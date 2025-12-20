Choć parkingi przy supermarketach nie są drogami publicznymi, kolizje dochodzi tam wyjątkowo często. Powód jest prosty - wielu kierowców zakłada, że na parkingu "nie obowiązują normalne zasady", a pierwszeństwo wynika z szerokości alejki, logiki ruchu albo utartych zwyczajów. Tymczasem w przepisach nie ma miejsca na takie interpretacje.

Czy parking pod marketem podlega przepisom?

Z punktu widzenia prawa parking przy sklepie to najczęściej droga wewnętrzna, o której mowa w art. 8 ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Co istotne - jeśli wjazd na parking oznaczono znakiem "strefa ruchu", wówczas obowiązują tam dokładnie te same przepisy, co na drodze publicznej, łącznie z zasadami pierwszeństwa, odpowiedzialnością za wykroczenia i możliwością interwencji policji.

Brak znaku "strefa ruchu" nie oznacza jednak dowolności. Oznacza tylko tyle, że odpowiedzialność za organizację ruchu spoczywa na właścicielu terenu, a kierowcy muszą stosować się do ogólnych zasad wynikających z przepisów.

Znaki drogowe są ważniejsze niż "główna alejka"

Jeżeli na parkingu ustawiono znaki pionowe - np. A-7 "ustąp pierwszeństwa" albo D-1 "droga z pierwszeństwem" - to one rozstrzygają o pierwszeństwie, niezależnie od tego, która alejka jest szersza, częściej używana czy prowadzi do wyjazdu.

W praktyce wiele stłuczek bierze się z ignorowania oznakowania poziomego, zwłaszcza trójkątów P-13 wymalowanych na jezdni. Z punktu widzenia prawa mają one taką samą moc, jak znak pionowy.

Brak znaków - obowiązuje zasada prawej ręki

Jeżeli parking nie jest oznakowany w sposób jednoznaczny, zastosowanie ma art. 25 ust. 1 Prawa o ruchu drogowym, czyli zasada pierwszeństwa dla pojazdu nadjeżdżającego z prawej strony. Dotyczy to również skrzyżowań alejek parkingowych, nawet jeśli jedna z nich wygląda na "główną".

To jeden z najbardziej problematycznych momentów - kierowcy często zakładają, że pierwszeństwo ma ten, kto jedzie środkiem parkingu. Przepisy nie przewidują takiego wyjątku.

Wyjazd z miejsca postojowego - zawsze bez pierwszeństwa

Kluczowy jest tu art. 17 ust. 1 pkt 1, który jasno wskazuje, że wyjazd z miejsca postojowego jest włączaniem się do ruchu. Oznacza to obowiązek ustąpienia pierwszeństwa wszystkim innym uczestnikom ruchu, niezależnie od kierunku jazdy czy sposobu opuszczania miejsca parkingowego.

W praktyce dotyczy to zarówno wyjazdu przodem, jak i tyłem - argument, że "już byłem na jezdni", bardzo rzadko znajduje potwierdzenie w ocenie policji czy ubezpieczyciela.

Cofanie - wyższy poziom odpowiedzialności

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 3, cofanie wymaga zachowania szczególnej ostrożności i ustąpienia pierwszeństwa wszystkim innym uczestnikom ruchu. Na parkingu oznacza to, że cofający odpowiada nie tylko za kontakt z innym samochodem, ale również za potrącenie pieszego, który znalazł się za pojazdem.

To dlatego kolizje "na wstecznym" niemal zawsze kończą się przypisaniem winy cofającemu - przepisy są w tej kwestii jednoznaczne.

Piesi na parkingu też są chronieni

Choć parkingi często nie mają wyznaczonych chodników, pieszy nadal pozostaje uczestnikiem ruchu. Jeżeli kierowca przejeżdża przez przestrzeń przeznaczoną dla pieszych lub przecina ciąg komunikacyjny, ma obowiązek zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa. Wynika to wprost z art. 26 ustawy.

Stłuczka na parkingu rzadko bywa "niczyją winą". Nawet na terenie prywatnym obowiązują reguły, które jasno wskazują, kto powinien ustąpić pierwszeństwa i kto odpowiada za brak ostrożności. Dlatego przed manewrem na parkingu warto myśleć nie kategoriami zwyczaju, lecz przepisów - bo to one decydują o mandacie, punktach karnych i wypłacie odszkodowania. A parking pod marketem, choć wygląda jak przestrzeń półprywatna, w oczach prawa bardzo często działa jak normalna droga.

''Wydarzenia'': Limuzyna za pół miliona dla prezydenta Katowic. Mieszkańcy zbulwersowani Polsat News Polsat News