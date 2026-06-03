Nowe przepisy ruchu na Słowacji. Polscy kierowcy muszą uważać
Słowacja idzie śladem Polski i również mocno zaostrza przepisy drogowe. Wyższymi mandatami będą oczywiście karane przekroczenia prędkości, ale to nie koniec zmian. Kiedy i co dokładnie się zmieni?
Spis treści:
- Wyższe mandaty za prędkość na Słowacji. Nawet 300 euro
- Strefy dla pieszych z nowym limitem prędkości
- Piesi nie będą mogli korzystać z telefonu na przejściu
- Koniec z szybkimi hulajnogami elektrycznymi
- Zakaz alkoholu dla pasażerów motocykli i beerbike'ów
- Łatwiejsze zawracanie na skrzyżowaniach
- Nowe przepisy obejmą także taksówki i parkowanie
Nowelizacja przepisów została już uchwalone przez słowacki parlament, czeka teraz na podpis słowackiego prezydenta. Jakie zmiany przynosi?
Wyższe mandaty za prędkość na Słowacji. Nawet 300 euro
Jedną z najważniejszych zmian jest zaostrzenie kar za znaczne przekroczenie dozwolonej prędkości. Kierowcy, którzy w terenie zabudowanym przekroczą limit o ponad 50 km/h, a poza obszarem zabudowanym o ponad 60 km/h, zapłacą mandat w wysokości 300 euro.
Strefy dla pieszych z nowym limitem prędkości
Zmiany obejmują również strefy dla pieszych. Dotychczas pojazdy, którym znaki drogowe pozwalały na wjazd do takich stref, mogły poruszać się z prędkością do 30 km/h. Po wejściu w życie nowych przepisów limit zostanie obniżony aż trzykrotnie - maksymalna dopuszczalna prędkość wyniesie tam tylko 10 km/h. Celem jest zwiększenie bezpieczeństwa w miejscach, gdzie piesi mają pierwszeństwo i poruszają się w bezpośrednim sąsiedztwie pojazdów.
Piesi nie będą mogli korzystać z telefonu na przejściu
Nowelizacja wprowadza także nowe zasady dotyczące przechodzenia przez jezdnię. Ustawodawcy postanowili mocniej zaakcentować odpowiedzialność pieszych za własne bezpieczeństwo.
Zgodnie z nowymi przepisami pieszy nie będzie mógł nagle wejść na przejście dla pieszych. Dodatkowo podczas przechodzenia przez jezdnię nie będzie wolno korzystać z telefonu komórkowego ani innych urządzeń ograniczających możliwość obserwowania sytuacji na drodze.
To bardzo dobra zmiana, szczególnie w zestawieniu z polskimi, mocno nieprecyzyjnymi w tym zakresie przepisami.
Koniec z szybkimi hulajnogami elektrycznymi
Zmiany dotkną również użytkowników hulajnóg elektrycznych. Na drogach nie będzie można korzystać z hulajnóg wyposażonych w silnik pomocniczy lub elektryczny, jeśli pozwalają one osiągnąć prędkość przekraczającą 25 km/h.
Władze zwracają uwagę, że szybsze hulajnogi stwarzają większe zagrożenie dla innych uczestników ruchu, zwłaszcza w przestrzeni miejskiej.
Zakaz alkoholu dla pasażerów motocykli i beerbike'ów
Nowe przepisy obejmą również kwestie związane z alkoholem. Wprowadzony zostanie zakaz spożywania alkoholu przez pasażerów motocykli oraz tandemów.
Regulacje będą dotyczyć także nietypowych atrakcji turystycznych, takich jak beerbike'i, czyli wieloosobowe rowery wykorzystywane podczas przejazdów połączonych z konsumpcją napojów alkoholowych.
Łatwiejsze zawracanie na skrzyżowaniach
Nowelizacja przynosi także zmianę, która może ułatwić poruszanie się kierowcom. Zniknie obowiązujący obecnie zakaz zawracania na skrzyżowaniach wyposażonych w sygnalizację świetlną.
Po wejściu w życie nowych przepisów zawracanie będzie dozwolone, o ile nie zabraniają tego znaki drogowe.
Nowe przepisy obejmą także taksówki i parkowanie
Przyjęta przez słowacki parlament nowelizacja zawiera również przepisy dotyczące usług taksówkowych oraz zasad parkowania w miastach i gminach. Ustawodawcy zdecydowali się na zaostrzenie wymagań wobec przewoźników oraz doprecyzowanie lokalnych regulacji parkingowych.
Jeżeli prezydent Peter Pellegrini podpisze nowelizację, to zacznie ona obowiązywać od września.