W skrócie Metoda Dutch Reach polega na otwieraniu drzwi samochodu ręką dalszą od nich, co zmusza kierowcę lub pasażera do odwrócenia głowy i spojrzenia za siebie.

Ten nawyk znacząco zwiększa bezpieczeństwo rowerzystów i motocyklistów na ulicy, minimalizując ryzyko potrącenia przy wysiadaniu z auta.

W krajach takich jak Holandia, Dania czy Wielka Brytania ta metoda jest nie tylko promowana w kampaniach informacyjnych, ale także uwzględniona w przepisach i szkoleniach, a za jej nieprzestrzeganie grozi wysoka kara.

W brytyjskich przepisach pojawił się przepis zaadaptowany z Holandii i Danii. Polega na opuszczaniu pojazdu w sposób gwarantujący dużo większe bezpieczeństwo dla uczestników ruchu drogowego, którzy poruszają się na jednośladach.

Poniżej tłumaczymy, na czym polega zasada określana mianem "Dutch Reach" lub "sięgnięcia holenderskiego". Coraz więcej krajów w Europie zaczyna popularyzować taki nawyk wśród kierowców.

Metoda Dutch Reach. Co to jest i czemu warto ją stosować?

Jest to rekomendacja, aby kierowca (lub pasażer) otwierał drzwi samochodu, używając ręki ręki bardziej oddalonej od drzwi. Upraszczając - opuszczając pojazd od strony pasażera, powinniśmy sięgnąć do klamki lewą ręką. Analogicznie, opuszczając pojazd od strony kierowcy, powinniśmy łapać za klamkę prawą ręką (w przypadku aut z kierownicą po lewej stronie).

Ta zasada wymusza odwrócenie głowy i spojrzenie przez ramię. Dzięki temu mamy dużo większą szansę na zauważenie rowerzysty lub motocyklisty zbliżającego się do samochodu.

Dzięki temu podczas wysiadania z zaparkowanego samochodu można zminimalizować ryzyko uderzenia kierowcy jednośladu, zepchnięcia go z roweru lub motocykla, a w skrajnym przypadku zepchnięcia na ulicę pod jadący pojazd.

Jest to szczególnie istotne wiosną, gdy robi się ciepło, co skłania wiele osób do rezygnacji z samochodu czy komunikacji miejskiej i wybrania roweru jako środka transportu.

Czy jest mandat za otwieranie drzwi niewłaściwą ręką?

Taka metoda bezpiecznego otwierania drzwi jest od lat stosowana np. w Holandii i Danii, a od niedawna w Wielkiej Brytanii. Trafiła nawet do procesu szkolenia w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Jest też elementem egzaminu państwowego.

Co ciekawe, w Wielkiej Brytanii kara za otwieranie drzwi niewłaściwą ręką wynosi tysiąc funtów. Na Wyspach regularnie są prezentowane kampanie informacyjne mające na celu propagowanie tej metody. To tylko kwestia nawyku, a może uratować przed nieszczęściem.

Oczywiście w Polsce nie ma żadnych regulacji w tej sprawie i drzwi zgodnie z prawem można otwierać dowolną ręką. Zawsze warto jednak spojrzeć chociaż w lusterko, czy można to zrobić bezpiecznie.

