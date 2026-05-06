W skrócie W artykule omówiono wątpliwości kierowców dotyczące możliwości chwilowego przekroczenia dozwolonej prędkości podczas wyprzedzania ze względu na surowe kary.

Przepisy nie pozwalają na jakiekolwiek przekroczenie prędkości, nawet w trakcie manewru wyprzedzania, a argumenty związane z bezpieczeństwem nie są uznawane.

Mandaty za przekroczenie prędkości obowiązują niezależnie od okoliczności, a taryfikator przewiduje konkretne stawki i liczbę punktów karnych za każde przekroczenie dopuszczalnej wartości.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Na polskich drogach ma być bezpieczniej, a pomóc w tym mają nie tylko co rusz zaostrzane przepisy, ale także zmasowane kontrole policji oraz stale rosnąca liczba urządzeń wchodząca w skład systemu CANARD. Najbardziej piętnowanym, a zarazem najczęściej popełnianym wykroczeniem jest przekroczenie dopuszczalnej prędkości. Czy kurczowo należy się do niego stosować również podczas manewru wyprzedzania?

Przekroczenie prędkości podczas wyprzedzania. Przepisy są jednoznaczne

W obowiązujących w Polsce przepisach nie istnieje coś takiego jak "dozwolone przekroczenie prędkości na chwilę". Ograniczenia szybkości obowiązują zawsze, niezależnie od sytuacji na drodze czy zamiarów kierującego.

To oznacza, że nawet jeśli kierowca przyspieszy tylko na kilka sekund żeby szybciej zakończyć manewr wyprzedzania to w świetle przepisów popełnia wykroczenie. Policjant nie bierze pod uwagę argumentu, że chodziło o bezpieczeństwo czy skrócenie czasu przebywania na przeciwnym pasie.

Podczas wyprzedzania innego pojazdu nie można przekroczyć dopuszczalnej prędkości. 123RF/PICSEL

Ten argument nie działa na policjantów. Kierowca i tak dostanie mandat

Wielu kierowców tłumaczy, że szybsze wyprzedzanie zmniejsza ryzyko wypadku lub kolizji, bo krócej znajdują się na przeciwległym pasie. Teoretycznie brzmi to logicznie, ale ustawodawca nie uznaje takiej interpretacji i podczas wykonywania tego manewru należy zastosować się do wszystkich zasad, a także przepisów.

Bezpieczne wyprzedzanie zaczyna się jeszcze zanim kierowca wciśnie gaz. Kluczowa jest ocena sytuacji na drodze, a więc wyczekanie odcinka o odpowiedniej długości oraz dobrej widoczności. Następnie niezbędne jest upewnienie się, że znajdujący się przed nami pojazd nie zamierza skręcać, ani zmieniać pasa ruchu, a obowiązujące na danym fragmencie znaki oraz oznakowanie poziome pozwalają nam na wykonanie manewru. Wraz z włączeniem kierunkowskazu należy spojrzeć w lusterko, aby upewnić się, że inny kierowca nie rozpoczął już wyprzedzania.

Mandat za prędkość nie zależy od sytuacji. Dostaniesz go również podczas wyprzedzania

Taryfikator nie rozróżnia, czy kierowca przekroczył prędkość podczas wyprzedzania, czy na pustej drodze. Zasady są takie same dla wszystkich i w każdej sytuacji - bez względu na okoliczności oraz zamiaru kierującego.

Mandaty za przekroczenie dopuszczalnej prędkości w 2026 r.:

do 10 km/h - mandat 50 zł i 1 punkt karny,

o 11-15 km/h - mandat 100 zł i 2 punkty karne,

o 16-20 km/h - mandat 200 zł i 3 punkty karne,

o 21-25 km/h - mandat 300 zł i 5 punktów karnych,

o 26-30 km/h - mandat 400 zł i 7 punktów karnych,

o 31-40 km/h - mandat 800 zł / 1600 zł i 9 punktów karnych,

o 41-50 km/h - mandat 1 tys. zł / 2 tys. zł i 11 punktów karnych,

o 51-60 km/h - mandat 1,5 tys. zł / 3 tys. zł i 13 punktów karnych,

o 61-70 km/h - mandat 2 tys. zł / 4 tys. zł i 14 punktów karnych,

o 71 km/h i więcej - mandat 2,5 tys. zł / 5 tys. zł i 15 punktów karnych.

Volkswagen ID. Polo na żywo. W końcu elektryk, który nie wygląda jak elektryk INTERIA.PL