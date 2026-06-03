Nowe przepisy ruchu na Słowacji. Polscy kierowcy muszą uważać

Spis treści: Wyższe mandaty za prędkość na Słowacji. Nawet 300 euro Strefy dla pieszych z nowym limitem prędkości Piesi nie będą mogli korzystać z telefonu na przejściu Koniec z szybkimi hulajnogami elektrycznymi Zakaz alkoholu dla pasażerów motocykli i beerbike'ów Łatwiejsze zawracanie na skrzyżowaniach Nowe przepisy obejmą także taksówki i parkowanie

Nowelizacja przepisów została już uchwalone przez słowacki parlament, czeka teraz na podpis słowackiego prezydenta. Jakie zmiany przynosi?

Wyższe mandaty za prędkość na Słowacji. Nawet 300 euro

Jedną z najważniejszych zmian jest zaostrzenie kar za znaczne przekroczenie dozwolonej prędkości. Kierowcy, którzy w terenie zabudowanym przekroczą limit o ponad 50 km/h, a poza obszarem zabudowanym o ponad 60 km/h, zapłacą mandat w wysokości 300 euro.

Strefy dla pieszych z nowym limitem prędkości

Zmiany obejmują również strefy dla pieszych. Dotychczas pojazdy, którym znaki drogowe pozwalały na wjazd do takich stref, mogły poruszać się z prędkością do 30 km/h. Po wejściu w życie nowych przepisów limit zostanie obniżony aż trzykrotnie - maksymalna dopuszczalna prędkość wyniesie tam tylko 10 km/h. Celem jest zwiększenie bezpieczeństwa w miejscach, gdzie piesi mają pierwszeństwo i poruszają się w bezpośrednim sąsiedztwie pojazdów.

Piesi nie będą mogli korzystać z telefonu na przejściu

Nowelizacja wprowadza także nowe zasady dotyczące przechodzenia przez jezdnię. Ustawodawcy postanowili mocniej zaakcentować odpowiedzialność pieszych za własne bezpieczeństwo.

Zgodnie z nowymi przepisami pieszy nie będzie mógł nagle wejść na przejście dla pieszych. Dodatkowo podczas przechodzenia przez jezdnię nie będzie wolno korzystać z telefonu komórkowego ani innych urządzeń ograniczających możliwość obserwowania sytuacji na drodze.

To bardzo dobra zmiana, szczególnie w zestawieniu z polskimi, mocno nieprecyzyjnymi w tym zakresie przepisami.

Koniec z szybkimi hulajnogami elektrycznymi

Zmiany dotkną również użytkowników hulajnóg elektrycznych. Na drogach nie będzie można korzystać z hulajnóg wyposażonych w silnik pomocniczy lub elektryczny, jeśli pozwalają one osiągnąć prędkość przekraczającą 25 km/h.

Władze zwracają uwagę, że szybsze hulajnogi stwarzają większe zagrożenie dla innych uczestników ruchu, zwłaszcza w przestrzeni miejskiej.

Zakaz alkoholu dla pasażerów motocykli i beerbike'ów

Nowe przepisy obejmą również kwestie związane z alkoholem. Wprowadzony zostanie zakaz spożywania alkoholu przez pasażerów motocykli oraz tandemów.

Regulacje będą dotyczyć także nietypowych atrakcji turystycznych, takich jak beerbike'i, czyli wieloosobowe rowery wykorzystywane podczas przejazdów połączonych z konsumpcją napojów alkoholowych.

Łatwiejsze zawracanie na skrzyżowaniach

Nowelizacja przynosi także zmianę, która może ułatwić poruszanie się kierowcom. Zniknie obowiązujący obecnie zakaz zawracania na skrzyżowaniach wyposażonych w sygnalizację świetlną.

Po wejściu w życie nowych przepisów zawracanie będzie dozwolone, o ile nie zabraniają tego znaki drogowe.

Nowe przepisy obejmą także taksówki i parkowanie

Przyjęta przez słowacki parlament nowelizacja zawiera również przepisy dotyczące usług taksówkowych oraz zasad parkowania w miastach i gminach. Ustawodawcy zdecydowali się na zaostrzenie wymagań wobec przewoźników oraz doprecyzowanie lokalnych regulacji parkingowych.

Jeżeli prezydent Peter Pellegrini podpisze nowelizację, to zacznie ona obowiązywać od września.





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