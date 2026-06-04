Parkujesz tak w mieście? Straż miejska wystawi 1200 zł mandatu

Spis treści: Kiedy i jak można parkować na chodniku? W jakiej odległości od przejścia dla pieszych można parkować? Gdzie można parkować w strefie zamieszkania? Ciężkie samochody w ogóle nie mogą parkować na chodnikach Mandat za nieprawidłowe parkowanie na chodniku Co grozi za parkowanie na miejscu dla niepełnosprawnych?

Kiedy i jak można parkować na chodniku?

Przepisy mówią jasno: jeśli chodnik nie ma więcej niż 1,5 metra szerokości parkowanie na nim jest zabronione - nie można na nim zaparkować ani całym samochodem, ani nawet wjechać na niego jednym kołem. Jeśli chodnik ma większą szerokość możemy na nim zaparkować, ale tylko w taki sposób, aby miejsce pozostałe dla ruchu pieszych nie może być mniejsze niż 1,5 metra.

W innym wypadku, według przepisów jeśli dla pieszych pozostanie mniej niż 1,5 metra szerokości chodnikach będzie utrudniało im ruch. Kwestia utrudniania ruchu pieszym jest też swoistą furtką dla funkcjonariuszy, bowiem parkowanie na chodniku po spełnieniu warunku pozostawionej szerokości jest dozwolone, ale właśnie pod warunkiem nieutrudniania ruchu pieszym.

Oznacza to że jeśli zaparkujemy na chodniku w centrum miasta, gdzie jest duży ruch pieszych, może się okazać, że mimo że pozostawiliśmy odpowiednią ilość miejsca, nasze auto mimo wszystko utrudnia ruch pieszym. Wtedy teoretycznie funkcjonariusz może powołać się na poniższy przepis i mimo wszystko ukarać nas mandatem za nieprawidłowe parkowanie, a nawet zdecydować o odholowaniu pojazdu.

W jakiej odległości od przejścia dla pieszych można parkować?

Warto pamiętać również o przepisach dotyczących zatrzymywania się i postoju w okolicy skrzyżowań i przejść dla pieszych. Według przepisów aby zapewnić wystarczającą widoczność innym uczestnikom ruchu drogowego, a także nie utrudniać ruchu pieszym należy zatrzymywać się w odległości nie mniejszej niż 10 metrów od przejścia dla pieszych lub skrzyżowania - zarówno z jednej jego strony jak i drugiej.

Jedynym wyjątkiem są tu drogi jednokierunkowe, na których można zaparkować bezpośrednio za przejściem. Na drodze jednokierunkowej nie ma bowiem ryzyka, że parkując za przejściem będziemy utrudniali widoczność. Przed przejściem wciąż obowiązuje zasada 10 metrów.

Gdzie można parkować w strefie zamieszkania?

Jeszcze inną kwestią jest parkowanie w strefie zamieszkania. Jeśli wjedziemy za znak D-40, który oznacza strefę zamieszkania, powinniśmy pamiętać, że tam zaparkować pojazd możemy jedynie w miejscach do tego wyznaczonych - bez względu na to czy chodnik ma większą szerokość niż 1,5 metra i czy parkując pozostawimy pieszym wystarczająco dużo miejsca. Parkować możemy tylko na wyznaczonych miejscach postojowych i strefach parkingowych.

Reguluje to art. 49 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Według tego artykułu niezależnie od tego czy zatrzymujemy się w strefie zamieszkania, czy też nie parkować nie możemy również w:

miejscu utrudniającym wjazd lub wyjazd, w szczególności do i z bramy garażu, parkingu lub wnęki postojowej

miejscu utrudniającym dostęp do innego prawidłowo zapakowanego pojazdu lub wyjazd tego pojazdu.

Ciężkie samochody w ogóle nie mogą parkować na chodnikach

Warto wspomnieć również o tym, że na to czy możemy zaparkować na chodniku czy też nie, wpływ ma też DMC naszego pojazdu. Według przepisów na chodniku możemy zaparkować tylko pojazdami, których dopuszczalna masa całkowita (DMC) nie przekracza 2,5 tony. Informację o tym jaką DMC ma nasz pojazd znajdziemy w dowodzie rejestracyjnym w polu F2. To ważne, zwłaszcza w erze samochodów elektrycznych, a także dużych SUV-ów i luksusowych limuzyn, których masa nierzadko osiąga, a nawet przekracza wartość 2500 kg.

Mandat za nieprawidłowe parkowanie na chodniku

Nieprawidłowe parkowanie nie należy do najdotkliwiej karanych wykroczeń - mandat wynosi 100 zł, a na konto kierowcy trafią dodatkowe dwa punkty karne. Warto jednak wiedzieć, że w przypadku nieprawidłowego parkowania zdarzają się sytuacje, kiedy funkcjonariusz może zdecydować o odholowaniu pojazdu, a koszty lawety i postoju samochodu na parkingu policyjnym pokryje właściciel auta, czyli my. W przypadku straży miejskiej zdarza się również, że za nieprawidłowe parkowanie na koło naszego samochodu trafi blokada, a jej zdjęcie może kosztować nawet 250 zł i więcej - w zależności od stawek ustalonych przez władze miasta.

Co grozi za parkowanie na miejscu dla niepełnosprawnych?

Najbardziej dotkliwe kary za parkowanie dotyczą sytuacji, w których osoba nieuprawniona pozostawi samochód na miejscu przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych. Przypomnijmy, że do parkowania w takim miejscu uprawnia karta parkingowa, jaką może uzyskać każdy, kto ma stwierdzone ograniczenie możliwości samodzielnego poruszania się lub osoba posiadająca wskazanie do wydania karty parkingowej w orzeczeniu o niepełnosprawności. Z przywilejów dla niepełnosprawnych może korzystać również kierowca przewożący osobę niepełnosprawną z ważną kartą parkingową na jej nazwisko.

Za bezprawne zaparkowanie samochodu na niebieskiej kopercie grozi mandat w wysokości 800 zł oraz 6 punktów karnych. Jeszcze surowej karane jest bezprawne posługiwanie się kartą parkingową osoby niepełnosprawnej - na przykład w sytuacji, gdy jej nie przewozimy. Wtedy mandat wynosi 1200 zł i 6 punktów karnych.

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