Spis treści: Jak prawidłowo spakować bagażnik samochodu na wyjazd? Jaki jest mandat za przeładowane auto osobowe? Gdzie powinna być gaśnica i trójkąt w zapakowanym aucie?

Przepisy regulujące sposób przewożenia ładunków w samochodach osobowych nie są nowe, ale wiele osób je ignoruje lub po prostu nie zna. Wakacyjny wyjazd z całą rodziną, rowerami na haku i pełnym po dach bagażnikiem to sytuacja, w której o przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej wcale nie jest trudno. Zwłaszcza w autach miejskich i kompaktowych.

Jak prawidłowo spakować bagażnik samochodu na wyjazd?

Kluczowe jest nie tylko to, ile się wiezie, ale też jak to jest rozmieszczone. Art. 61 ustawy Prawo o ruchu drogowym precyzuje, że ładunek nie może przekraczać dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu, nie może naruszać jego stateczności, utrudniać kierowania ani ograniczać widoczności. Dopuszczalna masa całkowita wpisana jest w dowodzie rejestracyjnym w polu F.2 - różnica między nią a masą własną auta to maksymalna masa tego, co można zabrać ze sobą, wliczając w to pasażerów i paliwo.

Pod względem rozmieszczenia zasada jest prosta: ciężkie przedmioty należy umieścić na dnie bagażnika, możliwie blisko tylnej ściany i nisko, co minimalizuje wpływ bagażu na zachowanie auta podczas gwałtownych manewrów. Lżejsze rzeczy układa się wyżej, ale wszystko musi być zabezpieczone przed przemieszczaniem. Luźny bagaż w razie gwałtownego hamowania zamienia się w pocisk - walizka o masie 20 kg z prędkością 50 km/h uderza z siłą kilkuset kilogramów.

Jaki jest mandat za przeładowane auto osobowe?

Jeśli policjant ma uzasadnione podejrzenie, że pojazd jest przeładowany - może zlecić jego zważenie na specjalnej wadze, na przykład po drodze. Za przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej grozi mandat od 20 zł do 5 tys. zł, przy czym wysokość kary zależy od skali przekroczenia. W poważniejszych przypadkach sprawa trafia do sądu, gdzie maksymalna grzywna wynosi 30 tys. zł. Poza mandatem kierowca może też dostać zakaz dalszej jazdy do czasu rozładowania pojazdu.

Jeśli ładunek zasłania tylne światła lub tablice rejestracyjne - co zdarza się przy montażu bagażnika rowerowego - kara wynosi odpowiednio 200 zł z ośmioma punktami karnymi za zasłonięte oświetlenie i 100 zł za niewidoczną rejestrację. Bagażnik rowerowy musi mieć własne oświetlenie i tablicę rejestracyjną.

Gdzie powinna być gaśnica i trójkąt w zapakowanym aucie?

Przepisy nie wskazują dokładnego miejsca, w którym powinna znajdować się gaśnica, ale nakładają jeden warunek: musi być łatwo dostępna i kierowca musi wiedzieć, gdzie jest. Gaśnica schowana pod stosem walizek nie spełnia tego kryterium - za brak wiedzy o miejscu przechowania grozi mandat.

Oznacza to, że gaśnica i trójkąt ostrzegawczy powinny być spakowane jako ostatnie lub jako pierwsze - tak, żeby w razie potrzeby można było do nich sięgnąć bez rozpakowywania całego auta. Popularne rozwiązania to mocowanie gaśnicy na bocznej ściance bagażnika w specjalnym uchwycie lub torbie z rzepami, a trójkąt w kieszeni na tylnej ścianie przestrzeni bagażowej. Gaśnica musi być sprawna i gotowa do użycia.





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