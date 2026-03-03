W skrócie Wprowadzono możliwość zatrzymania prawa jazdy za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h także poza obszarami zabudowanymi na drogach jednojezdniowych dwukierunkowych.

Osoby, które ukończyły 17 lat, mogą uzyskać prawo jazdy kategorii B, ale do osiągnięcia pełnoletności muszą jeździć z doświadczonym opiekunem.

Dzieci poniżej 13. roku życia nie mogą korzystać z hulajnóg elektrycznych na drogach publicznych, z wyjątkiem strefy zamieszkania pod opieką dorosłego.

Nowe regulacje są efektem zmian przygotowanych przez Ministerstwo Infrastruktury w ustawie Prawo o ruchu drogowym oraz w kilku powiązanych aktach prawnych. Ich głównym założeniem jest poprawa bezpieczeństwa na drogach, a jednocześnie ułatwienie mobilności młodych osób wchodzących w dorosłość.

Zmiany obejmują kilka obszarów - od surowszego podejścia do przekraczania prędkości poza terenem zabudowanym, przez nowe zasady zdobywania prawa jazdy, aż po regulacje dotyczące użytkowników urządzeń transportu osobistego. Część przepisów zaczyna obowiązywać od razu, inne zostaną wprowadzone z kilkumiesięcznym opóźnieniem.

Większe konsekwencje za nadmierną prędkość

Najważniejszą nowością jest rozszerzenie możliwości zatrzymania prawa jazdy za przekroczenie dopuszczalnej prędkości o ponad 50 km/h. Do tej pory sankcja ta dotyczyła wyłącznie obszarów zabudowanych, teraz obejmuje także drogi jednojezdniowe dwukierunkowe poza nimi. Decyzję uzasadniono statystykami wypadków, które wskazują, że najwięcej tragicznych zdarzeń ma miejsce właśnie poza miastami, gdzie kierowcy częściej rozwijają wysokie prędkości.

Zmieniły się również konsekwencje ignorowania zakazu prowadzenia pojazdów po zatrzymaniu prawa jazdy. Osoba, która mimo odebranych uprawnień nadal wsiądzie za kierownicę, nie musi już liczyć się jedynie z wydłużeniem okresu zatrzymania dokumentu. W takiej sytuacji uprawnienia będą cofane, co ma ograniczyć przypadki lekceważenia obowiązujących zakazów.

Prawo jazdy dla 17-latków i nowe zasady dla młodych

Nowelizacja dopuszcza także możliwość uzyskania prawa jazdy kategorii B przez osoby, które ukończyły 17 lat. Młodzi kierowcy nie będą jednak mogli poruszać się samodzielnie - jazda będzie możliwa wyłącznie w towarzystwie doświadczonego opiekuna. Rozwiązanie to funkcjonuje już w części państw Unii Europejskiej i zostało przeniesione na grunt polskich przepisów.

Do osiągnięcia pełnoletności prawo jazdy młodej osoby będzie obowiązywało jedynie na terenie Polski. Przez pół roku od uzyskania dokumentu albo do ukończenia 18 lat konieczna będzie jazda pod nadzorem opiekuna, który musi mieć co najmniej 25 lat, posiadać prawo jazdy kategorii B od minimum pięciu lat i nie może mieć w ostatnich latach zakazu prowadzenia pojazdów. Podczas kontroli drogowej policja będzie mogła sprawdzić jego trzeźwość. Niepełnoletni kierowcy nie będą też mogli wykonywać przewozu osób ani transportu rzeczy.

Okres próbny i dodatkowe obowiązki kierowców

Kolejną zmianą jest wprowadzenie okresu próbnego dla osób, które po raz pierwszy zdobędą prawo jazdy kategorii B. Zacznie on obowiązywać od 3 września, ponieważ wcześniej konieczne jest dostosowanie systemów informatycznych Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. Standardowo potrwa dwa lata, natomiast w przypadku najmłodszych kierowców trzy lata lub do ukończenia 20. roku życia.

W tym czasie obowiązywać będzie całkowity zakaz prowadzenia pojazdu po spożyciu alkoholu lub środków działających podobnie. Przekroczenie limitu 12 punktów karnych oznaczać będzie konieczność odbycia dodatkowego szkolenia dotyczącego zagrożeń w ruchu drogowym, a popełnienie dwóch wykroczeń spowoduje wydłużenie okresu próbnego o kolejne dwa lata.

Zmiany dla użytkowników hulajnóg i rolników

To jednak nie koniec. Nowe przepisy regulują także zasady korzystania z hulajnóg elektrycznych oraz innych urządzeń transportu osobistego. Dzieci poniżej 13. roku życia nie mogą poruszać się nimi po drogach publicznych, chyba że znajdują się w strefie zamieszkania i pozostają pod opieką osoby dorosłej. Ma to ograniczyć ryzyko zdarzeń z udziałem najmłodszych użytkowników tych pojazdów.

Zmianę odczują również rolnicy. Podniesiono dopuszczalną prędkość ciągników rolniczych z 30 do 40 km/h. Uzasadniono to tym, że współczesne maszyny są konstrukcyjnie bezpieczniejsze i przystosowane do poruszania się szybciej niż starsze modele, dla których ustalano wcześniejsze ograniczenia.

