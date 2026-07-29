Nowe obowiązkowe wyposażenie aut. Zmiany w 2027 r.

W skrócie Od 1 kwietnia 2027 r. każdy samochód osobowy rejestrowany po raz pierwszy w Polsce będzie musiał być wyposażony w obowiązkową apteczkę doraźnej pomocy.

Ministerstwo Infrastruktury nie wskazało oficjalnego wzorca apteczki, dlatego najbezpieczniej wybierać zestawy zgodne z niemiecką normą DIN 13164.

Posiadanie apteczki ułatwia wypełnienie ustawowego obowiązku udzielenia pierwszej pomocy, za którego zaniechanie grozi kara do trzech lat więzienia.

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Od lat lista obowiązkowego wyposażenia samochodu pozostaje niezmienna. Polskie przepisy wymagają, by wozić ze sobą gaśnicę oraz trójkąt ostrzegawczy. To niespotykany zestaw obowiązkowych elementów na tle przepisów w państwach Unii Europejskiej. Nic więc dziwnego w tym, że rząd zdecydował się na zmiany. Na początek dla nowych aut.

Apteczka obowiązkowa od 1 kwietnia 2027 r.

Zgodnie z opublikowanym projektem nowelizacji apteczka doraźnej pomocy ma być obowiązkowa w każdym samochodzie osobowym zarejestrowanym po raz pierwszy po 31 marca 2027 r. Jeśli przepis wejdzie w życie w kształcie, jaki został zaproponowany przez Ministerstwo Infrastruktury, w praktyce będzie to oznaczało, że od 1 kwietnia 2027 r. apteczkę będzie musiał mieć każdy samochód osobowy, który zostanie po raz pierwszy zarejestrowany w Polsce.

Ten kształt przepisów jest dość zaskakujący. Ministerstwo Infrastruktury po raz pierwszy poinformowało o planach zmian na liście obowiązkowego wyposażenia aut w kwietniu 2026 r., umieszczając adnotację o przewidywanej nowelizacji w swoim wykazie prac legislacyjnych. Wówczas zakładano jednak, że obowiązek zostanie jednocześnie wprowadzony dla wszystkich samochodów osobowych. Zgodnie z najnowszą koncepcją ministerstwa, stanie się inaczej.

Jaką apteczkę trzeba będzie kupić?

Projekt nowych przepisów nie określa, jakie elementy powinny obowiązkowo znaleźć się w samochodowej apteczce. W Polsce nadal nie obowiązuje również norma wyznaczająca jej wymagane wyposażenie. Z tego względu najlepiej wybierać zestawy spełniające niemiecką normę DIN 13164. Jest ona powszechnie uznawana w Europie i odpowiada wymaganiom państw, w których posiadanie apteczki jest obowiązkowe.

Obecność apteczek w samochodach może okazać się szczególnie istotna w sytuacji, gdy będziemy świadkami wypadku drogowego lub sami weźmiemy w nim udział. Brak podstawowych środków opatrunkowych często utrudnia udzielenie pierwszej pomocy jeszcze przed przyjazdem ratowników. Wprowadzenie obowiązku wyposażania aut w apteczki sprawi, że takie wyposażenie stanie się powszechne, zwiększając szanse na szybką pomoc poszkodowanym już w pierwszych minutach po zdarzeniu.

Kto ma obowiązek udzielić pomocy ofiarom wypadku?

Polskie przepisy zobowiązują każdą osobę do udzielenia pierwszej pomocy ofiarom wypadków. Zaniechanie tego obowiązku może skutkować karą do trzech lat pozbawienia wolności. Należy jednak pamiętać, że ratowanie innych nie może odbywać się kosztem własnego bezpieczeństwa. W praktyce obowiązek ten można wypełnić już poprzez wezwanie służb ratunkowych oraz odpowiednie zabezpieczenie miejsca zdarzenia. Dysponując apteczką samochodową, można jednak podjąć znacznie szerszy zakres działań, pomagając poszkodowanym do czasu przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego.

Do krajów Unii Europejskiej wymagających przewożenia apteczki należą m.in. Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Grecja, Litwa, Łotwa, Malta, Niemcy oraz Słowenia.



