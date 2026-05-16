Spis treści: Ile trzeba mieć lat na hulajnogę elektryczną? Gdzie można jeździć hulajnogą elektryczną? Ile osób może jechać na hulajnodze elektrycznej? Czy na hulajnodze elektrycznej trzeba mieć kask?

Hulajnogi elektryczne cieszą się w polskich miastach sporą popularnością i nie potrzeba na nie żadnych kursów i egzaminów. Niestety po części brak odpowiedniego przeszkolenia skutkuje niewiedzą dotyczącą przepisów, do których osoby poruszające się takimi pojazdami muszą się stosować. Efekty nieznajomości prawa mogą być bardzo poważne i nie chodzi tu tylko o kary. W 2025 roku odnotowano 1 164 wypadki z udziałem elektrycznych hulajnóg. Życie straciło w nich 11 osób, a 1 062 zostały ranne. Warto w związku z tym nim zamierzymy skorzystać z takiego pojazdu, dowiedzieć się, do jakich zasad należy się stosować.

Ile trzeba mieć lat na hulajnogę elektryczną?

Zacznijmy od tego, kto może jeździć hulajnogą elektryczną. Kwestię tę uregulowały przepisy, które weszły w życie 3 marca 2026 roku. Minimalny wiek użytkownika hulajnogi elektrycznej to 13 lat, a to oznacza, że urządzenia te nie mogą być legalnie używane przez młodsze dzieci na drogach publicznych czy też ścieżkach rowerowych. Choć co prawda młodsi nadal mogą z nich korzystać w strefie zamieszkania pod nadzorem osoby dorosłej.

Gdzie można jeździć hulajnogą elektryczną?

Przepisy precyzyjnie opisują również, gdzie można jeździć hulajnogą elektryczną. Poruszając się takim środkiem transportu w pierwszej kolejności trzeba korzystać z dróg dla rowerów lub pasów rowerowych, jeżeli takowe są dostępne.

Tu też trzeba pamiętać, że na przecięciu ścieżki rowerowej z drogą dla samochodów hulajnoga elektryczna, podobnie jak rower, ma bezapelacyjne pierwszeństwo tylko w przypadku, gdy kierowca auta skręca w drogę poprzeczną i przecina w ten sposób przejazd rowerowy. Jeżeli jednak kierowca jedzie prosto przez skrzyżowanie z przejazdem rowerowym, ma obowiązek ustąpić pierwszeństwa tylko tym hulajnogom, które znajdują się już na przejeździe, a nie tym, które na ten przejazd wjeżdżają.

Elektryczne hulajnogi co prawda mogą przemieszczać się także po jezdni, ale tylko w określonych sytuacjach. Chodzi tutaj o takie drogi, na których dopuszczalna prędkość nie przekracza 30 km/h. To zaś oznacza, że osoby jadące hulajnogami mogą w takich warunkach skorzystać głównie z ulic osiedlowych, stref zamieszkania czy też obszarów z ograniczeniem prędkości.

Wyjątkowo hulajnogi elektryczne mogą poruszać się także po chodniku. Dopuszczalne jest to wtedy, gdy brak infrastruktury rowerowej, a na jezdni obowiązuje prędkość powyżej 30 km/h. Wówczas użytkownik hulajnogi musi dostosować się do ruchu pieszych - oznacza to konieczność poruszania się z prędkością zbliżoną do tempa pieszego, zachowania szczególnej ostrożności, a także bezwzględnego ustępowania pierwszeństwa pieszemu. Ciekawostka, niektóre modele elektrycznych hulajnóg oferują tryb pieszy, który ogranicza prędkość do kilku kilometrów na godzinę.

Ile osób może jechać na hulajnodze elektrycznej?

W ustawie Prawo o ruchu drogowym hulajnoga elektryczna definiowana jest jako "pojazd napędzany elektrycznie, dwuosiowy, z kierownicą, bez siedzenia i pedałów, konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na tym pojeździe". Jak łatwo wywnioskować z tej definicji hulajnoga elektryczna to pojazd jednoosobowy, więc przewożenie pasażerów jest zabronione.

Czy na hulajnodze elektrycznej trzeba mieć kask?

Wkrótce czekają nas kolejne zmiany, bowiem od 3 czerwca 2026 roku wprowadzony zostanie obowiązek noszenia kasku ochronnego przez osoby poniżej 16. roku życia poruszające się rowerem, hulajnogą elektryczną lub innym urządzeniem transportu osobistego. Brak kasku w przypadku osoby w wieku poniżej 16 lat będzie naruszeniem przepisów.

