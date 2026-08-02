Obowiązkowy element wyposażenia nie dla Polaków. Mandat na 800 zł to bujda

Lampa V-16 miała zastąpić tradycyjny trójkąt ostrzegawczy, a za jej brak ma grozić nawet 200 euro, czyli około 800 zł mandatu. Taka informacja, pojawiająca się w ostatnich tygodniach w mediach może wywołać niepokój zwłaszcza przed wakacyjnym wyjazdem. Sugeruje bowiem, że każdy kierowca wybierający się do Hiszpanii powinien kupić nowe urządzenie.

To nieprawda. Od 1 stycznia 2026 roku lampa V-16 rzeczywiście jest obowiązkowa w Hiszpanii, ale nowe przepisy nie obejmują automatycznie samochodów zarejestrowanych w Polsce. Polski kierowca podróżujący własnym autem może nadal korzystać z trójkąta ostrzegawczego.

Tym bardziej nic nie zmieniło się na polskich drogach. Trójkąt pozostaje obowiązkowym wyposażeniem samochodu, a lampa V-16 nie może go zastąpić. Wyjaśniamy, kogo naprawdę dotyczy nowy obowiązek, skąd wzięła się kwota 800 zł i w jakiej sytuacji Polak rzeczywiście powinien zainteresować się lampą V-16.

W Polsce trójkąt nadal jest obowiązkowy

Polskie rozporządzenie dotyczące warunków technicznych pojazdów wprost wskazuje, że pojazd samochodowy powinien być wyposażony w trójkąt przeznaczony do ustawiania na drodze i ostrzegania o obecności unieruchomionego pojazdu. Wyjątek dotyczy motocykla jednośladowego. Drugim podstawowym elementem obowiązkowego wyposażenia pozostaje gaśnica. Tak wynika z obowiązującego rozporządzenia w sprawie warunków technicznych pojazdów.

W polskich przepisach nie pojawiła się regulacja, która pozwalałaby zastąpić trójkąt lampą V-16. Kierowca może więc wozić dodatkowe urządzenie ostrzegawcze, ale jego obecność nie zwalnia z obowiązku posiadania i użycia trójkąta.

To ważne rozróżnienie. Samochód wyposażony w lampę, ale pozbawiony trójkąta, nadal nie spełnia polskich wymagań dotyczących obowiązkowego wyposażenia.

Jak należy ustawić trójkąt w Polsce?

Samo wożenie trójkąta w bagażniku nie wystarczy. Artykuł 50 Prawa o ruchu drogowym dokładnie określa, kiedy i w jaki sposób należy oznaczyć awaryjny postój.

Na autostradzie i drodze ekspresowej postój spowodowany uszkodzeniem pojazdu albo wypadkiem trzeba sygnalizować w każdym przypadku. Należy włączyć światła awaryjne, a trójkąt ustawić 100 metrów za samochodem. Powinien znaleźć się na jezdni albo na poboczu, odpowiednio do miejsca unieruchomienia auta.

Na pozostałych drogach poza obszarem zabudowanym trójkąt ustawia się 30-50 metrów za pojazdem. Jednocześnie trzeba włączyć światła awaryjne, a jeżeli pojazd ich nie ma - światła pozycyjne.

W obszarze zabudowanym trójkąt umieszcza się bezpośrednio za pojazdem albo na nim, na wysokości nie większej niż jeden metr. Obowiązek sygnalizowania trwa przez cały czas awaryjnego postoju.

Policja informuje, że brak trójkąta w obowiązkowym wyposażeniu może oznaczać mandat od 20 do 500 zł. Brak prawidłowego oznaczenia postoju to 150 zł, a na autostradzie lub drodze ekspresowej - 300 zł i punkt karny. Takie stawki wskazuje policyjne zestawienie dotyczące zabezpieczania miejsca awarii.

Skąd więc informacja, że trójkąt został zastąpiony?

Zmiana rzeczywiście weszła w życie, ale w Hiszpanii. Od 1 stycznia 2026 roku w objętych tamtejszym obowiązkiem pojazdach klasyczne trójkąty zastąpiła połączona z siecią lampa V-16.

To niewielka żółta lampa ostrzegawcza, którą umieszcza się w najwyższym możliwym punkcie samochodu, zazwyczaj na dachu. Dzięki temu kierowca może oznaczyć unieruchomione auto bez przechodzenia kilkudziesięciu lub stu metrów wzdłuż ruchliwej drogi.

Urządzenie emituje światło widoczne dookoła pojazdu. W sprzyjających warunkach ma być zauważalne z odległości około kilometra. Najważniejsza różnica nie sprowadza się jednak do samego migania.

Dopuszczona w Hiszpanii lampa musi być urządzeniem połączonym z systemem DGT 3.0. Po uruchomieniu przesyła lokalizację unieruchomionego pojazdu. Informacja może następnie trafić do systemów zarządzania ruchem, tablic drogowych, nawigacji i aplikacji używanych przez innych kierowców.

Lampa ma własny moduł lokalizacyjny i kartę SIM. Nie wymaga instalowania aplikacji ani łączenia jej z telefonem. Cena certyfikowanego urządzenia obejmuje co najmniej 12 lat łączności bez dodatkowego abonamentu.

Nie oznacza to jednak, że lampa automatycznie wzywa karetkę, policję albo pomoc drogową. Hiszpańska Dyrekcja Generalna ds. Ruchu Drogowego (DGT) wyraźnie zastrzega, że urządzenie przekazuje położenie w celu ostrzegania o zagrożeniu, ale nie zastępuje telefonu alarmowego. DGT publikuje szczegóły działania i listę certyfikowanych urządzeń.

Nie każda migająca lampka spełnia hiszpańskie wymagania

Na rynku można znaleźć wiele urządzeń określanych jako V-16, w tym starsze lampy bez łączności. Od początku 2026 roku takie modele nie wystarczają do spełnienia hiszpańskiego obowiązku.

Legalnym zamiennikiem trójkąta w objętym przepisami pojeździe jest wyłącznie połączona z siecią, certyfikowana wersja znajdująca się na oficjalnej liście DGT. Kupowanie przypadkowej lampki na podstawie samego wyglądu lub nazwy produktu może więc zakończyć się niepotrzebnym wydatkiem.

Urządzenie powinno być przechowywane w łatwo dostępnym miejscu, najlepiej w schowku, a nie pod bagażami na dnie bagażnika. Chodzi o możliwość uruchomienia go bez wysiadania na stronę, po której odbywa się ruch.

Czy Polak jadący do Hiszpanii musi kupić V-16?

Jeżeli jedziemy do Hiszpanii samochodem zarejestrowanym w Polsce, nie musimy kupować lampy V-16 tylko z powodu przekroczenia hiszpańskiej granicy.

Hiszpańska DGT potwierdza, że pojazdy zarejestrowane w innych państwach i poruszające się po Hiszpanii w ramach ruchu międzynarodowego mogą korzystać z trójkątów albo urządzeń wymaganych w państwie rejestracji. Wynika to z zasad międzynarodowego ruchu drogowego.

Oznacza to, że polski turysta jadący własnym autem na wakacje do Hiszpanii może nadal posługiwać się trójkątem. Dotyczy to również samochodu służbowego na polskich tablicach, o ile jest on czasowo używany za granicą w ramach ruchu międzynarodowego. Wyjątek dla pojazdów zarejestrowanych poza Hiszpanią opisuje wprost hiszpańska DGT.

Nie należy zatem interpretować hiszpańskiego mandatu jako kary automatycznie grożącej każdemu zagranicznemu turyście, który nie kupił V-16.

Kiedy lampa V-16 naprawdę ma znaczenie?

Nowe przepisy są istotne przede wszystkim dla:

właścicieli samochodów zarejestrowanych w Hiszpanii,

Polaków mieszkających w Hiszpanii i używających auta na hiszpańskich numerach,

firm posiadających pojazdy zarejestrowane w tym kraju,

kierowców korzystających z lokalnie zarejestrowanych samochodów służbowych,

wypożyczalni i użytkowników aut wynajętych w Hiszpanii.

W przypadku samochodu z hiszpańskiej wypożyczalni odpowiednie wyposażenie powinien zapewnić właściciel pojazdu. Warto jednak przed wyjazdem sprawdzić, gdzie znajduje się lampa i jak ją uruchomić. Szukanie instrukcji dopiero po awarii na autostradzie nie jest najlepszym momentem na zapoznawanie się z urządzeniem.

Hiszpańską lampę będzie musiał mieć również samochód, który został sprowadzony z Polski, ale następnie zarejestrowano go w Hiszpanii. Decydujące znaczenie ma tu rejestracja pojazdu, a nie narodowość kierowcy.

Dlaczego Hiszpania zrezygnowała z trójkątów?

Za zmianą stoi realny problem bezpieczeństwa. Ustawienie trójkąta na drodze szybkiego ruchu wymaga wyjścia z pojazdu i przejścia wzdłuż trasy. W Hiszpanii właśnie ten moment uznano za szczególnie niebezpieczny.

V-16 ma pozwolić na oznaczenie auta bez wychodzenia na jezdnię lub pobocze. Jednocześnie informacja o położeniu przeszkody może zostać przekazana kierowcom, którzy jeszcze jej nie widzą. To przewaga nad klasycznym trójkątem, którego skuteczność zależy od widoczności, pogody i prawidłowego ustawienia.

Nie oznacza to jednak, że każde państwo musi przyjąć identyczny system. Hiszpańska lampa jest powiązana z krajową platformą DGT 3.0, dlatego nie jest po prostu uniwersalnym europejskim zamiennikiem trójkąta.

Czy V-16 stanie się obowiązkowa w całej Unii Europejskiej?

Na razie nie ma takiej decyzji ani przyjętego terminu. Temat był poruszany przez europosłów, ale pytanie parlamentarne lub zainteresowanie rozwiązaniem nie jest równoznaczne z rozpoczęciem prac nad obowiązkiem obejmującym całą Unię.

Komisja Europejska wyjaśniła w 2025 roku, że przepisy dotyczące urządzeń służących do oznaczania awaryjnego postoju nie są zharmonizowane na poziomie UE. Są regulowane przez poszczególne państwa, a kwestie ruchu międzynarodowego wynikają m.in. z konwencji wiedeńskiej. Komisja wskazała również, że nie ma mandatu do samodzielnego ujednolicenia sposobu używania takich urządzeń w całej Unii. Stanowisko Komisji opublikował Parlament Europejski.

Możliwe, że w przyszłości inne kraje zainteresują się podobnym rozwiązaniem. Nie można jednak na tej podstawie twierdzić, że V-16 wkrótce automatycznie zastąpi trójkąty we wszystkich państwach UE.

Czy warto kupić V-16 do samochodu w Polsce?

Dla samochodu zarejestrowanego w Polsce zakup V-16 nie jest obecnie wymagany. Urządzenia nie można też traktować jako prawnego zamiennika trójkąta.

Jeżeli ktoś chce mieć dodatkowe źródło światła ostrzegawczego, powinien pamiętać, że podczas awarii nadal musi zastosować sposób oznakowania przewidziany przez polskie przepisy. Najważniejsze są światła awaryjne i prawidłowo ustawiony trójkąt.

Zakup certyfikowanej lampy ma praktyczny sens przede wszystkim wtedy, gdy posiadamy pojazd zarejestrowany w Hiszpanii. Nie ma natomiast powodu, aby polscy kierowcy masowo wymieniali trójkąty albo kupowali V-16 z obawy przed mandatem podczas wakacyjnego przejazdu przez ten kraj.



