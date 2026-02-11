Spis treści: Zmiany w taryfikatorze punktów karnych Punkty karne za udział w nielegalnych wyścigach Punkty karne za niebezpieczną, zbyt szybką jazdę Punkty karne za driftowanie i jazdę na jednym kole Ile wynosi limit punktów karnych? Czy można zmniejszyć liczbę punktów karnych? Kiedy samoczynnie kasują się punkty karne?

Zmiana taryfikatora punktów karnych ma związek z zaostrzeniem kodeksu karnego. Część zaostrzonych przepisów weszła w życie 29 stycznia 2026 roku, a część wejdzie dopiero 30 marca. Co więc zmieniło się w taryfikatorze?

Zmiany w taryfikatorze punktów karnych

Zmieniono liczbę punktów karnych za wykroczenia, które zgodnie z nowym kodeksem karnym stałym się przestępstwem (o czym dalej), za używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim, za celowe wprowadzenie samochodu w poślizg lub doprowadzenie do utraty styczności z nawierzchnią chociażby jednego z kół oraz za spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym w wyniku driftowania lub jazdy na jednym kole motocyklem.

Punkty karne za udział w nielegalnych wyścigach

Obowiązujące od 29 stycznia przepisy uderzają w organizatorów i uczestników nielegalnych wyścigów. Za organizację nielegalnego wyścigu lub uczestnictwo w nim w charakterze kierowcy grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Jeśli w wyniku nielegalnego wyścigu dojdzie do śmierci lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, sprawca wypadku spędzi za kratkami nawet 10 lat. Teraz dochodzą do tego kary punktowe, które wynoszą:

za prowadzenie pojazdu podczas nielegalnych wyścigów - 15 pk t

za spowodowanie wypadku podczas nielegalnych wyścigów - 15 pkt

Punkty karne za niebezpieczną, zbyt szybką jazdę

Od 29 stycznie przestępstwem zagrożonym karą więzienia od 3 miesięcy do 5 lat jest zbyt szybka i niebezpieczna jazda, przy czym spełnione łącznie muszą być trzy przesłanki:

prowadzenie pojazdu z rażąco nadmierną prędkością,

rażące naruszenia "innych przepisów o ruchu drogowym",

narażenie innego człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub uszczerbku na zdrowiu.

Teraz dojdą do tego kary przewidziane w taryfikatorze punktów karnych. Za powyższe przestępstwo kierowca dodatkowo będzie otrzymywał 15 punktów karnych.

Punkty karne za driftowanie i jazdę na jednym kole

Rząd zamierza również walczyć ze zjawiskiem driftowania. 30 marca wejdzie w życie przepis, który brzmi:

Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu prowadzi pojazd mechaniczny, celowo wprowadzając go w poślizg lub doprowadzając do utraty styczności z nawierzchnią chociażby jednego z kół pojazdu, podlega karze grzywny nie niższej niż 1500 złotych.

Teraz dodatkowo zapisano w taryfikatorze, że kara za driftowanie lub jazdę na jednym kole wyniesie 10 punktów, a za stworzenie zagrożenia w ruchu podczas driftowania lub jazdy na jednym kole - 12 punktów. W sumie więc, za jeden wybryk, można dostać aż 22 punkty karne.

Na tyle samo (12 punktów) "wyceniono" używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim i co ciekawe, jest to obniżka z 15 punktów.

Ile wynosi limit punktów karnych?

Obecnie limit punktów karnych dla osób, które posiadają prawo jazdy dłużej niż rok wynosi 24 punkty, po przekroczeniu progu prawo jazdy zostaje zatrzymane. By je odzyskać kierowca musi przejść badania psychologiczne i zdać egzamin. Jeśli nie uda mu się zaliczyć egzaminu, będzie musiał ponownie przejść kurs na prawo jazdy.

Nieco inaczej wygląda sytuacja osób, które mają prawo jazdy krócej niż rok. W ich przypadku limit punktów karnych to 20, a po jego przekroczeniu całkowicie tracą prawo jazdy, by je odzyskać muszą ponownie zrobić kurs na prawo jazdy i zdać egzamin.

Czy można zmniejszyć liczbę punktów karnych?

Liczbę punktów na koncie kierowca może zmniejszyć poprzez udział w specjalnych kursach reedukacyjnych organizowanych przez ośrodki egzaminowania. Udział w kursie można brać raz na pół roku, każdorazowo z konta znika 6 punktów. Kursy są płatne, kosztują około 1-1,2 tys. zł.

Z udziału w kursach wykluczone są osoby, które mają prawo jazdy krócej niż rok.

Kiedy samoczynnie kasują się punkty karne?

Punkty karne samoczynnie kasują się po roku od opłacenia mandatu za dane wykroczenie. Przez krótki okres w Polsce obowiązywały prawo, zgodnie z którym punkty karne były kasowane dopiero po dwóch latach. Szybko okazało się jednak, że tak restrykcyjne prawo zaowocowałoby brakami kadrowymi w branży transportowej, dlatego powrócono do rocznego okresu ważności punktów.

