawo.
- Jeżeli na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym ruch jest kierowany przez sygnalizację świetlną, wówczas staje się ono zwykłym skrzyżowaniem i należy na nim stosować takie same zasady, jak na skrzyżowaniu bez wyspy centralnej.