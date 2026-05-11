Spis treści: Czy kask na rowerze jest obowiązkowy w Polsce? Zmiana przepisów dla rowerzystów od 3 czerwca 2026 r. Kask obowiązkowy dla dzieci Czy dziecko zawsze musi jeździć na rowerze w kasku? Prawo to jedno, bezpieczeństwo to drugie. Dlaczego warto jeździć w kasku na rowerze?

Jazda rowerem staje się coraz popularniejszym sposobem spędzania wolnego czasu, a widząc część cyklistów w kasku ochronnym, a część bez niego, rodzą się wątpliwości dotyczące obowiązujących nad Wisłą przepisów. Chociaż odpowiedź pod kątem prawa jest bardzo prosta to nie należy skupiać się wyłącznie na tych zapisach. Równie istotny jest aspekt dbania o własne zdrowie - statystyki wypadków z udziałem rowerzystów nie pozostawiają złudzeń, że kask realnie ratuje życie - pochłania do 70 proc. energii uderzenia i według badań Komisji Europejskiej zmniejsza liczbę śmiertelnych urazów głowy o 71 proc.

Czy kask na rowerze jest obowiązkowy w Polsce?

Zacznijmy od obowiązujących przepisów - w Polsce rowerzysta nie ma obowiązku jazdy w kasku ochronnym, a to oznacza, że jazda bez niego nie jest wykroczeniem, więc nie ma możliwości ukarani mandatem karnym. Sama decyzja o zakupie i jeździe w kasku zależy zatem wyłącznie od cyklisty. Obowiązujące zapisy prawne traktują rower jako pojazd napędzany siłą mięśni, a więc inaczej niż motocykl czy motorower, na którym jazda w kasku jest obowiązkowa.

Aktualnie w Polsce rowerzyści nie muszą jeździć w kaskach ochronnych. ARKADIUSZ ZIOLEK East News

Brak obowiązku jazdy rowerem w kasku ochronnym nie jest w Polsce wyjątkiem, a podobne zasady obowiązują chociażby w Niemczech, Danii czy Finlandii. Z kolei w Czechach kask jest obowiązkowy do 18. roku życia, w Portugalii podczas jazdy na e-bike'ach, a na Węgrzech wymagany jest przy prędkości przekraczającej 40 km/h.

Zmiana przepisów dla rowerzystów od 3 czerwca 2026 r. Kask obowiązkowy dla dzieci

Rewolucja w przepisach dla rowerzystów zbliża się jednak wielkimi krokami. Od 3 czerwca bieżącego roku wchodzą w życie nowe regulacje, na mocy których jazda w kasku będzie obowiązkowa dla osób poniżej 16. roku życia. Co istotne, nowe przepisy obejmą nie tylko rowery, ale również hulajnogi elektryczne oraz inne urządzenia transportu osobistego. Jazda w kasku będzie dotyczyła poruszania się w przestrzeni publicznej, czyli na drogach, ścieżkach rowerowych, ale także w parkach i terenach ogólnodostępnych.

Warto zaznaczyć, że dotychczas kask ochronny był jedynie zaleceniem, a teraz stanie się prawnym wymogiem. Jego brak będzie traktowany jako naruszenie przepisów.

Zmiany od 3 czerwca - młodzież do 16. roku życie będzie musiała jeździć na rowerze w kasku. TOMASZ BARANSKI/REPORTER East News

Czy dziecko zawsze musi jeździć na rowerze w kasku?

Analizując obowiązujące przepisy okazuje się, że dziecko nie zawsze musi jeździć w kasku ochronnym. Głównie mowa o przypadkach, gdy nie jest ono kierującym, a jedynie pasażerem. Brak obowiązku jazdy w kasku występuje m.in. wtedy, gdy dziecko jest przewożone w foteliku rowerowym lub przyczepce wyposażonej w pasy bezpieczeństwa, albo w specjalnym rowerze do transportu osób, którego konstrukcja uniemożliwia założenie kasku.

Prawo to jedno, bezpieczeństwo to drugie. Dlaczego warto jeździć w kasku na rowerze?

Choć przepisy dla dorosłych pozostają liberalne to statystyki nie pozostawiają złudzeń - urazy głowy to jedne z najpoważniejszych konsekwencji wypadków rowerowych. Według raportu Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji w 2025 r. rowerzyści uczestniczyli w niespełna 3,5 tys. wypadków drogowych, w których śmierć poniosło 155 kierujących.

To właśnie głowa jest najbardziej narażona podczas wypadku, a kask ochronny jest w stanie pochłonąć nawet 70 proc. energii uderzenia i tym samym znacząco zmniejszyć ryzyko poważnych obrażeń. Zmiany w przepisach są zatem ważnym krokiem, aby przede wszystkim poprawić bezpieczeństwo najmłodszych.

